دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق حملة "مذاق دبي الفاخر"، على مستوى الإمارة تهدف إلى تشجيع المزيد من المواطنين والمقيمين على استكشاف المطاعم المتميزة والاستمتاع بتجارب تناول الطعام ضمن مشهد المأكولات والمطاعم المتنوع في دبي، وذلك لفترة محدودة تمتد حتى 19 إبريل 2026.

ويُعد قطاع المأكولات والمطاعم المتنوع في دبي من الركائز الأساسية لجاذبيتها العالمية، حيث يواصل تقديم تجارب غنية تتيح للسكان استكشاف أشهى النكهات وسط أجواء استثنائية لا تُضاهى. ويضم مشهد المأكولات وفنون الطهي في دبي مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي، مستلهماً نكهاته من ثقافات وتقاليد نحو 200 جنسية تقيم في المدينة، ما يعكس تنوعها الغني، ويؤكد التزام دبي بالجودة والأصالة، وهو ما أكسبها تقديراً دولياً واسعاً.

وتشهد حملة "مذاق دبي الفاخر" مشاركة نخبة من أبرز المطاعم، بما في ذلك مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان وجوائز بيب جورماند، مثل: أفاتارا، وتريسِند ستوديو، وإل ريستورانتي – نيكو روميتو، وتاكاهيسا، وجونز، وذا غيلد، وسي لا في، وماناو، و21 غرام، وكويا، وغيرها الكثير. وتقدّم هذه الحملة عروضاً حصرية غير مسبوقة تتيح تجربة مطاعم فاخرة بأسعار مخفضة، تشمل تخفيضات تصل إلى 50% على قوائم الطعام المخصصة حسب الطلب، وعروض غداء العمل، بالإضافة إلى القوائم المحددة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يشكّل قطاع المأكولات والمطاعم في دبي ركيزة اقتصادية مهمة، ومنصة حقيقية تجمع مختلف أفراد المجتمع. ومع هذا التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة في دبي، تتحوّل المطاعم والمقاهي ومهرجانات الطعام إلى مساحات تلتقي فيها الثقافات، وتُروى القصص، وتُبنى العلاقات. فتناول الطعام يقرّب بين الناس، ويتيح للجميع التواصل والاحتفال وقضاء أوقات ممتعة، وهو ما يجسد جوهر دبي، المدينة الغنية بثقافتها وأصالتها وتنوع جنسياتها والذي يثري تجربتنا المشتركة ويقوّي روابط مجتمعنا. وتتيح هذه المبادرة لعدد أكبر من الجمهور فرصة استكشاف التنوع الفريد في المأكولات العالمية التي تشتهر بها دبي على الصعيد العالمي".

يعزز حضور العلامات التجارية العالمية المرموقة مكانة دبي كوجهة رائدة لتجارب المأكولات وفنون الطهي، في حين تواصل الوجهات المحلية تحقيق نمو ملحوظ إلى جانب هذه الأسماء العالمية. ويعكس هذا التكامل قوة منظومة قطاع المأكولات والمطاعم في الإمارة، التي تجمع بين الوجهات الشهيرة عالمياً والنسيج الثقافي المتنامي.

لمزيد من المعلومات حول المبادرة والمطاعم المشاركة والعروض، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

visitdubai.com/en/things-to-do/eat-and-drink/fine-dining-restaurants-dubai

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على:

mediarelations@dubaidet.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية