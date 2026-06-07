جدة، وقعت شركة جمجوم فارما، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال الرعاية الصحية الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة السعودية، بهدف دعم تطوير الكوادر الصحية والصيدلانية عبر البرامج التدريبية والمبادرات التثقيفية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية جمجوم فارما التي تستهدف ترسيخ دورها كشريك وطني فعال في تطوير القطاع الصحي، من خلال الاستثمار في تنمية الكفاءات الصحية، ودعم المبادرات التوعوية، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الصحية الحكومية.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين جمجوم فارما والإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة، سيتعاون الطرفان في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية في المجالات الإدارية والفنية والتخصصية، إلى جانب تصميم وتطوير الحقائب التدريبية وفق المعايير المهنية المعتمدة، و تنظيم ورش العمل والندوات والملتقيات المرتبطة بالتدريب والتطوير في المجالات الصيدلانية. كما تشمل مجالات التعاون دراسة الاحتياجات التدريبية للكادر الصيدلي، وتقديم الاستشارات المهنية، وتقييم أثر البرامج التدريبية، وتبادل الخبرات في مجالات التطوير المهني.

و وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد سمير الخولي، مدير عام ممثلًا لشركة جمجوم فارما السعودية، والدكتور محمد الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

صرح الدكتور أحمد سمير الخولي، مدير عام شركة جمجوم فارما السعودية و ممثل هذا التعاون: "تعكس مذكرة التفاهم مع الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة التزام جمجوم فارما بدعم تطوير الكفاءات الصيدلانية وتعزيز برامج التدريب المهني المتخصص، بما يسهم في تمكين الممارسين الصحيين من مواكبة أحدث التطورات في القطاع الصحي والدوائي، ويدعم مستهدفات تطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة."

من جانبه، قال الدكتور محمد الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في دعم تطوير الكوادر الصيدلانية من خلال برامج تدريبية متخصصة وبيئات تعليمية متقدمة تعزز التطوير المهني المستمر وترفع كفاءة الأداء، بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية."

وتعكس هذه الاتفاقية توجه جمجوم فارما نحو بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع الجهات الصحية الحكومية بهدف تطوير القطاع الصحي، ودعم برامج التعليم المستمر والتأهيل المهني بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.

جدير بالذكر أن جمجوم فارما تعمل في أكثر من 37 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع أنشطة أساسية في السعودية، والإمارات، والعراق، وبلاد الشام، ومصر، وشمال أفريقيا. وتؤكد الشركة مكانتها الرائدة كمزود رئيسي للأدوية الموثوقة عالية الجودة ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية، عبر العديد من المجالات العلاجية والتي تشمل طب العيون، الأمراض الجلدية، الأمراض القلبية-الأيضية، الطب العام، وغيرها.

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