ما يتيح لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني تخصيص بطاقات Visa الخاصة بهم عبر تجارب الدفع الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق تجربة فريدة من نوعها لتخصيص بطاقات Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك أول جهة إصدار في الدولة توفر هذه الخدمة. وقد تم تطوير هذه الميزة الجديدة بالتعاون مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وشريك الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتتيح لحاملي بطاقات Visa من بنك الإمارات دبي الوطني تخصيص بطاقاتهم من خلال مجموعة مختارة من التصاميم ذات الطابع الخاص، بما في ذلك أعمال فنية حصرية مستوحاة من بطولة كأس العالم فيفا 2026 وتصاميم بطاقات بيب جوارديولا، وذلك عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك ENBD X التابع للبنك.

وتُمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء مع بطاقات الدفع الخاصة بهم، إذ تحوّلها من مجرد أدوات وظيفية إلى وسيلة للتعبير الشخصي تعكس الهوية الفردية وأسلوب الحياة واللحظات الأكثر أهمية. ومن خلال هذه الميزة المبتكرة، يمكن للعملاء استعراض مجموعة متنوعة من تصاميم البطاقات المتطورة، بدءاً من التصاميم الثقافية والموسمية وصولاً إلى أبرز الأحداث الإقليمية والعالمية، وتطبيقها فوراً عبر تطبيق ENBD X. وبمجرد اختيار التصميم، تظهر تصاميم غلاف البطاقات الرقمية المُخصصة بسلاسة في محافظ "آبل باي" (Apple Pay) و"جوجل باي" (Google Pay) و"سامسونج باي" (Samsung Pay)، مع إمكانية تغيير التصميم أو إعادته إلى التصميم الأصلي في أي وقت.

وبهذه المناسبة، قال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يقوم تطبيقنا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك ENBD X، أساساًعلى وعد بتقديم تجارب شخصية تواكب المستويات العالمية، ويهدف لتزويد العملاء بتجربة مصرفية ثرية. ونسعى من خلال تقديم هذه الميزة الأولى من نوعها لتخصيص البطاقات، إلى منح عملاءنا الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وتقديمها في العالم الرقمي. وبالتعاون مع Visa، نجعل المعاملات اليومية أكثر جاذبية وتعكس أنماط حياة عملائنا الفردية."

ومن جانبها، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـVisa في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تتيح لنا شراكات Visa العالمية، بما في ذلك شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تقديم تجارب فريدة ومتميزة لعملائنا وحاملي بطاقاتهم. وبتعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نجمع هذه المزايا مع قدراتنا في مجال التشفير لابتكار تجارب دفع آمنة وسلسة لا تُنسى للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة."

ويضمن هذا الحل بفضل تقنيات التشفير الرقمي والبيانات التعريفية من Visa، عرض تصاميم البطاقات الشخصية بشكل آمن ومتسق في بيئات الدفع المادية والرقمية على حد سواء، مما يعزز الثقة ويُتيح تجربة أكثر ثراءً وتفاعلاً للمستخدم.

ويتماشى إطلاق هذه المبادرة مع طموح دولة الإمارات العربية المتحدة الواسع للريادة في مجال الابتكار الرقمي وتجربة العملاء، فضلاً عن دعم الطلب المتزايد على خدمات مالية أكثر تخصيصاً وتفاعلية. كما يعكس تحولاً واسعاً في القطاع نحو إضفاء الطابع الإنساني على المدفوعات الرقمية وتعميق تفاعل العملاء من خلال السرد القصصي والتصميم.

وفي إطار تطلعه للمستقبل، يخطط بنك الإمارات دبي الوطني لتوسيع التجربة من خلال مجموعات جديدة ذات طابع خاص، بما في ذلك علاقات التعاون ذات الإصدار المحدود والتصاميم المرتبطة بالأحداث الرئيسية على مدار العام.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 10 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2026 بلغ مجموع أصوله 1.2 تريليون درهم (يعادل تقريباً 327 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 790 فرعاً إضافة إلى 4,536 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 6.1 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: emiratesnbd@bursonglobal.com

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