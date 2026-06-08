القاهرة، مصر: أعلنت إم إن تي-حالاࣧ، أول شركة تكنولوجيا مالية مليارية (يونيكورن) في مصر والشرق الأوسط، عن إتمام الإغلاق الأول لجولة استثمارية تقودها شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، في خطوة تمثل محطة مهمة للشركة ولقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مصر. جاء ذلك عقب استكمال جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والرقابية، وجاري العمل على إغلاق ثاني ضمن هذه الجولة الاستثمارية ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل الصفقة.

وترفع الصفقة تقييم شركة إم إن تي-حالاࣧ إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز منصات التكنولوجيا المالية في المنطقة، ويعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها الشركة وريادتها في السوق. وستقوم إم إن تي-حالاࣧ بتوظيف الجزء الأكبر من حصيلة هذا الاستثمار في التوسع بأعمالها داخل السوق المصري، إلى جانب دعم خططها للتوسع الإقليمي.

ومن الجدير بالذكر، ان على مدار السنوات الماضية، نجحت إم إن تي-حالاࣧ في ترسيخ مكانتها كإحدى أكبر المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في مصر وتركيا، إلى جانب استحواذها علي بنكًا متخصصًا في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في باكستان، وإطلاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2024، مع خطط لمواصلة التوسع ودخول أسواق جديدة في منطقة الخليج العربي.

هذا الاستثمار يؤكد التعاون المستمر بين المؤسسات المالية المصرفية وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية، مما يشير إلى نمو ثقة المؤسسات في الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية الأهلي كابيتال التي تستهدف الاستثمار في الشركات الرائدة ذات معدلات النمو المرتفعة، حيث تُعد إم إن تي-حالاࣧ واحدة من أبرز منصات التكنولوجيا المالية في المنطقة. ويؤكد هذا الاستثمار التزام الأهلي كابيتال بدعم الشركات التي تسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما يشهد هذا القطاع في الوقت الراهن دعماً متزايداً من الجهات الرقابية، في إطار جهودها لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، بما يضمن إتاحتها بشكل أكثر كفاءة وأماناً.

وقال منير نخلة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إم إن تي-حالاࣧ: "يسعدني للغاية انضمام الأهلي كابيتال، الذراع الاستثماري لأكبر بنك في مصر، إلى قائمة مساهمي الشركة، فعلى مدار السنوات الماضية تعاونّا مع أكثر من 30 بنكًا وجهة تمويل مصرية و إقليمية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها مؤسسة مصرفية وطنية شريكًا في ملكية الشركة ، وهو ما يجعل هذه الخطوة محطة بالغة الأهمية في مسيرتنا. معًا، قادرون على إعادة تعريف مفهوم الوصول إلى الخدمات المالية في وقت لا تزال فيه الأنظمة التقليدية تواجه تحديات في خدمة الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الوصول للمواطنين في المدن والقرى بمختلف أنحاء الجمهورية."

وأضاف نخلة: "على مدار السنوات الماضية، ساهمنا في دعم أكثر من 4 ملايين من الأفراد وأصحاب الأعمال لتطوير مشاريعهم وتلبية احتياجات أسرهم المالية، ومكّناهم من امتلاك هواتفهم الذكية الأولى والانضمام إلى العالم الرقمي، كما وفرنا التمويل لمختلف أنواع المركبات، سواء للاستخدام التجاري أو الشخصي. ويعكس هذا الاستثمار الثقة في الشركة، ويعد دليلًا على قوة العلاقة بين القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية."

وقال كريم سعادة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال: "يسعدنا في الأهلي كابيتال إتمام هذا الاستثمار في إم إن تي-حالاࣧ، والذي يعكس ثقتنا في قدرة الشركة على الاستمرار في النمو على المستوى الإقليمي، وكفاءة فريق الإدارة، وقدرته على تنفيذ رؤية طموحة حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع. وعلى مدار السنوات الماضية، رسخت إم إن تي-حالاࣧ مكانتها كواحدة من أبرز منصات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية في المنطقة، ونجحت في بناء منظومة متكاملة ومتنوعة تخدم ملايين العملاء وتسهم في سد فجوات جوهرية في مجال الشمول المالي."

وأضاف سعادة: "لطالما آمنت الأهلي كابيتال بالدور المحوري الذي تؤديه الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية احتياجات الشرائح غير المخدومة مصرفيًا أو محدودة الخدمات المالية، وبأهميتها كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الناشئة. ومن هذا المنطلق، يظل هذا القطاع أحد المجالات الرئيسية التي نركز عليها ضمن استراتيجيتنا الاستثمارية. ويأتي هذا الاستثمار متماشيًا مع توجهنا نحو الشراكة مع الشركات الرائدة في قطاعاتها، والتي تجمع بين قوة الأسس التشغيلية، وقابلية التوسع، والقدرة على تحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي إيجابي. كما نفخر بالانضمام إلى نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين في إم إن تي-حالاࣧ، ونتطلع إلى دعم الشركة في مرحلتها المقبلة من النمو. ونؤمن بأن إم إن تي-حالاࣧ تتمتع بمقومات قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة في مصر والمنطقة، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من قصة نجاحها ومسيرتها التنموية خلال السنوات المقبلة."

قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني، وشركة الأهلي فاروس بدور المستشار المالي لصالح شركة إم إن تي-حالاࣧ، فيما تولى مكتب Van Campen Liem مهام المستشار القانوني، وقانت شركة Baker Tilly بدور المستشار المالي والضريبي لشركة الأهلي كابيتال.

نبذة عن إم إن تي-حالاࣧ

إم إن تي-حالاࣧ، هي أول شركة تكنولوجيا مالية مليارية "يونيكورن" في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسست عام 2018 بهدف تحسين حياة الأفراد من خلال إحداث تطور جذري في إتاحة الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا. وتوفر الشركة تمويلات للأفراد والشركات، وبطاقات مسبقة الدفع، ومحفظة إلكترونية، وخدمات استثمار وتجارة إلكترونية، من خلال تطبيق "حالًا" وتواجد محلي واسع النطاق. ومنذ تأسيسها، قدمت إم إن تي-حالاࣧ تمويلات تتجاوز قيمتها 15.5 مليار دولار أمريكي، وخدمت أكثر من 8 ملايين عميل حول العالم. كما لديها أكثر من 2.3 مليون عميل نشط ربع سنويًا على مستوى العالم، فيما تجاوز عدد تحميلات تطبيق "حالًا" 10 ملايين تحميل، بما يعكس الإقبال المتزايد على مجموعة خدماتها المتنامية والنجاح الذي حققه كارت حالاࣧ.

وفي مصر، تعد إم إن تي-حالاࣧ واحدة من أكثر منصات التكنولوجيا المالية تكاملًا من حيث التراخيص، حيث تمتلك تراخيص التمويل متناهي الصغر والنانو والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي ورخصة نشاط تلقي عمليات شراء و استرداد وثائق صناديق الاستثمار من هيئة الرقابة المالية المصرية، وأول ترخيص محفظة إلكترونية مستقلة من البنك المركزي المصري لصرف وجمع وتحويل الأموال رقميًا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ورخصة بطاقات مسبوقة الدفع. وعلى الصعيد الدولي، تتواجد إم إن تي-حالاࣧ في تركيا من خلال شركة Tam Finans، الرائدة في مجال التمويل التجاري، والحاصلة على رخصة التخصيم الصادرة عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BRSA). كما تعمل الشركة في باكستان من خلال بنك Halan Microfinance Bank الخاضع لرقابة البنك المركزي الباكستاني (SBP)، بالإضافة إلى رخصة للتوسع على مستوى البلاد. ووسعت إم إن تي-حالاࣧ نطاق أعمالها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم حلولًا مالية عبر التكنولوجيا متوافقة بالكامل مع اللوائح التنظيمية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحظيت إم إن تي-حالاࣧ بتقدير واسع لابتكاراتها وتأثيرها في القطاع، إذ حصلت على جائزة "الشركة الأكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا" من مجلة Global Finance لثلاث سنوات متتالية، كما أدرجتها صحيفة Financial Times ضمن قائمة الشركات الأسرع نموًا في أفريقيا لثلاث سنوات متتالية، واختارتها مجلة Forbes Middle East ضمن قائمة أفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة. كما حصلت إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مصر على شهادة "التمويل المسؤول" البرونزية من وكالة التصنيف العالمية MFR، وفقًا لإطار عمل Cerise + SPTF، بالإضافة إلى شهادة ISO/IEC 27001 التي تعكس التزامها بأعلى المعايير الدولية في مجال حماية البيانات وإدارة المخاطر والامتثال.

نبذة عن الأهلي كابيتال:

تُعد شركة الأهلي كابيتال إحدى أبرز المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المالية، وقد بُنيت على استراتيجية توسع تدريجي ومدروس منذ تأسيسها عام 2008. فمنذ انطلاقتها كشركة استثمار مباشر (Private Equity) تستهدف ضخ رؤوس الأموال في القطاعات ذات النمو المرتفع في الاقتصاد المصري، تطورت الأهلي كابيتال لتصبح منصة مالية متكاملة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، وتعمل اليوم من خلال ثلاثة محاور رئيسية مترابطة هي: الاستثمار المباشر، وأسواق المال، والخدمات المالية غير المصرفية. ومع تجاوز الأصول المدارة حاجز2.5 مليار دولار أمريكي، نجحت الأهلي كابيتال في ترسيخ سجل حافل بالنجاحات من خلال توليد فرص استثمارية حصرية وتحقيق عوائد استثنائية عبر مختلف القطاعات.

ومن خلال محفظتها المتنوعة من الاستثمارات والشركات التابعة، تقدم الأهلي كابيتال مجموعة واسعة من الحلول المالية التي تشمل الاستثمار المباشر، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول، والتوريق، والتمويل غير المصرفي، وخدمات المدفوعات، وغيرها من الخدمات المالية. وترتكز استراتيجية المجموعة على بناء منظومة مالية متكاملة ومترابطة تُكمل المنصة المصرفية للبنك الأهلي المصري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية المبتكرة في مصر والمنطقة.

ويُعد تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية من الركائز الأساسية لرؤية الأهلي كابيتال طويلة الأجل. فمن خلال منصة الخدمات المالية غيرالمصرفية التابعة لها، نجحت الأهلي كابيتال في بناء حضور قوي في مجالات التمويل، والمدفوعات، والخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في خدمة الأفراد والشركات غير المخدومة بالشكل الكافي، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز التمكين المالي. واستنادًا إلى المكانة الراسخة والقوة المؤسسية والإرث العريق للبنك الأهلي المصري، تواصل الأهلي كابيتال الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع، والشراكة مع فرق الإدارة المتميزة، وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع عملائها.

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