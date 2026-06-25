دبي، الإمارات العربية المتحدة، أُعلن اليوم في متحف المستقبل بدبي عن إطلاق RAIYN، منظومة الاتصال المتكاملة المصممة للمستقبل والتي ترتكز على الثقة أساساً لكل علاقة وشراكة وأثر، وذلك خلال فعالية كشف فيها مازن نحوي، المؤسّس والرئيس التنفيذي لـ RAIYN و"كارما"، عن الشبكة الجديدة التي تجمع تحت مظلتها أربعاً من أبرز المؤسسات المتخصصة في قطاع الاتصال على مستوى المنطقة، وهي "برازن مينا" و"سوشلايز" و"سيسيرو وبيرناي"، و"مجموعة سالينت كوميونيكيشن".

وتأتي RAIYN استجابةً للتحولات التي يشهدها قطاع الاتصال على مستوى المنطقة والعالم، حيث أصبحت السمعة المؤسسية والأداء التجاري أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، في وقت يواجه فيه عملاء RAIYN بيئة متغيرة باستمرار، وتوقعات متزايدة من أصحاب المصلحة، وحاجة متنامية إلى قرارات أكثر دقة ووضوحاً. ومن هذا المنطلق، تقدم RAIYN نموذجاً شاملاً يجمع الاستشارات الإستراتيجية، والإبداع، والحلول الرقمية، وإدارة السمعة، والرصد والتحليل، عبر شريك واحد يعمل برؤية طموحة ومسؤولية واضحة.

وتوفر RAIYN لعملائها منظومة متكاملة تجمع بين خبرات المؤسسين الذين يقودون أعمالهم بشكل مباشر، ومنصة موحدة للرؤى والإستراتيجيات والإبداع، إلى جانب تخصصات نوعية تمنح فهماً عميقاً للقطاعات المختلفة، ومنهجية واضحة لقياس الأثر وإثبات القيمة. وتنطلق كل شراكة من فهم عميق لأسواق المنطقة ورؤية موحدة تضمن أن تكون عملية الاتصال أكثر صلة وموثوقية وفعالية منذ البداية. كما يقوم نهج الشبكة على وضوح المشورة والمسؤولية، والالتزام بتحقيق النتائج، فيما يظل اتخاذ القرار مرتبطاً مباشرة بفرق العمل المسؤولة عن التنفيذ، ويُقاس النجاح بالقيمة التي تتحقق للعملاء.

وفي هذه المناسبة، أكّد مازن نحوي، أنّ أبناء هذه المنطقة من مواطنين ومقيمين، بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم، هم الأقدر على التعبير عنها وتمثيلها. وقال: "من هذه القناعة تمّ تأسيس RAIYN. جمعنا نخبة من أفضل المتخصصين والخبراء في المنطقة ضمن منظومة واحدة تجمع بين الإبداع، والخبرة المتنوّعة، والذكاء الاصطناعي، والفهم الثقافي العميق. يحتاج قطاع الاتصال اليوم إلى أفق جديد، وهذا الأفق يبدأ من الثقة، وتلتزم RAIYN ببناء جسور المصداقية، وترسيخ الاحترام، وتعزيز التواصل القائم على الثقة والفهم والمسؤولية".

ويتمتع نحوي بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تطوير قطاع المعلومات الإعلامية والتحليل والاتصال على المستوى العالمي، ويشاركه قيادة الشبكة أربعة من أبرز الخبراء في القطاع، وهم: أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال، ولويز جاكوبسون، الشريك الإداري، برازن مينا، وشون ترينور، الرئيس التنفيذي لمجموعة سالينت كوميونيكيشن، وطارق إسبر، المدير التنفيذي لسوشلايز.

وتجمع RAIYN تحت مظلتها مؤسسات متخصصة أسهمت في تشكيل ملامح قطاع الاتصال في المنطقة، حيث تضيف "برازن مينا" خبرتها في بناء السمعة وتعزيز التأثير للعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، مستندة إلى مزيج من الرؤى والتحليلات والشراكات طويلة الأمد، عبر قطاعات أسلوب الحياة والعلامات التجارية الفاخرة والاتصال المؤسس. كما تواصل سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال دورها في تطوير ممارسات الاتصال الإستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال نهجها القائم على الحقائق والتحليل الدقيق والنتائج القابلة للقياس، تحت شعارها الراسخ "نهج موثّق بالحقائق".

وفي المقابل، تسهم "مجموعة سالينت كوميونيكيشن" بخبرتها في الاستشارات الإستراتيجية من مقرها في الرياض، حيث تساعد المؤسسات على مواءمة أدائها الفعلي مع الصورة الذهنيّة التي يحملها عنها أصحاب المصلحة. كما ترفد "سوشلايز" المنظومة بخبراتها الإبداعية المتخصصة، من خلال نموذج يجمع بين التفكير الإستراتيجي والتنفيذ المتكامل، انطلاقاً من فلسفتها التي تقوم على "الإبداع بلا حدود"، بما يضمن تحويل الأفكار إلى نتائج مؤثرة تحقق قيمة حقيقية للأعمال.

وتضم RAIYN أكثر من 700 متخصص في مجالات الاستشارات الإستراتيجية والإبداع والحلول الرقمية والمعلومات الإعلامية، كما تعمل ضمن مجموعة News Group International (NGI) التي تضم أيضاً شركة "كارما" العالمية المتخصصة في المعلومات الإعلامية وتحليل السمعة.

ومن خلال "كارما"، توظف RAIYN معلومات لحظية ورؤى تحليلية متقدمة ضمن عملية التفكير الإستراتيجي وتقديم المشورة وقياس الأثر، بما يساعد المؤسسات على استشراف التحولات وفهم المخاطر والفرص قبل حدوثها، وتحويل البيانات إلى قرارات أكثر دقة وتأثيراً.

ويعكس اسم RAIYN المبادئ التي تقوم عليها الشبكة، حيث يستلهم دلالاته من الضوء والتنمية والأنسنة والذكاء والتوازن، في تعبير عن العلاقة المتكاملة بين الإنسان والتكنولوجيا، وبين الإبداع والتحليل، وبين الطموح والمسؤولية.

وفي جوهرها، تنطلق RAIYN من إيمان راسخ بأن أقوى أشكال الاتصال تنشأ عندما تجتمع وجهات النظر المختلفة والخبرات المتخصصة والقدرات المتكاملة لبناء الثقة وصناعة قيمة مستدامة تتجاوز حدود التواصل التقليدي.

نبذة عن RAIYN

تُعد RAIYN شبكة اتصال رائدة ومتكاملة صُممت للمستقبل، وتخدم المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها من خلال نموذج عمل يقوم على الثقة والتكامل وتحقيق أثر قابل للقياس. وتندرج الشبكة ضمن News Group International (NGI)، التي تضم أيضاً شركة "كارما" العالمية المتخصصة في المعلومات الإعلامية وتحليل السمعة.

وتجمع RAIYN تحت مظلتها مجموعة متكاملة من القدرات المتخصصة في مجالات الاستشارات الإستراتيجية، والإبداع، والحلول الرقمية، والمعلومات الإعلامية، لتعمل كشريك واحد يربط بين الرؤية والتنفيذ والنتائج. كما تساعد المؤسسات على بناء السمعة وتعزيز الثقة واتخاذ قرارات أكثر وعياً بالمتغيرات من خلال الرؤى الدقيقة والمساءلة الواضحة وقياس الأثر.

وتضم المنظومة كلاً من "برازن مينا" و"سوشلايز" و"سيسيرو وبيرناي"، و"مجموعة سالينت كوميونيكيشن"، مع احتفاظ كل مؤسسة بهويتها المتخصصة وقيادتها المستقلة ضمن إطار موحد من المعايير المهنية والتشغيلية.

ويقود RAIYN مازن نحوي إلى جانب الشركاء المؤسسين، وهم: أحمد عيتاني، ولويز جاكوبسون، وشون ترينور، وطارق إسبر.

https://raiyn.com/

https://brazenmena.com/

https://ciceroandbernay.com/

https://salientksa.com/

https://social-eyez.com/

للاستفسارات الإعلامية

برازن مينا

البريد الإلكتروني: mena@brazenmena.com

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