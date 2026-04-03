دبي، الإمارات العربية المتحدة، تم تتويج IEC Telecom UAE بجائزة «مبادرة المسؤولية المجتمعية للعام ضمن فعاليات Oil & Gas Middle East Awards 2026، تقديراً لالتزامها بتحسين ظروف العمل في قطاع الطاقة البحرية من خلال حلول اتصال متقدمة. وقد مُنحت هذه الجائزة عن نظام «Welfare» الذي طورته شركة IEC Telecom، وهو حل مصمم خصيصاً لدعم رفاهية الطواقم عبر توفير اتصال موثوق ومنظم وسهل الوصول في عرض البحر، مع تمكين المشغلين من إدارة الاتصال بطريقة مستدامة.

مع استمرار تطور توقعات المسؤولية المجتمعية للشركات، أصبح الوصول إلى وسائل اتصال موثوقة عنصر أساسي في رفاهية الطواقم العاملة في البيئات البحرية, في حين أن دور توفير الاتصال في تمكين مبادرات المسؤولية المجتمعية لا يمكن إنكاره، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع يكمن في تقديم خدمات مستدامة وقابلة للتوسع، بما يخدم احتياجات كلٍ من المشغلين والمستخدمين. وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أنه على الرغم من أن غالبية أفراد الطاقم يراقبون استهلاكهم للبيانات بشكل منتظم، إلا أنهم لا يزالون يتجاوزون حدود الاستخدام المخصصة لهم بشكل متكرر. وهذا يخلق ضغطًا إضافيًا ويزيد من التعقيد التشغيلي في توفير خدمات الاتصال. ويعكس ذلك الأهمية المتزايدة لتوفير انظمة اتصالات متطورة، ويسلط الضوء ايضا على عدم فاعلية الانظمة القديمة المستخدمة في تزويد الخدمات. وبالنسبة لشركات الطاقة، يخلق هذا الواقع تحديًا مزدوجًا يتمثل في دعم رفاهية القوى العاملة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السيطرة على التكاليف التشغيلية.

ولمعالجة هذا التحدي المرتبط بالمسؤولية المجتمعية، يقوم نظام IEC Welfare بدمج عدة شبكات أقمار صناعية ضمن حل متكامل، مما يوفر اتصالًا عالي الأداء وموثوقًا للعاملين في البيئات البحرية. وقد تم تصميم هذا النظام ليلائم البيئات متعددة المستخدمين مثل سفن الإقامة، المنصات البحرية، وسفن الدعم البحري (OSVs)، حيث يتيح وصولًا عادلًا إلى خدمات الاتصال، مع ضمان توزيع فعّال للموارد من خلال إدارة ذكية للشبكة تعتمد على توجيه حركة البيانات بطريقة تحقق كفاءة في التكاليف. ويُمكّن هذا النموذج الشركات من تنفيذ برامج رفاهية واسعة النطاق، مع الحفاظ على رؤية كاملة وتحكم دقيق في استهلاك السعة والتكاليف المرتبطة بها، مما يجعل نظام IEC Welfare عنصرًا أساسيًا في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وعلق علاء السعدي، نائب الرئيس التجاري لقطاع الطاقة في مجموعة IEC Telecom ، قائلاً:

"يبدأ قطاع الطاقة بالعاملين فيها. إن ضمان بقاء العاملين في المواقع البحرية على اتصال بعائلاتهم وبالعالم من حولهم لم يعد مجرد رفاهية، بل أصبح مسؤولية. ومن خلال نظام IEC Welfare، نوفر وسيلة عملية تمكّن المشغلين من دعم كوادرهم، مع الحفاظ على إطارعمل مستدام وفعّال لإدارة الاتصال. ويعزز هذا التكريم قناعتنا بأن التكنولوجيا تلعب دورًا حقيقيًا في تحسين ظروف العمل ودعم قطاع الطاقة تجاه مسؤوليته المجتمعية."

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، قامت IEC Telecom بتوفير النظام لمجموعة واسعة من المواقع والسفن البحرية، ويدعم أكثر من 5,000 مستخدم شهريًا. وإلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، ساهم النظام في تحقيق تحسّن ملموس في تجربة الطواقم، من خلال تقليل زمن اكتشاف الأعطال بنسبة تصل إلى 40–50%، وخفض شكاوى المستخدمين بنسبة 85%، مع تمكين المشغلين من توفير في تكاليف تزويد خدمات الاتصال يصل إلى 39% بفضل تحسين إدارة النظام الكلي.

وقد تم تقديم هذا التكريم ضمن فعاليات Oil & Gas Middle East Awards 2026، التي تنظمها Oil & Gas Middle East Review، وهي منصة رائدة في القطاع تجمع منذ سنوات أبرز الجهات الفاعلة للاحتفاء بالإنجازات، وتبادل أفضل الخبرات، ودفع عجلة التقدم مع توجه القطاع نحو مستقبل أكثر كفاءة ورقمنة واستدامة.

وبالإضافة إلى الفوز بجائزة مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات لهذا العام، حظي نظام IEC Welfare أيضًا بجائزة التقديروالاشادة ضمن فئة الابتكار التطبيقي، مما يعكس بشكل أكبر إسهامات شركة IEC Telecom في قطاع الطاقة.

يؤكد هذا التكريم على الأهمية المتزايدة لدمج رفاهية الطواقم ضمن الاستراتيجيات التشغيلية. ويُبرز نظام IEC Welfare كيف يمكن لحلول الاتصال المتقدمة أن تحقق قيمة ملموسة على مختلف المستويات، من خلال تحسين جودة الحياة للعاملين في البيئات البحرية، مع تمكين المشغلين من تنفيذ برامج رفاهية قابلة للتوسع ومحكومة التكاليف، بما يتماشى مع أهدافهم طويلة الأمد تجاه المسؤولية المجتمعية.

نبذة عن مجموعة IEC Telecom

تُعد مجموعة IEC Telecom مشغّل خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية على مستوى دولي، وتمتلك ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة الهندسية في مجالي الاتصالات الصوتية والبيانات. وتشمل خدمات الشركة مجموعة متكاملة من منتجات الأقمار الصناعية، وحلول متعددة LEO/GEO/LTE، إلى جانب خدمات ذات قيمة اضافية في عدة قطاعات. وتتمثل مهمة المجموعة في دعم وتسريع التحول الرقمي في البيئات البحرية. وبالاعتماد على فريق هندسي داخلي متخصص في الشبكات، تقوم IEC Telecom بتصميم حلول اتصال مخصصة تلبي احتياجات مختلف أنواع السفن والمشاريع البحرية، مهما كان حجمها أو مستوى تعقيدها. كما تضمن الشركة، من خلال قدراتها العالمية في إدارة المخزون، توفير وتسليم الحلول في الوقت المناسب حول العالم.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحافظ IEC Telecom على حضور قوي منذ أكثر من 20 عامًا، من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي. كما تتواجد المجموعة في عدد من الدول حول العالم، بما في ذلك فرنسا (المقر الرئيسي)، النرويج، السويد، تركيا، كازاخستان، سنغافورة، ماليزيا، وإندونيسيا.

