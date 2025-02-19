استمرار عبد العزيز العقيل في منصبه رئيساً لمجلس الإدارة.

تعزيز ممارسات الحوكمة ودفع عجلة التوسع بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة.

ترسّخ خبرة "ديمه" على مدى أربعين عاماً مكانتها في السوق السعودي، وتسهم في توسيع نموها عالمياً.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة صناعات الاغذية المتحدة "ديمه"، إحدى أكبر الشركات المصنعة للبسكويت والحلويات والوجبات الخفيفة في المملكة العربية السعودية، عن تعيين محمد خالد العقيل رئيساً تنفيذياً خلفاً للمؤسس عبد العزيز بن محمد العقيل، والذي سيستمر في تولي منصبه رئيساً لمجلس الإدارة. ويأتي هذا التعيين ضمن خطة الشركة الاستراتيجية للانتقال القيادي، وتعزيز نموها وتوسعها على المستويين المحلي والدولي.

تدرّج محمد العقيل في مسيرته المهنية في شركة "ديمه" بدءاً من متدرب إداري ووصولاً إلى منصب رئيس الخدمات المشتركة، حيث أشرف على أقسام الموارد البشرية وتقنية المعلومات، وساهم في تطويرها. وفي العام 2019، انتقل العقيل لقيادة قطاع المبيعات والتسويق، حيث أطلق مبادرات تحول نوعية أسهمت في تغيير استراتيجيات التوزيع، مما كان له تأثير كبير على نمو الشركة وتعزيز مكانتها في السوق.

ستعمل "ديمه"، تحت قيادة محمد العقيل، على تعزيز الاستثمار في البحوث والتطوير بهدف ابتكار منتجات جديدة في مجالات متنوعة، مثل الأغذية الصحية والمنتجات الغنية بالبروتين، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين لهذه الأصناف من المنتجات. كما ستركز الشركة على منتجاتها الأساسية مثل البسكويت والكيك، مع توسيع نطاق إنتاجها ليشمل المنتجات ذات النمو المرتفع مثل الوجبات الخفيفة، من خلال استثمارات كبيرة لزيادة خطوط الإنتاج. كما ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان توفر المنتجات بسلاسة في جميع الأسواق. بالإضافة إلى تبني حلول تقنية متطورة لتسهيل العمليات وتعزيز تجربة العملاء، مما يدعم التحول الرقمي ويسهم في تحقيق النمو المستدام للشركة.

وأعرب عبد العزيز العقيل، رئيس مجلس إدارة شركة "ديمه"، عن اعتزازه بالجهود التي بُذلت على مدى الأربعين عاماً الماضية، والتي ساهمت في جعل "ديمه" عنوانًا بارزًا للجودة والابتكار داخل المملكة وخارجها. ومع استهلال الشركة مرحلة جديدة في مسيرتها، أعرب عن ثقته هو وأعضاء مجلس الإدارة في رؤية محمد العقيل الاستراتيجية وقيادته الحكيمة، مؤكداً التزامه بدعم الرئيس التنفيذي الجديد لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار للشركة.

من جهته، عبّر محمد العقيل عن امتنانه لمجلس الإدارة واعتزازه بثقتهم، مؤكداً تصميمه على قيادة شركة "ديمه" في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتها. وقال: "نسعى جاهدين لمواصلة تقديم منتجات عالية الجودة، وتوسيع نطاق انتشارنا العالمي. كما سنولي اهتماماً خاصاً بالابتكار، وتحقيق التميز في جميع عملياتنا، والحفاظ على ثقة الملايين من المستهلكين الذين يتمتعون بمنتجاتنا كل يوم."

مجلس الإدارة يعزز صفوفه بتعيين مدراء مستقلين

في خطوة لدعم أهدافها الاستراتيجية، أعلنت "ديمه" عن انضمام ثلاثة مديرين مستقلين إلى مجلس إدارتها هم: المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، والمستشار عبد العزيز البسام، والسيد عبد الملك الكوهجي.

شغل المهندس وليد أبو خالد سابقاً منصب نائب وزير الشؤون الصناعية في وزارة التجارة والصناعة، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ومنصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في السعودية والبحرين. ويتمتع أبو خالد بخبرة طويلة في تطوير الاستراتيجيات والشراكات العالمية، مما يجعله إضافة قيّمة لاستراتيجية النمو التي تتبناها "ديمه"، كما يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارات، بما في ذلك المركز الوطني للتنمية الصناعية. أما المستشار القانوني عبدالعزيز البسام فيمتلك خبرة تزيد عن 20 عاماً في إدارة المشاريع الاستراتيجية والمعاملات المعقدة لكبرى الشركات، مثل شركة أرامكو، ويشغل حالياً منصب رئيس الشؤون القانونية في مؤسسة حديقة الملك سلمان. في حين شغل عبد الملك الكوهجي مناصب قيادية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ويشغل حالياً منصب رئيس قطاع الموارد البشرية.

نبذة عن "ديمه"

تأسست الشركة في العام 1984 في المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر رائدة في مجال إنتاج البسكويت والحلويات والوجبات الخفيفة والكيك. وقد توسعت الشركة في إنتاج البسكويت حتى وصلت خطوط إنتاجها إلى تسعة خطوط حديثة. وفي عام 2001 أنشأت مصنعاً لإنتاج الحلويات مثل التوفي والحلويات الصلبة والرخوة والمصاصات. كما قامت بتنويع منتجاتها في العام 2009 عبر إنشاء مصنع للوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والأصابع ومنتجات الذرة. وفي العام 2019 دخلت الشركة في مجال صناعة الكيك، حيث قدمت منتجات عالية الجودة حققت النجاح على الصعيدين المحلي و الدولي. وبحلول العام 2021، قامت الشركة بتحديث جميع مصانعها، معتمدةً نظام الإنتاج الآلي الكامل، مما ساعد في تعزيز جودة منتجاتها وكفاءة عملياتها التشغيلية. نتيجة التزامها بأعلى معايير الجودة، حصلت "ديمه" على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 22000:2018، وهي تقدم خدماتها لعملائها في المملكة من خلال 15 فرعاً ومركز توزيع، بالإضافة إلى أسطول كبير يتكون من أكثر من 350 شاحنة، مما يمكنها من الوصول إلى حوالي 14,500 نقطة بيع بالتجزئة. ويعمل بالشركة أكثر من 1,500 موظف، وتصدر منتجاتها لأكثر من 50 دولة حول العالم، ولا تزال تواصل الابتكار والتطوير، حيث تخطط لإطلاق منتجات جديدة من الشوكولاتة والحلويات المغطاة بالشوكولاتة، مما يعزز مكانتها في تقديم منتجات موسومة بالجودة.

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وجيه حلاوة

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