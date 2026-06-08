دبي، الإمارات العربية المتحدة: على الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدتها التكنولوجيا المالية خلال العقد الماضي، لا تزال حركة الأموال العالمية تعاني من التشتت والتعقيد. فقد تجاوزت تدفقات المدفوعات العابرة للحدود عالميًا 200 تريليون دولار سنويًا وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، بينما تتحمل الشركات أكثر من 250 مليار دولار سنويًا من الرسوم والتكاليف المرتبطة بالمعاملات الدولية. وفي الوقت ذاته، لا يزال الوصول إلى التمويل متفاوتًا، وتبقى عمليات التسوية المالية معقدة، بينما تواجه المؤسسات تحديات ناجمة عن انفصال البنية التحتية المصرفية وأنظمة المدفوعات والأصول الرقمية عن بعضها البعض.

وقد أوجد صعود تقنية البلوكشين والعملات المستقرة نموذجًا ماليًا جديدًا، إلا أن العديد من المؤسسات لا تزال تواجه تحديات تشغيلية عند الانتقال بين الأنظمة المالية التقليدية والأصول الرقمية. فإنّ شبكات البنوك، وأنظمة المدفوعات المحلية، والمحافظ الرقمية، ومزودو السيولة، وأطارات الامتثال التنظيمي، والعملات المستقرة غالبًا ما تعمل بشكل منفصل، مما يؤدي إلى زيادة التعقيد والتكاليف وتأخير عمليات التسوية.

ولمعالجة هذه التحديات، برزت فئة جديدة من البنية التحتية المالية تُعرف باسم تنسيق وتسوية المعاملات بين النظام المالي التقليدي والاقتصاد الرقمي. وقد تمكنت الشركات الرائدة في هذا القطاع من معالجة مئات المليارات من الدولارات من أحجام المعاملات، وتحقيق إيرادات كبيرة من خدمات المدفوعات والتسوية والسيولة والخدمات المالية. ورغم النمو السريع لهذه المنصات، لا تزال منطقة الشرق الأوسط تفتقر إلى بنية تحتية مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات التنظيمية ومسارات المدفوعات واحتياجات المؤسسات في المنطقة.

واليوم، تعلن أكسون (AXON) عن إطلاق منظومتها المالية المتكاملة المصممة لربط التمويل التقليدي بالأصول الرقمية من خلال طبقة موحدة للتنسيق والتشغيل.

وتتخذ أكسون من دبي مقرًا رئيسيًا لها، مع رؤية عالمية تهدف إلى تمكين الشركات والمؤسسات والأفراد من التفاعل بسلاسة عبر البنوك والمحافظ الرقمية والعملات المستقرة وشبكات الدفع المحلية ومزودي السيولة من خلال منصة بنية تحتية واحدة.

تعتمد منظومة AXON على استراتيجية مرحلية للمنتجات تهدف إلى تحديث وتطوير آليات انتقال القيمة عبر الشبكات المالية التقليدية والرقمية.

يُعد AXON Transfer المنتج الرئيسي للشركة، وهو منصة متعددة المسارات لتسوية الأموال وتحويلها، تقوم بتنسيق المعاملات عبر الشبكات المصرفية التقليدية، والعملات المستقرة، وأنظمة الدفع المحلية، وأسواق الصرف الأجنبي، والبنية التحتية للأصول الرقمية.

وانطلاقًا من هذه الأسس، يمثل AXON Pay المرحلة التالية من استراتيجية نمو الشركة، حيث يتيح للشركات قبول المدفوعات وتسويتها عبر وسائل الدفع التقليدية والحلول القائمة على تقنية البلوكشين من خلال تجربة موحدة وسلسة.

صُممت مجموعة منتجات AXON لتشكّل نظام تشغيل مالي موحدًا يُبسط آليات تحويل القيمة وقبولها وتمويلها عبر الأسواق العالمية.

ولدعم منظومتها، أقامت AXON شراكات مع عدد من أبرز مزودي البنية التحتية في مجالات الحفظ المؤسسي، والامتثال التنظيمي، والتحقق من الهوية، وإجراءات التسجيل والانضمام، والخدمات المالية. وتشمل هذه الشراكات Maarej وHex Trust وElliptic وPrivy وBanxa، بالإضافة إلى شركاء استراتيجيين آخرين يعززون قدرة AXON على تقديم خدمات بمعايير مؤسسية عالية مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي والأمن التشغيلي.

وبالإضافة إلى شراكاتها التقنية، تحظى AXON بدعم شبكة استشارية تضم قيادات تنفيذية سابقة وخبراء من مؤسسات مالية عالمية، وهيئات تنظيمية، وجهات سيادية، ومزودي بنية تحتية للأصول الرقمية. كما يتمتع فريق القيادة والمستشارون بخبرات واسعة تمتد عبر قطاعات البنوك والمدفوعات والقطاع الحكومي والامتثال والتقنيات الناشئة، مما يساهم في توجيه استراتيجية AXON أثناء بنائها للبنية التحتية المالية اللازمة للجيل القادم من النظام المالي العالمي.

بالتوازي مع تطوير منتجاتها وبنيتها التحتية، تواصل AXON التقدم في مساراتها التنظيمية في الأسواق المستهدفة، بما في ذلك دولة الإمارات وكندا، حيث تعمل على استكمال المتطلبات المرتبطة بالأطر التنظيمية والتراخيص ذات الصلة. ويشكل الامتثال التنظيمي أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، بما يدعم رؤيتها لبناء بنية تحتية مالية مؤسسية تربط بين التمويل التقليدي والاقتصاد الرقمي.

كما يتمتع الفريق المؤسس بخبرات عملية اكتسبها من العمل مع عدد من أبرز المؤسسات والجهات في المنطقة، بما في ذلك أرامكو السعودية والديوان الملكي السعودي والبنك الأهلي، إلى جانب جهات رائدة أخرى من القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مالك الزعبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسون:

"لا تزال البنية التحتية المالية العالمية تعاني من التشتت غير الضروري. فالشركات اليوم مضطرة للتعامل مع مزودين متعددين وشبكات دفع مختلفة وأنظمة امتثال وتسوية متباينة فقط لتحريك الأموال عالميًا. نحن نؤمن بأن المستقبل سيكون لمنصات التنسيق التي توحد هذه التجارب ضمن طبقة مالية سلسة ومتكاملة. وقد تم بناء أكسون لربط التمويل التقليدي بالأصول الرقمية مع توفير المرونة والامتثال وقابلية التوسع التي تحتاجها المؤسسات الحديثة."

وكجزء من إطلاقها الرسمي، ستستضيف أكسون فعالية خاصة للمستثمرين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 16 يونيو 2026، تجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين وقادة القطاع لمناقشة مستقبل المدفوعات والتسوية والإقراض والبنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة.

وستوفر الفعالية فرصة للحضور للتواصل مباشرة مع فريق قيادة أكسون، والتعرف على رؤية الشركة وخارطة طريقها المستقبلية، واستكشاف الفرص الناشئة عند تقاطع التمويل التقليدي وتقنيات البلوكشين.

ومع استمرار الأسواق المالية العالمية في التحول نحو بنية تحتية رقمية متقدمة، تسعى أكسون إلى ترسيخ مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للابتكار في مجالات المدفوعات والتسوية والخدمات المالية. ومن خلال منظومتها المتكاملة التي تضم Transfer وPay وLend، تعمل الشركة على بناء البنية التحتية اللازمة لتمكين تعاملات مالية أسرع وأكثر سهولة وكفاءة للجيل القادم من الاقتصاد العالمي.

نبذة عن أكسون

أكسون (AXON) هي شركة متخصصة في البنية التحتية المالية تعمل على بناء منظومة موحدة للربط بين العملات التقليدية والأصول الرقمية في مجالات المدفوعات والتحويلات والإقراض. ومن خلال منتجاتها المتكاملة AXON Transfer وAXON Pay وAXON Lend، تربط الشركة بين الأنظمة المالية التقليدية والبنية التحتية للأصول الرقمية، مما يتيح انتقال القيمة بسلاسة عبر البنوك والمحافظ الرقمية والعملات المستقرة وشبكات الدفع ومزودي السيولة. وتتخذ الشركة من الشرق الأوسط مقرًا لها، وتركز على تسريع الابتكار المالي في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: axon.inc.

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