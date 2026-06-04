الإثنين القادم تحت رعاية البنك المركزي المصري

القاهرة، تستعد جريدة «المال» لإطلاق النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي Portfolio Egypt المتخصص في استشراف مستقبل الأسواق المالية المصرية والإقليمية وتطورات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذي تنعقد دورته لعام 2026 بالتعاون لأول مرة مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) كشريك المعرفة الحصري، وتحت رعاية البنك المركزي المصري، في 8 يونيو الجاري.

تنعقد فعاليات Portfolio Egypt 2026 تحت شعار «Market Transformation for Broader Gains» (تحول السوق نحو مكاسب أوسع)، لترصد تحولات الأسواق المالية العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل أدوات الاستثمار والتداول.

يجمع المؤتمر نخبة من الوزراء وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية وخبراء الأسواق، لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على مستقبل الاستثمار وأسواق المال في مصر والمنطقة، وعلى رأسهم أحمد كجوك، وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعلى مستوى الرؤساء التنفيذيين يشارك كل من هشام عز العرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، والدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة القابضة، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، ومينوش عبد المجيد الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، وأحمد يحيى الرئيس التنفيذي لشركة إى آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، ومحمد قاسم المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر.

كما يشارك في المؤتمر كل من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وإسلام عزام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.

ويشهد Portfolio Egypt 2026 مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء، وعلى رأسهم هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وأحمد درويش، مساعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ببنك التجاري وفا مصر، وطارق شاهين العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، والدكتورة شيماء بديوي، خبيرة سياسات الشمول المالي والمساواة بين الجنسين ، ويشارك في ادارة احدى جلساته صانع المحتوى أحمد الغندور "الدحيح".

يرصد Portfolio Egypt 2026 الرؤى الاستثمارية والخطط المستقبلية والاستراتيجيات التي يتبناها ممثلو كبرى المؤسسات المالية والجهات الحكومية وصناع القرار، بينما تواصل السوق المصرية تعزيز مكانتها كلاعب مؤثر على الساحة الإقليمية مع الإعلان عن خطط لإطلاق طروحات عامة أولية جديدة، ومنتجات المشتقات المالية، وتحديثات تكنولوجية بالسوق، إلى جانب تمديد ساعات التداول اليومية.

ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه القطاع المالي نقاشات متزايدة بشأن وتيرة نمو أنشطة التمويل الرقمي وغير المصرفي، وأفضل الممارسات الكفيلة بضمان التوسع المستدام لهذا النشاط، ومن ثم تمثل جلساته منصة لعرض وجهات نظر صناع السياسات والمؤسسات المالية والرقابية بشأن مستقبل الابتكار المالي ومتطلبات إدارة المخاطر في السوق المصرية.

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