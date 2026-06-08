القاهرة- أعلنت بلتون للتمويل العقاري، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر، إحدى الشركات الرائدة في الاستشارات والتسويق العقاري، بهدف تقديم حلول تمويل عقاري مرنة ومتكاملة للوحدات الجاهزة للتسليم.

تقدّم الشراكة تجربة تملّك متكاملة وسلسة، من خلال دمج خدمات الاستشارات والوساطة العقارية مع حلول التمويل العقاري السريعة والمرنة والمصممة وفق احتياجات العملاء المالية. وتجمع هذه الشراكة بين المنصة التمويلية المرنة لبلتون للتمويل العقاري، والحضور الراسخ لكولدويل بانكر مصر في السوق، وما تمتلكه من مخزون عقاري واسع، ومنصة رقمية متطورة، وقدرات مخصصة لبيع الوحدات الجاهزة للتسليم؛ مما يُفضي إلى تجربة شراء عقاري متكاملة من البداية إلى النهاية، تجمع بين الخبرة المالية والعقارية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من إجراءات موافقة سريعة تُنجز خلال ثلاثة أيام فقط، وفترات سداد مرنة تمتد حتى سبع سنوات. كما توفر حلول التمويل هياكل سداد مُصممة بما يتناسب مع القدرات المالية المختلفة لكل عميل، بما يُسهم في تبسيط وتسريع عملية امتلاك الوحدات الجاهزة للتسليم.

وتعليقًا على الشراكة، قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لبلتون للتمويل العقاري: "من خلال شراكتنا مع كولدويل بانكر مصر، نسعى إلى جعل تملّك الوحدات الجاهزة للتسليم أيسر وأسرع وأكثر ذكاءً. وبالجمع بين إحدى أقوى شبكات التسويق العقاري في السوق والمنصة التمويلية المرنة لبلتون، بات بمقدور العملاء الاستفادة من إجراءات تمويل مبسّطة، والحصول على الموافقات في غضون ثلاثة أيام فقط، وخطط سداد أكثر ذكاءً ومرونة تتناسب مع قدراتهم المالية.”

وفي هذا السياق أكد كريم زين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لكولدويل بانكر مصر، أن الشركة تحرص دائماً على تطوير تجربة عملائها العقارية وتقديم حلول متكاملة تُسهّل رحلة تملّك العقار، مشيراً إلى أن شراكة كولدويل بانكر مصر مع بلتون للتمويل العقاري تُجسّد توجه الشركة الاستراتيجي نحو دمج الخبرة العقارية مع حلول التمويل المرنة لتقديم تجربة أكثر سلاسةً وكفاءةً للعملاء. وأضاف: "نؤمن بأن هذا التعاون سيُعزز إتاحة تملّك الوحدات الجاهزة للتسليم، ويرفع من مستوى الخدمة العقارية في السوق المصري."

تعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتعزيز إتاحة حلول التمويل العقاري في السوق المصري، وتقديم تجربة تمويلية أكثر كفاءةً وتركيزًا على احتياجات مشتري الوحدات الجاهزة للتسليم. وانسجامًا مع مكانتها العالمية، تواصل كولدويل بانكر مصر رسالتها: "دليلك العقاري لأكثر من 20 عامًا"، من خلال ربط العملاء بفرص عقارية موثوقة وحلول تمويلية مصمّمة وفق احتياجاتهم.

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عن بلتون للتمويل العقاري:

بلتون للتمويل العقاري هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، وهي شركة متخصصة في مجال التمويل العقاري. تسعى بلتون للتمويل العقاري إلى توفير حلول تمويلية مميزة للأفراد والشركات العاملة في قطاع العقارات. بفضل تنوع حلولها التمويلية وجودة خدماتها الاستشارية، تحرص بلتون للتمويل العقاري على أن تكون من الرواد في صناعة التمويل العقاري، وأن تبنى علاقات مستدامة مع عملائها. تلتزم الشركة بالحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق من خلال الاستثمار في موظفيها والتكنولوجيا والجودة التشغيلية تحت شعار (أسهل، أسرع، أذكي).

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: beltonemortgage.com

عن بلتون القابضة:

كود البورصة المصرية (BTFH.CA) : هي مجموعة رائدة على مستوى القارة الأفريقية، يقع مقرها الرئيسي مصر، وتمتد عملياتها عبر ثمانية دول في أفريقيا. وتسعى بلتون إلى تمكين النمو في كل سوق تعمل فيه، من خلال منصة أعمال متنوعة ومتكاملة تشمل التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، وإدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، والترويج وتغطية الاكتتاب، والاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، وحلول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، الى جانب خدمات استشارات الموارد البشرية، والتوظيف، وإدارة المواهب، وبرامج التعليم والتطوير المصممة وفق لاحتياجات العملاء. وعبر منصتها الرقمية، تقدم المجموعة خدمات الادخار وحلول الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، يعكس التزامها بتوسيع نطاق الشمول المالي ودفع عجلة النمو المستدام في القارة الأفريقية.

للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

للتواصل مع فريق علاقات المستثمرين:

علاقات المستثمرين – ir@beltoneholding.com

عن كولد ويل بانكر – مصر:

تُعدّ كولد ويل بانكر - مصر واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال الاستشارات العقارية، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 118 عامًا عبر شبكة عالمية في أكثر من 49 دولة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: التسويق العقاري والاستشارات الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول وخطط تنمية المشاريع العقارية وغيرها الكثير.

للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: https://coldwellbanker-eg.com/ar