يتيح التعاون الثنائي مزايا إضافية للعملاء من خلال برنامج الأنصاري للصرافة "بلس" للمكافآت



الإمارات العربية المتحدة - 13 مايو 2024: أبرمت "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع." المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "الاتحاد للطيران" لتعزيز تجربة العملاء والمزايا المقدمة لهم من خلال برنامج الأنصاري للصرافة "بلس" للمكافآت.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للتعاون المثمر بين الجانبين، وتجسيداً لالتزامهما المشترك بتوفير مزايا استثنائية للعملاء. ووقع الاتفاقية كلُّ من علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأنصاري للصرافة؛ ويعرب عبيدالله، المدير الإقليمي العام للمبيعات في دولة الإمارات والمنطقة الوسطى، خلال حفل توقيع شهد حضور كبار المسؤولين من كلا الشركتين.

وفي إطار هذا التعاون، تقدم شركة "الاتحاد للطيران" خصماً حصرياً على حجز الرحلات لعملاء الأنصاري للصرافة، يمكنهم الاستفادة منه عبر برنامج الأنصاري للصرافة "بلس" للمكافآت.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأنصاري للصرافة: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران، لتقديم مزايا حصرية لأعضاء برنامج الأنصاري للصرافة "بلس" للمكافآت. وفي إطار هذا التعاون، سيحصل عملاؤنا على تخفيضات على تذاكر الطيران، ما يعزز تجربتهم. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى ضمان رضا عملائنا الكرام وتعزيز القيمة المضافة التي نتيحها لهم، ترجمةً لرؤيتنا المشتركة والرامية للارتقاء بتجربة العملاء".

ومن جانبه، قال يعرب عبيدالله، المدير الأقليمي العام للمبيعات في دولة الإمارات والمنطقة الوسطى: "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع الأنصاري للصرافة، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية، إذ تؤكد هذه الخطوة حرصنا على توفير عروض ومزايا متنوعة عبر برامج الولاء المميزة. كما تدعم هذه الشراكة رؤيتنا الرامية لتوسيع قاعدة عملائنا في دبي والإمارات الشمالية، واستراتيجيتنا الطموحة للعام 2030. وننظر بعين الثقة إزاء تعاوننا مع الأنصاري للصرافة، ونتطلع للمضي قُدماً في الارتقاء بتجربة العملاء والمزايا التي نتيحها لهم، وتعزيز حضورنا على المستوى الإقليمي".

وستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لغاية ديسمبر 2024، وستسهم بشكل كبير في تعزيز تجربة قاعدة عملاء "الأنصاري للصرافة" وتوسيع نطاق المزايا المتاحة لهم عبر برنامج الأنصاري للصرافة "بلس" للمكافآت.

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