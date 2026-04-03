البرنامج يستند إلى حزمة الحوافز الاقتصادية في دبي بقيمة مليار درهم إماراتي والمُصممة لتخفيف الضغوط المالية على الشركات

البرنامج يقدّم دعماً ترويجياً عبر وسائل الإعلام والمؤثرين، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أكثر من 10 ملايين عضو في برنامج الولاء شير

باب التسجيل مفتوح حالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي مضى على تأسيسها في دولة الإمارات 12 شهراً على الأقل

دبي: كشفت ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق برنامج ’معاً‘ من ماجد الفطيم. واستناداً إلى حزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرّتها دبي مؤخراً بقيمة مليار درهم إماراتي لتخفيف الضغوطات المالية على الشركات، يهدف ’معاً‘ إلى إنشاء منصة جديدة لرواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات الناشئة فيها لتنمية علاماتهم التجارية على نطاق واسع، بالتوازي مع تعزيز تعاون سلس بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج واعدة بوتيرة أسرع.

وصُمم البرنامج، الذي يستوحي اسمه من معاني التعاون والعمل المشترك، ليمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في دولة الإمارات فرصة نادرة تتمثّل في الوصول المباشر إلى إحدى أقوى المنظومات الاستهلاكية في المنطقة. وستتمكّن العلامات التجارية المختارة من عرض منتجاتها في مواقع يزورها ملايين العملاء للتسوّق وتناول الطعام والاستمتاع بوقتهم، بدءاً من مول الإمارات ومتجر ذات، ووصولاً إلى ڤوكس سينما وكارفور وغيرها من وجهات ماجد الفطيم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تُجسّد هذه المبادرة أهمية التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في تعزيز فرص نمو عملية للشركات الصغيرة والمتوسطة. فمن خلال ربط الشركات الناشئة بمنصات التسوق الرائدة، تُمكّن ’معاً‘ رواد الأعمال من تعزيز وصولهم إلى الأسواق، وبناء حضور قوي لعلاماتهم التجارية، وتسريع نموهم التجاري. كما يدعم البرنامج التزام المؤسسة المستمر بتمكين رواد الأعمال ودعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وأولويات أجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جهته، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: "لطالما سَعَت مراكزنا التجارية إلى التقريب بين المجتمعات، وهي مسؤولية تكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى. وتشكل الشركات الصغيرة جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، ويجسد برنامج ’معاً‘ التزامنا بتمهيد الطريق أمام العلامات المحلية للتوسع والازدهار".

وأضاف: "تعكس هذه المبادرة، التي تُنفَّذ بالتعاون الوثيق مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم طموحات ريادة الأعمال في الدولة. ونفخر بالوقوف إلى جانب شركائنا في الجهات الحكومية لدعم الجيل القادم من الشركات الإماراتية، ونتطلع إلى الترحيب بهذه العلامات الناشئة ضمن منظومة ماجد الفطيم".

ويتجاوز برنامج ’معاً‘ مفهوم المساحات المؤقتة، إذ صُمّم لدفع عجلة النمو. فإلى جانب فرص الحضور في قطاع التجزئة، ستستفيد الشركات المشاركة من منصات التسويق والاتصال التابعة لماجد الفطيم، بما يشمل الترويج للعلامات عبر تطبيق شير (SHARE)، ومنصات التواصل الاجتماعي، والشاشات الرقمية في المراكز التجارية، والتغطية الإعلامية، إلى جانب التعاون مع المؤثرين وشركاء نمط الحياة. وتمنح هذه القنوات مجتمعة روّاد الأعمال وصولاً إلى جماهير واسعة وفرصاً لبناء العلامة التجارية، وهو ما يستغرق عادةً سنوات لتحقيقه.

وتجدر الإشارة إلى أن باب التقديم مفتوح أمام الشركات التي مضى على تأسيسها ما لا يقل عن 12 شهراً في دولة الإمارات وتمتلك قصة علامة تجارية مقنعة.

وقد أُطلق البرنامج بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم مساعي دبي الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال، وترسيخ التنوّع الاقتصادي، ودعم نجاح الشركات المحلية. ومن خلال مساعدة العلامات الناشئة على التواصل مع العملاء بسرعة أكبر وبأساليب أكثر تأثيراً، تهدف المبادرة إلى توفير قيمة مستدامة لا تقتصر على روّاد الأعمال فحسب، بل تمتد لتشمل المجتمع ككل.

وسوف يتم التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة ضمن الدفعة الأولى من البرنامج. ونظراً لمحدودية الأماكن، فإنه ينصح رواد الأعمال بالتقديم مبكراً.

للتسجيل، يرجى الضغط على هذا الرابط: majidalfuttaim.com/en/ma-an-by-majid-al-futtaim

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 20 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

