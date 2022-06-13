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الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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أسعار النفط تحوم حول أعلى مستوى في 3 أشهر
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النفط يرتفع بسبب موسم الصيف
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غرب بخا أو هنغام حقل نفط مشترك بين عُمان وإيران يعود الى الواجهة
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نفط
النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين
نفط
مخاوف جديدة في الصين تقلص مكاسب النفط بنهاية الأسبوع
السعودية
تغطية مرتفعة لطرح رتال للتطوير العقاري بالسعودية
إنفوجرافك
النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا
الكويت
إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا
نفط
أسعار النفط تحوم حول أعلى مستوى في 3 أشهر
أسهم
تيكوم تعتزم طرح 12.5% من أسهمها بسوق دبي المالي
أسهم
مشغل دومينوز بيتزا تستعد لطرح 41.7% في بورصة السعودية
نفط
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