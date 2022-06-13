سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
ابحث
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
سياسة
اقتصاد
الأعمال
الأسواق
آراء
فيديو وبودكاست
البيانات الصحفية
اشترك في موجز زاوية
تغطيات زاوية
أزمة لبنان
ليبيا: بين حكومتين وبرلمان
بودكاست زاوية حوار
إنفوجرافك زاوية البيانات
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
مواقع التواصل الاجتماعي
ابحث
بيانات الشركات
الأردن
شركة "نتورك إنترناشيونال" توسع قدرات معالجة المدفوعات لصالح شركة مدفوعاتكم
سيارات
التوكيلات العالمية للسيارات تبدأ تشغيل 5 صالات عرض لسيارات “دونغ فينغ” بالمملكة.
الشرق الأوسط
AmiVizتختتم بنجاح حملتها الترويجية متعددة المدن في منطقة الشرق الأوسط
سيارات
"المسعود للسيارات" تقدم مفهوم التجزئة من نيسان في مركز الخدمة المجدد كلياً في العين
الكويت
منصة زين "دِزلي" تدخل في شراكة مع "ورشة سمسم" لتوفير محتوى تعليمي متميز لمنصتها الرقمية Zain Kids
قطر
سنونو تشارك في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022
بيانات حكومية
دبي
جمارك دبي تحصد "اعتماد أفضل بيئة عمل" للعام الثاني على التوالي
سلطنة عُمان
مدراء فروع البنك الأهلي يناقشون استراتيجية النمو المستقبلية للبنك
السعودية
وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة المتنوعة
أخبار المسؤولين
الإمارات العربية المتحدة
أمانات تعيّن السيد خلف سلطان الظاهري عضواً في مجلس الإدارة
مصر
تعيين محمد رحال رئيسا للقطاع التجاري بشركة أمازون للتطوير العقاري
الإمارات
"آب لابز" تتوسع في الإمارات والمنطقة، وتعين مديراً إقليمياً جديداً
شركات
شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تعين بابلو مارتينيز مديراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط
بحوث ودراسات
قطر
المؤشر الشهري لـ"يوتوبيا للعقارات": 1.33 مليار ريال تداولات العقار خلال مايو
شركات
صدور التقرير الفصلي لشركة "إم بي إم" العقارية حول نشاط القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري
أبو ظبي
مختبر الاستثمار الانتقالي التابع لجامعة نيويورك أبوظبي يصدر تقريره السنوي الأول
تجارة الكترونية
الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية يسجل نمواً مضاعفاً مقابل معدلاته في نقاط البيع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام السابق
عقارات
يونيك بروبرتيز تبشّر بآفاق إيجابية لقطاع العقارات في الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2022
الإمارات
مؤشر حالة العلوم 2022: الإمارات الأكثر ثقة في العلوم والتكنولوجيا عالميا
أحداث ومؤتمرات
شركات
أومينفست تنظم ملتقى التدقيق الداخلي لشركات المجموعة
تعليم
الصويغ والانصاري تحصلان على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية
الكويت
بنك بوبيان ينظم يوماً وظيفياً بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة
مؤتمرات
إي آي-تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترعى مواهب الشرق الأوسط خلال مؤتمر فيفاتك -فرنسا
آخر البيانات الصحفية
دبي
نجاح كبير للجولة العالمية للرياضات الإلكترونية بدبي
تكنولوجيا
هواوي تكنولوجيز مصر تتعاون مع راية لخدمات الشبكات في مشروعات مراكز البيانات والطاقة النظيفة لبناء مستقبل أكثر استدامة
الكويت
بنك الكويت الوطني يوفر نقاطاً لشحن السيارات الكهربائية في مواقف المبنى الرئيسي
سلطنة عُمان
بنك عُمان العربي يحصد جائزة في مجال المسؤولية المجتمعية
بنوك
بنك أبوظبي الأول يعلن إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عوده - مصر وتغيير علامته التجارية إلى "بنك أبوظبي الأول - مصر"
البحرين
البا تستضيف وفدًا من جمعية مصارف البحرين لتعزيز أهدافها للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة
قطر
المصرف يطلق خدمات جديدة على تطبيق المصرف للشركات
السعودية
هيئة السوق المالية: صرف مبلغ 40 مليون ريال تعويضات لمتضررين من المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل
مصر
الإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من جوائز ريادة الأعمال في مصر "EEA"
للمزيد
الأكثر مشاهدة
1.
مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل
2.
سؤال الساعة.. من هو ولي عهد أبو ظبي القادم؟
3.
شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟
4.
قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم
5.
حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر
الأحدث في البيانات الصحفية
1
"مياه وكهرباء الإمارات" تعلن عن وصول الإنتاج إلى 50% من الطاقة الإنتاجية لأكبر محطة تناضح عكسي في العالم
2
أومينفست تنظم ملتقى التدقيق الداخلي لشركات المجموعة
3
شركة "نتورك إنترناشيونال" توسع قدرات معالجة المدفوعات لصالح شركة مدفوعاتكم
4
التوكيلات العالمية للسيارات تبدأ تشغيل 5 صالات عرض لسيارات “دونغ فينغ” بالمملكة.
5
البنك الأهلي الأردني يحصد جائزة البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية في الأردن لعام 2021 من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية