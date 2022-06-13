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أهم الأخبار والتحليلات الاقتصادية

مصر

مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة

مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة
مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة
أسعار الفائدة

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب
المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب
تضخم

معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد

معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد
معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد

مصر

أسعار الفائدة

بعد زيادة الفائدة، مصر تبحث عن تمويل أرخص

بعد زيادة الفائدة، مصر تبحث عن تمويل أرخص
بعد زيادة الفائدة، مصر تبحث عن تمويل أرخص
مصر

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو

اقتصاد

الاقتصاد غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في مايو: استبيان

أخبار اقتصادية

مصر توقع اتفاق تمويل معدل بـ 6 مليار دولار

قناة السويس

دخل قياسي لقناة السويس في مايو بعد العقوبات الروسية

دخل قياسي لقناة السويس في مايو بعد العقوبات الروسية
دخل قياسي لقناة السويس في مايو بعد العقوبات الروسية
شركات

البحث عن الذهب: مصر تعلن عن 4 شركات للتنقيب عن الذهب

البحث عن الذهب: مصر تعلن عن 4 شركات للتنقيب عن الذهب
البحث عن الذهب: مصر تعلن عن 4 شركات للتنقيب عن الذهب

دول مجلس التعاون الخليجي

أخبار اقتصادية

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023
مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023
أخبار اقتصادية

إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟

إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟
إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟
مؤشرات اقتصادية

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام
الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام
سلطنة عُمان

إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022

إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022
إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022

الشام

الإمارات

القابضة أبوظبي تضخ 10 مليارات دولار في صندوق يستثمر في مصر والأردن

القابضة أبوظبي تضخ 10 مليارات دولار في صندوق يستثمر في مصر والأردن
القابضة أبوظبي تضخ 10 مليارات دولار في صندوق يستثمر في مصر والأردن
أزمة لبنان

أسعار الوقود في لبنان ترتفع قبل أيام من الانتخابات

أسعار الوقود في لبنان ترتفع قبل أيام من الانتخابات
أسعار الوقود في لبنان ترتفع قبل أيام من الانتخابات
لبنان

البنك الدولي يوافق على قرض طارىء للبنان

البنك الدولي يوافق على قرض طارىء للبنان
البنك الدولي يوافق على قرض طارىء للبنان

شمال إفريقيا

أخبار اقتصادية

خفض تدريجي للدعم في تونس على مدار 4 سنوات

خفض تدريجي للدعم في تونس على مدار 4 سنوات
خفض تدريجي للدعم في تونس على مدار 4 سنوات
فيديو

المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات

المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
أسعار الفائدة

المركزي التونسي يرفع أسعار الفائدة 0.75%

المركزي التونسي يرفع أسعار الفائدة 0.75%
المركزي التونسي يرفع أسعار الفائدة 0.75%
مقال رأي

اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟

اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟
اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟

إفريقيا

السعودية

السعودية تحول وديعة لدى موريتانيا إلى قرض ميسر

السعودية تحول وديعة لدى موريتانيا إلى قرض ميسر
السعودية تحول وديعة لدى موريتانيا إلى قرض ميسر
اقتصاد

"النقد الدولي" يطلق صندوق جديد لمساعدة البلدان منخفضة الدخل

\"النقد الدولي\" يطلق صندوق جديد لمساعدة البلدان منخفضة الدخل
\"النقد الدولي\" يطلق صندوق جديد لمساعدة البلدان منخفضة الدخل

للمزيد

مصر

مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة

أسعار الفائدة

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب

أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: توقعات جديدة للنمو .. وبالتوفيق للألعاب

تضخم

معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد

أخبار اقتصادية

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023

إنفوجرافك

ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟

أخبار اقتصادية

إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟

أخبار اقتصادية

خفض تدريجي للدعم في تونس على مدار 4 سنوات

مؤشرات اقتصادية

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام

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مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة