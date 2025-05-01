وقّعت الخطوط السعودية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أديرا" الجديدة لإدارة الضيافة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال معرض سوق السفر العربي 2025.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالخطوط السعودية أرفيد موهلين والرئيس التجاري لشركة "أديرا" توماس جوندر. وستتيح هذه الشراكة لأعضاء برنامج الفرسان كسب المزيد من الأميال والاستفادة من مزايا سفر حصرية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالخطوط السعودية أرفيد موهلين: "نسعد بالتعاون مع "أديرا" التي تشاركنا رؤيتنا في إبراز التراث الثقافي الغني والضيافة الأصيلة للمملكة، وستوفر هذه الشراكة الاستراتيجية لضيوفنا فرصًا جديدة لكسب أميال الفرسان وتعزيز تجارب سفرهم بمزايا حصرية."

ومن جانبه، قال الرئيس التجاري لشركة "أديرا" توماس جوندر: "تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع "السعودية" علامة فارقة في توسع "أديرا" التجاري وزيادة ظهور علامتنا التجارية، وبانضمامنا إلى برنامج ولاء الفرسان نعزز شبكتنا التوزيعية ونزيد الوصول إلى شريحة عملاء ذات قيمة عالية، وتدعم هذه الشراكة هدفنا في تقديم تجربة ضيافة سعودية مميزة وتحقيق قيمة طويلة الأجل لكلا المؤسستين."

ويستفيد أعضاء الفرسان بمجموعة واسعة من المكافآت والخدمات الحصرية التي تثري تجارب سفرهم من خلال الشراكات المتنوعة للبرنامج. وتم تصميم هذه الشراكات لتزويد الأعضاء بمزايا مخصصة وعالية القيمة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

نبذة عن عن "أديرا":

تسعى شركة "أديرا"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى تحسين مهارات وخبرات الكفاءات الوطنية في إدارة الفنادق عبر تطوير معايير ضيافة عالمية. كما تطلق برامج تدريبية لتطوير المهارات بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال الضيافة، بهدف تعزيز إمكانيات القطاع.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.adeera.com

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