

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت "مساكن دبي"، إحدى أكبر محافظ المجمّعات السكنية المخصّصة للتأجير في دبي والتابعة لـ"دبي القابضة لإدارة الأصول"، جائزتين مرموقتين، تقديراً لريادتها في إدارة وتأجير الأصول السكنية، والتزامها بالارتقاء بالتجارب المعيشية ضمن مجمّعاتها السكنية المتكاملة.

وجاء هذا التكريم على هامش معرض العقارات الدولي 2025، حيث منحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي "مساكن دبي" جائزة "الأداء المتميّز في المعاملات العقارية وجودة الخدمات". ويؤكّد هذا التقدير مدى التزام "مساكن دبي" بتقديم تجارب سكنية مميزة تتوافق مع أعلى معايير معايير الخدمة والراحة، ينعكس إيجاباً على معدلات رضا المقيمين والتميّز التشغيلي عبر كافة مجمّعاتها.

كما فازت "مساكن دبي" بجائزة "أفضل مزوّد لوسائل الراحة للعام" خلال حفل توزيع جوائز العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، والذي تنظمه مجلّة "فاينانس وورلد". وتعكس هذه الجائزة حرص"مساكن دبي" على توفير مرافق وخدمات عصرية ومتكاملة تلبي مختلف احتياجات المقيمين، وتُسهم في تعزيز جودة حياتهم وفق أرقى المعايير العالمية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد السويدي، المدير العام ل"مساكن دبي" التابعة ل"دبي القابضة لإدارة الأصول": " يؤكّد حصولنا على هذه الجوائز المرموقة الدور المحوري الذي تلعبه "مساكن دبي" في رسم معالم قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية بدبي. رؤيتنا تتجاوز مفهوم تأجير الوحدات السكنية لتشمل بناء مجمّعات متكاملة ومستدامة، تواكب تطلعات المقيمين وتدعم الأهداف الطموحة لخطة دبي الحضرية. في "مساكن دبي" لا نوفّر تجارب سكنية فحسب، بل نحرص على تصميم مجمّعات سكنية مدروسة توفّر أعلى مستويات الراحة والرفاهية، مدعومة بخدمات سريعة ومرافق متكاملة تعزّز من جودة الحياة في كل جانب".

تجدر الإشارة إلى أنّ "مساكن دبي" تُعدّ اليوم واحدة من أكبر محافظ المجمّعات السكنية المخصّصة للتأجير وأكثرها تنوّعاً في دبي، حيث تضمّ ما يزيد عن 35 ألف وحدة سكنية موزّعة ضمن أكثر من 20 مجمّعاً سكنياً ويعيش فيها ما يزيد عن 140 ألف مقيم.

تضمّ محفظة "مساكن دبي" الكاملة اليوم "سيتي ووك ريزيدنسز" و"بلوواترز ريزيدنسز" و"ندّ الشبا فيلاز" و"رمرام" و"شروق" و"غروب" و"بدرة" و"منازل الخور" و"غروب سكوير" و"ميدان ريزيدنس 1" و"ليان" و"بيتي فيلاز" و"دبي وورف" و"ميدان هايتس" و"ذا غاردنز" و"غاردن فيو فيلاز" و"غاردن فيو للشقق" و" الخيل غيت" و"إنترناشيونال سيتي".

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