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أسعار الذهب

خلال تعاملات الأربعاء، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4760 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4080 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5440 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الأربعاء نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.12 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

المطورون العرب

قالت شركة المطورون العرب العقارية المدرجة في البورصة، في بيان الأربعاء، إنها تتطلع لضخ استثمارات بقيمة 3.25 مليار جنيه خلال 2025 مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه في 2024 لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروعاتها الحالية. كما تستهدف زيادة مبيعاتها التعاقدية إلى 7.6 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه في 2024.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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