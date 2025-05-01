دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، ومنظمة ترامب عن إطلاق "فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي"، مؤكدتين ثقتهما في إمكانات النمو على المدى الطويل في المنطقة والتزامهما بتقديم قيمة استثنائية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.

يُعد مشروع "فندق وبرج ترامب إنترناشيونال" الأول والوحيد في الشرق الأوسط، ويمثل التعاون الخامس بين "دار جلوبال" ومنظمة ترامب. وبالبناء على النجاح الذي شهدته مشاريع، مثل "برج ترامب جدة" في المملكة العربية السعودية، ونادي وفندق ترامب إنترناشيونال للغولف في عايدة، أفخم مجمع سكني شاطئي في عُمان، يقع هذا المعلم الجديد على شارع الشيخ زايد عند مدخل وسط مدينة دبي، بإطلالات حصرية على برج خليفة والبحر.

يمزج "فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي" بين أرقى مستويات الضيافة العالمية والعروض السكنية الحصرية، ويتوقع أن يسهم في الارتقاء بقطاعي العقارات والسياحة المزدهرين في المدينة. يتألف "فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي" من 80 طابقاً على ارتفاع 350 متراً، ويقدم عروضاً للضيافة الفاخرة تشمل غرفاً وأجنحة رائعة، وصالات خاصة، وخدمة شخصية، ووسائل راحة عالمية المستوى للضيوف. ولزيادة جاذبيته، يقدم نادي "ذا ترامب" المخصص للأعضاء فقط، تجربة حصرية لا مثيل لها لعدد من الأعضاء المختارين. ويتميز الفندق بإطلالات بانورامية على برج خليفة، ويضم مسبحاً حصرياً على طراز المنتجعات، مخصصاً للمقيمين فقط. علاوة على ذلك، سيستمتع السكان والضيوف باستخدام أعلى مسبح خارجي في العالم، ما يوفر تجربة سباحة لا مثيل لها بإطلالات بانورامية خلابة.

ويتوج البرج شقتان بنتهاوس مميزتان بمسابح علوية، تُجسدان أرقى مستويات الأناقة والحصرية في التصميم، لترسيا بذلك معياراً جديداً لفخامة العيش في دبي. وتتميز شقق الدوبلكس الأخاذة المستوحاة من "برج ترامب بنتهاوس" الأسطوري في الجادة الخامسة بنيويورك، بنوافذ ممتدة من الأرضية إلى السقف تطل على مناظر بانورامية لأفق دبي. وتجسد كافة التفاصيل من التشطيبات المصممة خصيصاً إلى الديكورات الداخلية المصممة بعناية، أسلوب حياة يتسم بأناقة لا مثيل لها وفخامة لا تُضاهى.

وفي هذا السياق، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب: "يجسد مشروع ’فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي‘ التزامنا الراسخ بالتميز والفخامة والابتكار. ويشرفنا أن نتعاون مجدداً مع ’دار جلوبال‘ في هذا المشروع الرائد، الذي يقدم جودة لا مثيل لها ووسائل راحة عالمية المستوى لسوق العقارات الفاخرة في دبي التي تعد وجهة عالمية تشاركنا رؤيتنا في تطوير مشاريع رائدة، ونفخر بتوسيع نطاق علامة ترامب التجارية في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية".

من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يسهم اقتصاد دبي الحيوي وموقعها الاستراتيجي في جعلها وجهة رئيسية للاستثمار العالمي، وتدرك ’دار جلوبال‘ هذه الإمكانات. يتمتع ’فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي‘، الذي يتم تطويره بالتعاون مع منظمة ترامب، بموقع مثالي للاستفادة من هذا النمو، مما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في مسيرة نجاح دبي، مستفيدين في الوقت نفسه من قوة ومكانة علامة ترامب التجارية، فضلاً عن خبرة ’دار جلوبال‘ في تطوير العقارات الفاخرة".

سيضم "فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي" أيضاً نادي "ذا ترامب" الخاص للأعضاء فقط. سيوفر هذا النادي الحصري تجربة راقية للنخبة، مع تجارب مصممة خصيصاً لهم. ومن المطاعم المصممة خصيصاً إلى مراكز العافية عالمية المستوى، سيعيد نادي "ترامب" تعريف معنى الفخامة الحصرية.

نبذة عن منظمة ترامب

لأكثر من أربعة عقود، وضعت منظمة ترامب معايير جديدة للتميز في تطوير العقارات الفاخرة، ممثلةً أعلى مستويات التميز في الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم، وملاعب الجولف ذات البطولات، وخدمات العقارات العالمية، والمباني السكنية والتجارية، وإدارة العقارات، والترفيه، والمطاعم، والتجزئة، وأكثر من ذلك. بفضل هذا الالتزام الدائم، تُعد منظمة ترامب من أبرز الشركات المطورة لأكثر الأصول العقارية الفاخرة في العالم.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"دولتشي آند غابانا"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال، وتعزيز الثقة، وتقديم الخبرات، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء بالجاذبية العالمية لكل وجهة.

تتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

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