اتفاقيات جديدة تعزز حضور طيران الرياض وخدماتها عالميًا

شراكات تقنية تدعم استراتيجية طيران الرياض الرقمية في التسعير والعروض المخصصة عالميًا

الرياض، المملكة العربية السعودية أعلن طيران الرياض، أحدى شركات الصندوق والناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن اختتام مشاركتها في سوق السفر العربي (ATM) في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بتوقيع 11 اتفاقية مع شركاء استراتيجيين تهدف إلى تعزيز الابتكار في تجربة السفر الجوي.

وتُمثل المذكرات الموقعة مع مجموعة من مزودي خدمات المبيعات والتوزيع في أكثر من 125 دولة، خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور علامة طيران الرياض التجارية، وتسهم في الترويج لخدماتها ومنتجاتها المتنوعة بشكل كبير، ومن ضمن الجهات العالمية الموقع معها، شركة "دناتا"، و"ديسكفر ذا وورلد"، و"آفياريبس"، و"ساتغورو ترافل".

وفي هذا السياق، صرّح أسامة النويصر، نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصال المؤسسي في طيران الرياض، قائلًا: "تعكس هذه الاتفاقيات تصميم طيران الرياض على أن تكون شركة طيران عالمية حقيقية ودفع حدود تجربة السفر لضيوفنا. الجميع يريد أن يكون جزءًا من قصة طيران الرياض، ونحن نختار بعناية الشركات والجهات التي نتعاون معها لضمان تقديم تجارب سفر مميزة وفريدة لضيوفنا."

كما تستهدف مذكرات التفاهم إقامة علاقات مستدامة ومبنية على المنفعة المتبادلة، تحقق الازدهار للطرفين، بما يضمن تقديم تجارب سفر استثنائية للعملاء في أوروبا، إفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا، وأستراليا ونيوزيلندا. وتسعى طيران الرياض من خلال هذه الشراكات مع رواد القطاع، إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية وترسيخ مكانة الضيافة السعودية الأصيلة عالميًا.

وتشمل مذكرات التفاهم، اتفاقية مع شركة "لويالتي جاغرنوت" الرائدة في برامج الولاء الرقمية. لتقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين حول العالم، وموفرين لهم إمكانيات ديناميكية للكسب والاستبدال، مع تجربة استخدام مخصصة للهاتف المحمول بالدرجة الأولى، وذلك بالاعتماد على منصة "جرافيتي®" السحابية، والتي توفر تفاعلًا لحظيًا ومخصصًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي.

كما شملت كبرى شركات تقنيات توزيع السفر عالميًا، ومنها "أماديوس"، و"سابري"، و"تي بي كونكتس"، و"فيرتايل تكنولوجيز" و"إير ريتيلر"؛ لتقديم حلول بيع حديثة قابلة للتوسع، وترتكز على تسعير ديناميكي وعروض سفر مخصصة عبر مختلف نقاط الاتصال التجارية العالمية، بما يتماشى مع رؤية طيران الرياض الرقمية واستراتيجيتها.

وتتميز طيران الرياض بقدرتها على تبني التقنيات الحديثة، مما يمنحها المرونة في الابتكار بعيدًا عن قيود الأنظمة التقليدية. وتُسهم هذه المنهجية في تسهيل عمليات الحجز والتوزيع والخدمات لشبكة عالمية من وكلاء السفر والمسافرين، وباتباع نهج "الربح للطرفين"، تضمن طيران الرياض تقديم تجربة ضيافة سعودية لا مثيل لها، مصحوبة برحلة سفر صممت تفاصيلها لكل ضيف بشكل خاص.

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