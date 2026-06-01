الشرق الأوسط - أعلنت شركة إليفاتوس، المتخصصة في حلول التوظيف المدعومة بوكيل الذكاء الاصطناعي، عن التوسع الإقليمي لوكيل الذكاء الاصطناعي التنفيذي «إنفينيتي» عبر أسواق الشرق الأوسط، وذلك عقب سلسلة من الإطلاقات التنفيذية والفعاليات المؤسسية التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان.

ويأتي هذا التوسع في وقت تشهد فيه المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في المنطقة تسارعًا في تبني البنية التحتية الذكية وبرامج التحول الرقمي وإعادة هيكلة القوى العاملة، بالتزامن مع ارتفاع تعقيد عمليات التوظيف وحجمها التشغيلي. وفي هذا السياق، بدأت المؤسسات بالانتقال تدريجيًا من أنظمة التوظيف التقليدية إلى نماذج تشغيلية مستقلة قادرة على تنفيذ العمليات بشكل ذاتي مع الحفاظ على الحوكمة والامتثال المؤسسي، وقد تم تطوير إنفينيتي لهذا التحول تحديدًا.

فبعد الكشف الأول عن المنصة في العاصمة الرياض، استكملت إليفاتوس توسعها الإقليمي من خلال فعالية «التوظيف الذكي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي» في البحرين بالتعاون مع جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية BSCM، تبعها حفل تنفيذي رفيع المستوى في مسقط بالشراكة مع الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية ووزارة العمل. وتواصل الشركة حاليًا توسيع انتشار إنفينيتي في أسواق إقليمية إضافية مع تزايد اهتمام المنشآت بدور وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات التوظيف المؤسسية.

وعلى خلاف أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تركز على التحليل أو تقديم التوصيات أو الأتمتة الجزئية، يعمل إنفينيتي كطبقة تنفيذية متكاملة داخل بيئات الموارد البشرية المؤسسية، حيث يتولى إدارة وتنفيذ مراحل التوظيف المختلفة بشكل مترابط يشمل تخطيط القوى العاملة، والاستقطاب، وفرز المرشحين، والتقييمات، والمقابلات، والموافقات، وعمليات الالتحاق بالعمل، مع الالتزام الكامل بسياسات المؤسسة وأطر الامتثال وسلاسل الموافقات الداخلية.

ويعتمد النظام على بنية متقدمة قائمة على تقنيات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، بما يضمن تنفيذ العمليات استنادًا إلى بيانات كل مؤسسة وسياقاتها التشغيلية وسياساتها الداخلية فقط. ووفقًا للشركة، تم تصميم هذه البنية خصيصًا لتناسب المؤسسات الحكومية والكيانات الكبرى ذات البيئات التنظيمية متعددة الطبقات، حيث تمثل الحوكمة والشفافية التشغيلية عناصر أساسية في دورة اتخاذ القرار.

ويستند إطلاق إنفينيتي إلى أكثر من سبع سنوات من التشغيل الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئات التوظيف المؤسسية، حيث دعمت تقنيات إليفاتوس أكثر من ١.٧ مليون متخصص توظيف، وأسهمت في تنفيذ ما يزيد على ٣ ملايين عملية توظيف، وإجراء أكثر من مليوني مقابلة فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب معالجة نحو ٥٦ مليار عملية مطابقة ذكية بين الوظائف والمرشحين.

وترى الشركة أن هذا العمق التشغيلي شكّل الأساس الذي بُني عليه إنفينيتي، خصوصًا في فهم كيفية تنفيذ قرارات التوظيف وإدارتها واعتمادها داخل البيئات المؤسسية المعقدة.

وقال المهندس يعقوب زريقات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية في إليفاتوس:

«مع إنفينيتي، ننتقل من مرحلة المساعدة الرقمية إلى مرحلة التنفيذ الذاتي للعمليات، رؤيتنا لا تتمثل في استبدال العنصر البشري، بل في تقليل العبء التشغيلي المرتبط بالتنفيذ، بما يسمح للمؤسسات بالتركيز على الاستراتيجية والنمو وإدارة التحول المؤسسي طويل المدى».

ويُنظر إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد باعتبارهم أحد أبرز التحولات القادمة في برمجيات المؤسسات، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على تنسيق تشغيلي واسع النطاق. وفي منطقة الخليج، حيث تتسارع برامج التوطين والتحول الحكومي والامتثال التنظيمي، بدأت أنظمة التوظيف القادرة على التنفيذ الذاتي تتحول تدريجيًا من أدوات موارد بشرية إلى بنية تشغيلية استراتيجية داخل المؤسسات.

وبالنسبة إلى إليفاتوس، فإن التوسع الإقليمي لـإنفينيتي لا يمثل مجرد إطلاق منتج جديد، بل يعكس تحولًا أوسع في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع استقطاب المواهب وتنفيذ العمليات وبناء القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما قالت نادين زريقات، الرئيس التنفيذي للإيرادات في إليفاتوس:

«السؤال في السوق لم يعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي جزءًا من مستقبل التوظيف، بل كيف يمكن تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي بشكل آمن وذكي وموثوق».

ومع استمرار توسع تبني إنفينيتي في المنطقة، تعيد إليفاتوس تقديم التوظيف كنظام تشغيلي متكامل وقادر على التنفيذ المستمر، بما لا يقتصر على رفع الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يمتد لإعادة تعريف كيفية بناء المؤسسات لقواها العاملة وإدارتها وتوسيعها في المرحلة المقبلة من التحول المؤسسي.

وتعد إليفاتوس شركة عالمية متخصصة في أنظمة التوظيف المدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وتخدم المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية. وتوفر الشركة حلولًا متقدمة في تنفيذ عمليات التوظيف الذاتية، والتقييمات الذكية، وتحليلات القوى العاملة، والبنية التحتية للتوظيف المؤسسي المصممة للبيئات عالية التنظيم والتوسع.

بعد إطلاقات تنفيذية في السعودية والبحرين وسلطنة عُمان، توسّع إليفاتوس إطلاق «إنفينيتي» عبر الشرق الأوسط 🚀

من تخطيط القوى العاملة إلى تنفيذ عمليات التوظيف الكاملة، تواصل إليفاتوس إعادة تعريف دور الذكاء الاصطناعي في بناء القوى العاملة المستقبلية وتقدّم نموذجًا جديدًا للتوظيف التنفيذي المدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي. 🌍

ويأتي هذا التوسع استجابةً لاحتياجات المؤسسات التي تبحث اليوم عن أنظمة تشغيلية أكثر قدرة على التكيّف مع تعقيدات التوظيف الحديثة، وتسريع التنفيذ، ودعم التحول المؤسسي طويل المدى. ✨

اعرف أكثر عن هذا التوسع من خلال الخبر الصحفي الآتي:

#إليفاتوس #إنفينيتي #الذكاء_الاصطناعي #التوظيف #الموارد_البشرية #وكلاء_الذكاء_الاصطناعي #الشرق_الأوسط

-انتهى-

#بياناتشركات