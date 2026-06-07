- أكثر من 30 متحدثا من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي

- جلسات بصيغ متنوعة تناقش مستقبل أسواق المال والطروحات والتخارجات الحكومية والابتكار المالي

تنطلق غدا الإثنين فعاليات النسخة الثامنة من 2026« Egypt »Portfolio، أكبر مؤتمرات جريدة المال المتخصصة في استشراف مستقبل أسواق المال، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على رأس نخبة من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي.

تنعقد فعاليات Egypt« »Portfolio هذا العام بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) كشريك المعرفة الحصري، وبرعاية البنك المركزي المصري، تحت شعار

،(أوسع مكاسب نحو السوق تحول)«Market Transformation for Broader Gains»

لتقدم صيغ˝ا أكثر تنوعا وثرا ˝ء على مستوى الجلسات والمحاور التي يتناولها المؤتمر، من خلال جلسات حوارية، ومقابلات تفاعلية، وجلسات متخصصة.

تشهد الجلسة الافتتاحية من المؤتمر مشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في جلسة تفاعلية تناقش أحدث تطورات السياسات النقدية والمالية وانعكاساتها على الاقتصاد والأسواق.

ويجمع المؤتمر أكثر من 30 متحدثا من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية والرقابية، إذ يشارك كل من إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما تشهد جلسات المؤتمر مشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين، من بينهم هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، والدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «القلعة القابضة»، وأشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة

فوري، وأحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ«إى آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية»، ومينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لـ«أكسا مصر»، وعبدالعظيم عثمان، الشريك المؤسس ورئيس قطاع التسويق والمنتجات بشركة ناوي، ومحمد قاسم، المدير العام لـ«مايكروسوفت مصر.»

وتشمل فعاليات 2026« Egypt »Portfolio مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعكس التحولات التي تشهدها الأسواق المصرية والإقليمية، بداية من مناقشة اتجاهات السياسات النقدية والمالية وتطورات الاقتصاد الكلي، مرورا˝ بملفات أسواق المال والطروحات وأدوات التمويل، ووصولا˝ إلى التخارجات الحكومية ومستقبل دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما تناقش جلسات المؤتمر التحولات التي تشهدها القطاعات المختلفة تحت تأثير التطورات التكنولوجية المتسارعة وصعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمتغيرات الجيوسياسية، إلى جانب استعراض مستقبل الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، فيما تختتم النقاشات برؤى كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال حول أبرز الدروس الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للأسواق.

-انتهى-

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