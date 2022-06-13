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نفط

النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين

النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين
النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين
نفط

مخاوف جديدة في الصين تقلص مكاسب النفط بنهاية الأسبوع

مخاوف جديدة في الصين تقلص مكاسب النفط بنهاية الأسبوع
مخاوف جديدة في الصين تقلص مكاسب النفط بنهاية الأسبوع
الكويت

إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا

إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا
إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا
نفط

أسعار النفط تحوم حول أعلى مستوى في 3 أشهر

أسعار النفط تحوم حول أعلى مستوى في 3 أشهر
أسعار النفط تحوم حول أعلى مستوى في 3 أشهر
نفط

النفط يرتفع بسبب موسم الصيف

النفط يرتفع بسبب موسم الصيف
النفط يرتفع بسبب موسم الصيف
سلطنة عُمان

غرب بخا أو هنغام حقل نفط مشترك بين عُمان وإيران يعود الى الواجهة

غرب بخا أو هنغام حقل نفط مشترك بين عُمان وإيران يعود الى الواجهة
غرب بخا أو هنغام حقل نفط مشترك بين عُمان وإيران يعود الى الواجهة
نفط

أسعار النفط ترتفع مع انتعاش الطلب في الصين

أسعار النفط ترتفع مع انتعاش الطلب في الصين
أسعار النفط ترتفع مع انتعاش الطلب في الصين
نفط

برنت يقفز فوق 120 دولار

برنت يقفز فوق 120 دولار
برنت يقفز فوق 120 دولار
نفط

تراجع طفيف للنفط رغم انفتاح أوبك+ لزيادة الإنتاج

تراجع طفيف للنفط رغم انفتاح أوبك+ لزيادة الإنتاج
تراجع طفيف للنفط رغم انفتاح أوبك+ لزيادة الإنتاج
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