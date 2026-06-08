(المنامة، مملكة البحرين): بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أكد بيت التمويل الكويتي – البحرين التزامه الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة من خلال مواصلة تنفيذ مبادراته البيئية ودعم المشاريع ذات الأثر المستدام، بما يعكس دوره كمؤسسة مصرفية رائدة ومسؤولة تسهم في دعم التوجهات البيئية لمملكة البحرين وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي وبيئي مستدام.

وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام البنك المستمر بترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي على مستوى المؤسسة والمجتمع، انطلاقاً من إيمانه بأن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تبدأ من السلوك الفردي الواعي وتمتد إلى المبادرات المؤسسية والمجتمعية. كما تعكس هذه الجهود حرص البنك على دعم مبادرات عملية تسهم في مساندة التوجهات البيئية لمملكة البحرين، بما ينسجم مع هدف المملكة في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م.

وتعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية بيت التمويل الكويتي – البحرين، وجزءاً أصيلاً من رؤيته لتحقيق النمو المسؤول والمستدام، حيث يواصل البنك دعم مشاريع التمويل المستدام، إلى جانب تطوير عملياته الداخلية من خلال الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتبني الحلول الرقمية التي تسهم في تقليل استخدام الورق.

وفي إطار التزامه بالتمويل المستدام، ساهم البنك في دعم المشاريع، حيث قدم أكثر من (400) مليون دولار أمريكي من الدعم التمويلي المباشر، إلى جانب أكثر من (120) مليون دولار أمريكي من الدعم غير المباشر للشركات ضمن مشاريع مرتبطة بتحلية المياه وكفاءة الموارد وخطط السلامة والإسكان الاجتماعي واستثمارات أمن الطاقة.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: "يمثل يوم البيئة العالمي مناسبة مهمة لتجديد التزامنا بمسؤوليتنا تجاه حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وفي بيت التمويل الكويتي – البحرين، نؤمن بأن الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا وعنصر مهم في تحقيق النمو المسؤول والمستدام."

وأضاف: "انطلاقًا من دورنا كمؤسسة مصرفية رائدة ومسؤولة، نحرص على دمج الاستدامة في عملياتنا ومبادراتنا المجتمعية وتعزيز الوعي البيئي داخل بيئة العمل وخارجها. ونؤمن بأن العمل الجماعي والممارسات اليومية الواعية يمكن أن تسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس ودعم مستقبل أكثر استدامة لمجتمعنا ووطننا."

وفي ذات السياق، يواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين دعم المبادرات البيئية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز الرقعة الخضراء ونشر الوعي البيئي في المملكة، بما في ذلك دعم مشاريع التشجير وأشجار القرم بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، إلى جانب دعم منصات مجتمعية مثل سوق المزارعين وغيرها من المبادرات التي تشجع على تبني أنماط حياة أكثر استدامة.

وبمناسبة يوم البيئة العالمي هذا العام، والذي يتم الاحتفال به عالمياً تحت شعار "مستوحى من الطبيعة. من أجل المناخ. من أجل مستقبلنا."، نظم البنك مبادرة داخلية شملت توزيع شتلات نباتية صغيرة على موظفيه في اتساق مع روح هذه المناسبة ورسالتها الداعية إلى الاستلهام من الطبيعة في دعم العمل المناخي وبناء مستقبل أكثر استدامة وتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المسؤولة في بيئة العمل.

نبذة عن بيت التمويل الكويتي – البحرين

بيت التمويل الكويتي – البحرين (KFH–Bahrain)، المرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي للأفراد، هو جزء من مجموعة بيت التمويل الكويتي، التي تأسست عام 1977م كأول بنك إسلامي في دولة الكويت، وأصبحت اليوم من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تشمل الحسابات والتمويل وإدارة الثروات والخدمات الرقمية المتطورة، مدعومة بشبكة واسعة من الفروع والقنوات الإلكترونية.

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