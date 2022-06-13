سياحة وسفر

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ثقافة وفن

حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم

حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم
حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم
السعودية

الصندوق السيادي السعودي من بين الأوفر حظا لشراء حصة في امتياز ستاربكس

الصندوق السيادي السعودي من بين الأوفر حظا لشراء حصة في امتياز ستاربكس
الصندوق السيادي السعودي من بين الأوفر حظا لشراء حصة في امتياز ستاربكس
ثقافة وفن

مشروع جديد استثماري للفنان عمرو دياب يضم فنادق في مصر ودبي - مصدر لزاوية عربي

مشروع جديد استثماري للفنان عمرو دياب يضم فنادق في مصر ودبي - مصدر لزاوية عربي
مشروع جديد استثماري للفنان عمرو دياب يضم فنادق في مصر ودبي - مصدر لزاوية عربي
الإمارات

انتعاشة قطاع السياحة بالإمارات في الربع الأول

انتعاشة قطاع السياحة بالإمارات في الربع الأول
انتعاشة قطاع السياحة بالإمارات في الربع الأول
تونس

إنفوجرافك: قطاع السياحة يقود النمو في تونس

إنفوجرافك: قطاع السياحة يقود النمو في تونس
إنفوجرافك: قطاع السياحة يقود النمو في تونس
نتائج مالية

أرباح أوراسكوم للتنمية مصر الفصلية ترتفع مع انتعاش السياحة والعقار

أرباح أوراسكوم للتنمية مصر الفصلية ترتفع مع انتعاش السياحة والعقار
أرباح أوراسكوم للتنمية مصر الفصلية ترتفع مع انتعاش السياحة والعقار
سفر

قطر القابضة تحتفظ بحصتها في مجموعة لاغاردير الفرنسية

قطر القابضة تحتفظ بحصتها في مجموعة لاغاردير الفرنسية
قطر القابضة تحتفظ بحصتها في مجموعة لاغاردير الفرنسية
سياحة

شراكة مصرية سعودية بـ 1.72 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي في مصر

شراكة مصرية سعودية بـ 1.72 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي في مصر
شراكة مصرية سعودية بـ 1.72 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي في مصر
الإمارات

نظام جديد للإقامة والتأشيرات بالإمارات

نظام جديد للإقامة والتأشيرات بالإمارات
نظام جديد للإقامة والتأشيرات بالإمارات
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