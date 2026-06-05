أبوظبي، في إطار السعي المستمر لتطوير قطاع النقل الذكي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، قام مركز النقل المتكامل - أبوظبي للتنقل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك أثناء مشاركة المركز في معرض "اصنع في الإمارات" 2026، الذي أُقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض من 4 إلى 7 مايو 2026.

تعزيز قدرات اعتماد وتصميم وتصنيع تقنيات النقل الجوي المتقدم في أبوظبي

برعاية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ومكتب أبوظبي للاستثمار ومركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم تطوير قدرات دولة الإمارات في اعتماد وتصميم وتصنيع تقنيات ومنتجات النقل الجوي المتقدم، بما في ذلك الطائرات الكهربائية العمودية.

ويأتي هذا التعاون لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي، وبشكل خاص مدينة العين، كمركز وطني لاعتماد التصاميم واختبار تقنيات الطيران المتقدمة، وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لهذا القطاع، إلى جانب دعم بناء القدرات الوطنية واستقطاب الكفاءات والشراكات الدولية، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة للابتكار في قطاع النقل الجوي المتقدم وفق أعلى المعايير الدولية.

تطوير وتوسيع نطاق حلول التنقل الذكي والذاتي لنقل الأفراد والبضائع

برعاية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وضمن جهود تعزيز منظومة التنقل المتكاملة في إمارة أبوظبي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أدنوك»، تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون المشترك في تطوير واختبار وتوسيع نطاق تطبيق حلول التنقل الذكي والذاتي لنقل الأفراد والبضائع عبر مجالات النقل البري والبحري والجوي. ويركز هذا التعاون على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الربط بين مواقع "أدنوك" البرية والبحرية ومنظومة التنقل في الإمارة، بما يشمل تنفيذ تجارب المركبات ذاتية القيادة، واستكشاف حلول النقل البحري الذكي والذاتي للربط مع المواقع البحرية، كما يتضمن التعاون دراسة وتطبيق تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) لربط مواقع «أدنوك» بمهابط الطائرات المستقبلية في أبوظبي، بما يسهم في تسريع التنقل، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ودعم تبني حلول نقل مبتكرة ومستدامة.

تعزيز الكفاءة الرقمية وتطوير المنصة الجيومكانية الملاحية الوطنية - AD MAPS

وقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة «سبيس 42» لتطوير منصة جيومكانية ملاحية وطنية تعزز الكفاءة الرقمية وتوحد الخرائط والخدمات المكانية في أبوظبي. وتوفر المنصة بيانات نقل دقيقة وآنية من أنظمة النقل الذكية، بما يحسن تجربة التنقل لسكان وزوار الإمارة، ويدعم الابتكار والمدن الذكية بكفاءة أعلى وتكامل أكثر وموثوقية مستدامة تواكب التطور التكنولوجي.

استكشاف الأنظمة غير المأهولة وبرامج التدريب

تحت رعاية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وقّع مركز النقل المتكامل مذكرة تفاهم مع شركة «فيرسا إيروسبيس» لتعزيز التعاون في تطوير حلول الأنظمة غير المأهولة والمستقلة عبر قطاعات الجو والبر والبحر. ومن خلال القدرات التقنية والتشغيلية والتدريبية التي تتمتع بها «فيرسا إيروسبيس»، سيسهم هذا التعاون في تسريع التبني المسؤول للتقنيات غير المأهولة، وتعزيز الخبرات المحلية، ودعم مكانة أبوظبي كمركز إقليمي لحلول التنقل المستقبلي والأنظمة المستقلة.

تفعيل أنظمة أولوية المرور لمركبات الطوارئ (EVP)

وفي جانب السلامة العامة، وقع المركز مذكرة تفاهم مع "هيئة أبوظبي للدفاع المدني" لتفعيل وتشغيل أنظمة أولوية المرور لمركبات الطوارئ. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق استجابة سريعة وآمنة للحالات الطارئة عبر دمج تقنيات تحديد المواقع الآنية مع البنية التحتية لإشارات المرور الذكية، واعتماد بروتوكول تصنيف ثلاثي المستويات (أحمر، برتقالي، أخضر) لضمان استخدام النظام في الحالات المبررة فقط وانسيابية الحركة المرورية.

ابتكار بنية تحتية مستدامة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

وقع المركز خطاب نوايا مع شركة "الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش .م.خ" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX:ASM), بصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول البحرية المتقدمة وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC) وذلك لتنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء مظلات حافلات غير مكيفة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. يهدف المشروع لاستكشاف جدوى واستدامة استخدام التقنيات الحديثة لبناء بنية تحتية متينة وصديقة للبيئة.

أكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لنهج المركز في ترسيخ التكامل المؤسسي مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير حلول تنقل ذكية ومتكاملة تلبي متطلبات النمو الحضري وتواكب تطلعات المستقبل".

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام المركز بتبني أحدث الحلول التقنية في النقل والخدمات اللوجستية، لدعم منظومة تنقل متكاملة تعزز النمو الاقتصادي والكفاءة والاستدامة. ويعد معرض "اصنع في الإمارات" منصة وطنية لدفع النمو الصناعي والاستثماري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات.

وتؤكد حزمة الاتفاقيات الدور الحيوي لمركز النقل المتكامل كشريك استراتيجي في تمكين الابتكار وبناء شراكات نوعية، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي رائد في تقنيات التنقل المستقبلية.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

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