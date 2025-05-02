شهدت مشاريع شركة الزوراء للتطوير العقاري إقبالاً كبيراً من زوار النسخة الثالثة من معرض عجمان للاستثمار العقاري 2025 ، الذي افتتحه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قاعة الإمارات للضيافة بمدينة عجمان، بتنظيم من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

ويعكس هذا الإقبال الواسع ثقة المستثمرين والمقيمين في ما تقدمه شركة الزوراء للتطوير العقاري من مشاريع سكنية فاخرة على الواجهة البحرية و المحمية الطبيعية، صُممت وفق أعلى المعايير العالمية لتوفر تجربة معيشية عصرية متكاملة، تلبي تطلعات الأفراد والعائلات الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ ضمن بيئة طبيعية مستدامة.

حيث شهدت منصة الزورا في المعرض تزايد في حجم الاقبال على الشركة بشكل أكبر عقب الإعلان الأخير عن شراكة الزورا مع فنادق ومنتجعات فورسيزونز والإعلان عن افتتاح منتجع عالمي المستوى على شواطئ مدينة الزورا في 2026. حيث تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة تعزز مكانة مكانتها كوجهة فاخرة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزيد من ثقة المستثمرين في القيمة طويلة الأجل لمشروعاتها.

واستعرضت الشركة – وهي مشروع مشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية "بي إل سي" ، المطور الرئيسي في مدينة الزورا – مجموعة من أبرز مشاريعها خلال المعرض، من بينها شقق سكنية فاخرة في Sealine Residence و فلل على الشاطئ ضمن مشروع Sea Glints Mansions

وجذبت هذه المشاريع اهتمام الزوار بما تتميز به من وحدات سكنية متنوعة وواجهات بحرية خلابة، إلى جانب تصاميمها الحديثة ومرافقها المتكاملة، التي تجمع بين جمال الطبيعة وجودة الحياة.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في المعرض تعكس التزامها بمواكبة النمو العقاري المتسارع في إمارة عجمان، وتعزيز مكانة "الزورا" كوجهة استثمارية وسكنية واعدة على مستوى الدولة.

وأكد جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، حرص الشركة على المشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع التطوير العقاري، لما تمثله من فرص قيّمة للقاء الخبراء والمختصين، واستعراض وتسويق مشاريع "مدينة الزورا" وتعزيز العلاقات مع المستثمرين، وتبادل الخبرات والمعارف في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن المشاركة في معرض عجمان للاستثمار العقاري ٢٠٢٥ تهدف إلى تعزيز الروابط مع الشركات العارضة والمؤثرين في القطاع، إلى جانب الاطلاع على توجهات السوق العقاري وآراء الزوار، بما يعزز من جدوى الاستثمار العقاري في مشاريع مدينة الزورا.

وأشار إلى أن الإقبال الواسع على مشاريع الشركة جاء نتيجة للحلول المتطورة والأفكار التحسينية التي توفرها للعملاء، والتي تعكس التزام شركة الزوراء للتطوير العقاري بجودة المشاريع وفق المعايير العالمية، بما ينسجم مع رؤيتها التوسعية في إمارة عجمان وبقية إمارات الدولة، لترسيخ مكانتها كشركة رائدة للاستثمار العقاري والسياحة والرفاهية.

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