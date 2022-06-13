بيانات حكومية

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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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دبي
جمارك دبي تحصد "اعتماد أفضل بيئة عمل" للعام الثاني على التوالي
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مدراء فروع البنك الأهلي يناقشون استراتيجية النمو المستقبلية للبنك
السعودية
وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة المتنوعة
البحرين
معهد «BIBF» يحتفي بتخريج طلبة البرامج الدولية لجامعة بانجور
الإمارات
مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة يشيد بالإصدار المنتظم للصكوك قصيرة الأجل
دبي
مركز دبي للسلع المتعددة يعزز العلاقات الثنائية بين دبي والولايات المتحدة عبر إبرام اتفاقية مع غرفة تجارة بروكلين
استثمارات
دولة الإمارات العربية المتحدة توقع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية الفلبين
دبي
برامج تدريبية متخصصة للسيدات للحصول على رخصة قيادة الوسائل البحرية في دبي
دبي
غرفة تجارة دبي تعزز شراكتها مع دائرة الأراضي والأملاك وتستعرض تجربتها بالتحول الرقمي
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