الشركة المتخصصة في مجال أمن الذكاء الاصطناعي تمد جسور التعاون مع شركة الاستشارات التقنية الرائدة بغية تزويد العملاء بخارطة طريق مخصصة لأمن الذكاء الاصطناعي

واشنطن وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة CalypsoAI الرائدة في مجال أمن وتمكين الذكاء الاصطناعي عن عقد شراكة مع Deloitte Middle East لتوفير قوة منصة Moderator لأمن وتمكين الذكاء الاصطناعي المعنية بالمؤسسات للمؤسسات الإقليمية التي تتطلع إلى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، على أن تتيح هذه الشراكة البناءة للمؤسسات الكائنة في مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وغيرها من البلدان الاستفادة من منصة CalypsoAI الأفضل في فئتها وخدمات Deloitte الاستشارية بغية تقديم حلول أمنية معتمدة على الذكاء الاصطناعي مخصصة ومصممة لتلبية احتياجات الأعمال والأهداف الطويلة الأجل. وفقًا لتقرير حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشرق الأوسط الصادر عن MIT Sloan Management Review، يفيد 72% من المديرين التنفيذين في الشركات الفاعلة في المنطقة بأنهم يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل مؤسستهم، إضافةً إلى 21% يفكرون بجدية في اعتماد هذه التقنية، ولكن، على الرغم من هذا الحماس، أفاد 64.7% من المشاركين أن الافتقار إلى مبادئ الحوكمة يمثل عقبة كبيرة أمام اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتجدر هنا الإشارة إلى أن حل Moderator من CalypsoAI يعالج المشكلات المتعلقة بالأمن والحوكمة، فهو يمنح المؤسسات رؤية عن كيفية استخدام النماذج داخل المؤسسة والقدرة على وضع ضوابط ومعايير معينة للتخفيف من حدة هذا الخطر. علاوةً على ذلك، تحظر المنصة المحايدة للنماذج التقنيات الموجهة، مثل لعب الأدوار وعلم النفس العكسي التي من شأنها انتهاك الحدود، مما يحافظ على أمان البيانات الحيوية داخل المؤسسة. فمع Moderator، يتم منع جهات التهديد التي تحاول استغلال استجابات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) من اختراق النظام البيئي الرقمي للشركة.

في ضوء هذه الشراكة الجديدة، ستوفر Deloitte Middle East إمكانية الوصول إلى Moderator حتى تتمكن المؤسسات من التغلب على العقبات المتعلقة بالأمن والحوكمة الإقليمية الشائعة. وسيتمكن العملاء المشتركون أيضًا من الاستفادة من معارف وخبرات Deloitte الحيوية المتعلقة بالتفعيل الناجح لحل Moderator في سياقات الأعمال. إضافةً إلى ذلك، وفي ظل تسليحها بمنصة أمن وحوكمة معتمدة على الذكاء الاصطناعي رائدة في الصناعة، ستتلقى المؤسسات منهجية تفعيل مخصصة من Deloitte تعمل بسلاسة على إرساء الأساس اللازم لتفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي بنجاح.

صرح Neil Serebryany، المدير التنفيذي ومؤسس CalypsoAI، قائلاً: "ما زلنا في مرحلة المهد على صعيد الاستفادة من العدد الهائل من حالات الاستخدام التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للشركات، ولكننا نعلم أنه بغض النظر عن الوضع، فإن المؤسسات وموظفيها لن يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي إلا إذا وثقوا بها". "وعن طريق الجمع بين التكنولوجيا الرائدة في الصناعة وخبرة Deloitte Middle East الممتدة لأعوام على صعيد السماح للمؤسسات بتحقيق أقصى استفادة من الابتكارات الجديدة، فإن المؤسسات الكائنة في المنطقة يمكنها اعتماد الذكاء الاصطناعي واستخدامه والثقة به بوتيرة أسرع بكثير."

صرح تامر شريف، الشريك ومدير قسم التقنيات السيبرانية الناشئة في الشرق الأوسط بشركة Deloitte Middle East، قائلاً: "نحن نعلم علم اليقين أن كل عميل من عملائنا يرغب في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة مختلفة، ولهذا السبب يركز منهجنا على السياسات وحالات الاستخدام المخصصة، بحيث ينضح بمجموعة متنوعة من الحلول التي تجمع بين الابتكار والأمن".

"توفر منصة Moderator من CalypsoAI لعملائنا وسيلة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي مع ضمان أمان كل حالة استخدام."

ستسجل كل من شركة CalypsoAI وشركة Deloitte Middle East حضورها في Leap 2024، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 4 إلى 7 من مارس، وعلى الراغبين بمعرفة المزيد عن كيفية استفادة مؤسستهم من هذه الشراكة زيارة CalypsoAI وDeloitte Middle East في القاعة 2، الجناح K20.

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نبذة عن CalypsoAI

تعد CalypsoAI شركة رائدة في مجال تطوير وتقديم حلول أمن الذكاء الاصطناعي. وتتمثل رؤية الشركة في لعب دور الشريك الموثوق به ناهيك عن الريادة العالمية في مجال أمن الذكاء الاصطناعي، وتمكين المؤسسات والحكومات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) بدون إغفال عاملي المسؤولية والأمان. علاوةً على ذلك، تسعى شركة CalypsoAI جاهدة إلى تشكيل مستقبل تتضافر فيه التكنولوجيا والأمن لتغيير آلية عمل الشركات تغييرًا جذريًا والمساهمة في إرساء أساس عالم أفضل. هذا، وقد تأسست الشركة في سيليكون فالي في عام 2018 على يد ألمع العقول في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعلم الآلي، كما تلقت الشركة دعمًا من مستثمرين، من ضمنهم Paladin Capital Group وLockheed Martin Ventures وLightspeed Venture Partners و8VC وHakluyt Capital وEmpros Capital. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني أو تابع CalypsoAI على X وYouTube وLinkedIn.

نبذة عن Deloitte:

تشير Deloitte إلى واحدة أو أكثر من DTTL وشبكتها العالمية من الشركات الأعضاء والكيانات المرتبطة بها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن DTTL (المشار إليها أيضًا باسم "Deloitte Global") وكل شركة من الشركات الأعضاء فيها هي كيانات منفصلة ومستقلة قانونًا، ولا يمكنها إلزام بعضها البعض في ما يتعلق بالجهات الخارجية. لذا، تتحمل DTTL وكل شركة من الشركات الأعضاء في DTTL والكيانات ذات الصلة المسؤولية عن أفعالها وإغفالاتها فحسب، وليس أفعال وإغفالات بعضها البعض. هذا، ولا تقدم DTTL وNSE وDME خدمات للعملاء. الرجاء زيارة www.deloitte.com/about لمعرفة المزيد.

تعد Deloitte شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق والضمان والاستشارات والاستشارات المالية واستشارات المخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة، إذ تنتشر أعمال Deloitte، ذات التاريخ العظيم الممتد لأكثر من 175 عامًا، في أكثر من 150 بلدًا ومنطقة. تعرف على كيفية إحداث ما يقرب من 415,000 موظف بين جنبات Deloitte تأثيرًا ملحوظًا على مستوى العالم على www.deloitte.com.

نبذة عن Deloitte & Touche (M.E.) LLP ("DME"):

تعد Deloitte & Touche (M.E.) LLP (DME) شركة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وقبرص تابعة لشركة Deloitte NSE LLP ("NSE")، وهي شراكة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة وعضو في شركة Deloitte Touche Tohmatsu Limited، وهي شركة خاصة في المملكة المتحدة محدودة بالضمان ("DTTL").

إضافةً إلى ذلك، تعد DME شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية مدعومة بحضورها المتواصل في الشرق الأوسط منذ عام 1926 فضلاً عن 26 مكتبًا في 15 بلدًا ونحو 5,900 شريك ومدير وموظف. وقد جرى مد نفوذ DME في الشرق الأوسط وقبرص بمساعدة الكيانات القانونية المستقلة التابعة لها والمصرح لها بالعمل وتقديم الخدمات بموجب القوانين واللوائح السارية في البلد المعني.

هذا، ولا تتحمل الشركات التابعة لشركة DME والكيانات ذات الصلة التزامات نحو بعضها البعض و/أو DME، وعند تقديم الخدمات، تتعامل كل شركة تابعة وكيان ذي صلة بشكل مباشر ومستقل مع عملائها وتتحمل مسؤولية أفعالها أو إغفالاتها فحسب وليس أفعال أو إغفالات أي شركة أخرى تابعة. المصدر: "ايتوس واير"

الاتصال

جهة الاتصال بشركة CalypsoAI: Amanda Maguire calypsoai@v2comms.com جهة الاتصال بشركة Deloitte Middle East: تامر شريف tcharife@deloitte.com