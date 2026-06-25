أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأنظمة الذكية، اليوم عن الشركات العالمية الـ 12 المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمنضمّة إلى الدفعة الثانية من برنامجها لمسرّع الذكاء الاصطناعي.

وتمّ اختيار الشركات الـ 12 عقب عملية عالمية لاستقبال الطلبات استقطبت 376 طلباً من 62 دولة. ومنذ أبريل، أجرت بريسايت عملية تقييم دقيقة شملت مراجعة الطلبات، وإجراء مقابلات، وتنفيذ تقييمات مفصّلة، أسفرت عن إعداد قائمة أولية ضمّت 33 شركة، قبل تضييق نطاق الاختيار إلى 16 شركة نهائية شاركت في أيام العروض الافتراضية التي أقيمت في أوائل شهر يونيو.

وجمعت الشركات الـ33 المدرجة في القائمة المختصرة معاً تمويلات تجاوزت 341 مليون دولار أمريكي، وحققت ما يزيد على 28 مليون دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المتكررة المتعاقد عليها، وبلغت تقييماتها مجتمعة أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي، بدعم من جهات استثمارية بارزة مثل Samsung Ventures وAMD وLG وAtlantic Labs وAirbus Ventures وKDB Capital وFranklin Templeton، بما يعكس المستوى الاستثنائي للشركات التي استقطبها البرنامج.

وعقب عملية التقييم، اختارت بريسايت 12 شركة للمشاركة في الدفعة الثانية، موسعةً بذلك نطاق القبول لهذه الدورة تقديرًا لقوة المجموعة النهائية وعدد الشركات التي استوفت معايير الاختيار الخاصة بالبرنامج. وضمت قائمة الشركات المختارة:

AIM Intelligence (كوريا الجنوبية) - شركة متخصصة في سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي، تطوّر تقنيات الاختبار الهجومي «Red Teaming» وحواجز الحماية أثناء التشغيل لضمان بقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات والجهات الحكومية تحت السيطرة.

AIRMO (ألمانيا / لوكسمبورغ / الإمارات) - رصد انبعاثات الميثان عبر الأقمار الصناعية والمراقبة الجوية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، لخدمة قطاعات الطاقة ومكبات النفايات والجهات التنظيمية.

AITRICS (كوريا الجنوبية) - ذكاء اصطناعي سريري للإنذار المبكر يتنبأ بتدهور حالة المرضى داخل المستشفيات.

Dtonic (كوريا الجنوبية) - منصة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل البيانات المكانية-الزمانية وبيانات العالم الفيزيائي إلى استخبارات تشغيلية فورية لعمليات المدن الذكية، والدفاع، والتجزئة.

Featherless AI (الولايات المتحدة) - تمكّن الاستدلال الذكي بلا خوادم والضبط الدقيق المرن عبر التوسّع الديناميكي في بنية وحدات معالجة الرسومات وفقاً للطلب، لا وفقاً لعدد النماذج.

FlyNex (ألمانيا) - منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التفتيش بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الطاقة والاتصالات.

FortyGuard (الإمارات) – استعلامات درجات الحرارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفّر توقعات محلية فائقة، وتحليلات، وذكاءً داعماً للقرار للشركات والمدن والبنية التحتية الحيوية.

MangoBoost (كوريا الجنوبية / الولايات المتحدة) - بنية تحتية للذكاء الاصطناعي الوكيلي مصممة بتكامل مشترك بين العتاد والبرمجيات، لتمكين مراكز بيانات قابلة للتوسع وأكثر استدامة.

Rahd·AI (المملكة المتحدة) - منصة ذكاء اصطناعي تحوّل البيانات غير المهيكلة إلى استخبارات شاملة ودعم قراري لإدارة إيقاف التشغيل وتفكيك الأصول لدى مشغلي النفط والغاز.

TheStage AI (الولايات المتحدة) - تسريع آلي لنماذج الذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى الضبط الدقيق.

Transparently.AI (سنغافورة) - ذكاء اصطناعي في التحليل المالي الجنائي يكشف التلاعب المحاسبي والاحتيال في القوائم المالية.

Trust Exam (كازاخستان) - مراقبة اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأمن اختبارات للتقييمات عالية الأهمية.

وجرى تقييم الشركات النهائية من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من ثمانية أعضاء، ضمّت فاطمة عيسى المهيري، مديرة إدارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات؛ وسلطان الحاجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت؛ والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت؛ وماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت؛ وسلافا أليبوف، مستشار الذكاء الاصطناعي للرئيس التنفيذي للمجموعة في G42؛ وتينا ضاهر، الشريكة الرئيسية في شروق بارتنرز؛ وشون ليم، المدير العام المشارك في K3 Ventures.

ومثّلت الشركات الـ 16 المختارة للمشاركة في أيام العروض الخاصة بالدفعة الثانية نطاقاً واسعاً من تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسين الاستدلال في الذكاء الاصطناعي، وأمن الذكاء الاصطناعي وسلامته، والذكاء المناخي، وتفتيش البنية التحتية، والبنية التحتية لمراكز البيانات، ورصد غازات الدفيئة، ومنصات المدن الذكية، والذكاء المالي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والصناعة، وتحليلات الفيديو، وتكنولوجيا التعليم، وحلول حماية البيانات في مواجهة مخاطر الحوسبة الكمّية، وحلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت: "كان مستوى الشركات المتأهلة للمرحلة النهائية في الدفعة الثانية استثنائياً، ونتقدم بخالص الشكر لجميع المؤسسين على مشاركتهم، وعلى العروض المتميزة التي قدموها خلال البرنامج".

وأضاف: "من خلال استقطاب أبرز المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي، تزداد منظومة الذكاء الاصطناعي التي نعمل على بنائها قوةً مع كل دفعة جديدة، ونعزّز مكانة دولة الإمارات بوصفها موطناً للذكاء الاصطناعي التطبيقي والسيادي، إذ لا تقتصر الجهود على تطوير التقنيات المتقدمة فحسب، بل تمتد إلى نشرها وتطبيقها على نطاق واسع. ومن خلال مسرّع بريسايت للذكاء الاصطناعي، سنمكّن هذه الشركات من التوسع بوتيرة أسرع، مع تقديم حلول تُحدث أثراً ملموساً على أرض الواقع".

ومن خلال البرنامج، يحظى المشاركون بإمكانية الوصول إلى خبرات ومنظومات G42 وبريسايت، بما يشمل الإرشاد التقني والتوجيه الاستراتيجي، إلى جانب فرص للتفاعل مع الشركاء والعملاء في دولة الإمارات وعبر الحضور الدولي لبريسايت. كما ستُتاح للشركات المنضمة إلى هذه الدفعة إمكانية الوصول إلى المجلس الاستشاري الدولي لبريسايت، الذي يرأسه معالي منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة بريسايت، ويضم في عضويته اثنين من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا، هما: جاك سيلبي، المدير العام في Thiel Capital، ومينغ شيونغ كووك، المؤسس والشريك الإداري في شركة K3 Ventures السنغافورية.

وكانت الدفعة الأولى من البرنامج قد شهدت اختيار عدد من الشركات للحصول على استثمارات من ذراع رأس المال المُخاطر التابعة لبريسايت، والتي ستكون متاحة أيضاً لشركات الدفعة الثانية. وخلال الأشهر المقبلة، سيُعقد المعسكر التدريبي للدفعة الثانية من برنامج مسرّع بريسايت للذكاء الاصطناعي، ويجمع تحت مظلته منظومة الابتكار في دولة الإمارات لاستعراض المنضمّين إلى الدفعة وربط الشركات المشاركة بفرص تجارية فورية.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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