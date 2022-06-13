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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
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السعودية
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استحواذات
صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية استحواذ على نحو 24% من كابيتال بنك الأردني
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بنك "الدولي الإسلامي القطري" يساهم في شركة تأمين بالمغرب
مصر
نقل حصة «مصر كابيتال» في «بنك القاهرة» إلى «بنك مصر»
السعودية
أرباح البنك الأهلي السعودي الفصلية ترتفع 32%
الكويت
أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي ترتفع رغم تراجع الإيرادات
قطر
تعديل نسبة تملك الأجانب في البنك التجاري القطري لـ 100%
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نظرة على تطور أرباح بنك برقان الكويتي الفصلية
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