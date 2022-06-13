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تكنولوجيا واتصالات

السعودية

مجلس إدارة "الاتصالات السعودية" يوصي بزيادة رأس المال بـ 30 مليار ريال

مجلس إدارة \"الاتصالات السعودية\" يوصي بزيادة رأس المال بـ 30 مليار ريال
مجلس إدارة \"الاتصالات السعودية\" يوصي بزيادة رأس المال بـ 30 مليار ريال
مصر

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر
حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر
السعودية

الصندوق السيادي السعودي يستثمر مليار دولار جديدة في شركة ألعاب

الصندوق السيادي السعودي يستثمر مليار دولار جديدة في شركة ألعاب
الصندوق السيادي السعودي يستثمر مليار دولار جديدة في شركة ألعاب
مصر

اتفاقيات بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر بـ 17 مليار جنيه

اتفاقيات بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر بـ 17 مليار جنيه
اتفاقيات بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر بـ 17 مليار جنيه
مصر

مقابلة: "نقود القابضة" المصرية ترفع رأس مالها لـ 50 مليون جنيه نهاية العام

مقابلة: \"نقود القابضة\" المصرية ترفع رأس مالها لـ 50 مليون جنيه نهاية العام
مقابلة: \"نقود القابضة\" المصرية ترفع رأس مالها لـ 50 مليون جنيه نهاية العام
السعودية

أدخلت الإنترنت السعودية.. "نسيج" وافد جديد في تداول

أدخلت الإنترنت السعودية.. \"نسيج\" وافد جديد في تداول
أدخلت الإنترنت السعودية.. \"نسيج\" وافد جديد في تداول
فيديو

دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟

دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟
دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟
السعودية

الحوسبة السحابية في السعودية.. تفاصيل شراكة علي بابا وSTC

الحوسبة السحابية في السعودية.. تفاصيل شراكة علي بابا وSTC
الحوسبة السحابية في السعودية.. تفاصيل شراكة علي بابا وSTC
اتصالات

اتصالات تشتري حصة بفودافون مقابل 4.4 مليار دولار

اتصالات تشتري حصة بفودافون مقابل 4.4 مليار دولار
اتصالات تشتري حصة بفودافون مقابل 4.4 مليار دولار
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