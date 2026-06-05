دبي، الإمارات العربية المتحدة: يأتي "اليوم العالمي للبيئة"، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، وينظم هذا العام تحت شعار "العمل للمناخ اليوم"، ليؤكد أن حماية البيئة تمثل ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل التنمية، وجودة الحياة، إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وفي هذا الإطار، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ دورها في دعم الجهود المحلية والعالمية لحماية البيئة، من خلال منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه الكوكب الذي نعيش عليه. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نؤمن بأن دورنا يتجاوز توفير خدمات الكهرباء والمياه، ليشمل قيادة مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال الابتكار وتبني أحدث الحلول والتقنيات النظيفة. وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نعمل وفق نموذج متكامل يجعل من الاستدامة محوراً رئيسياً في جميع خططنا ومشاريعنا ومبادراتنا، من خلال الاستثمار في مشاريع رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير حلول مبتكرة تدعم تحقيق الحياد الكربوني."

وأضاف معالي الطاير: "البيئة والموارد الطبيعية أمانة في أعناقنا جميعاً، وكل خطوة نتخذها نحو التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير الشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، تمثل تجسيداً حقيقياً لمسؤوليتنا المشتركة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة."

وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تلتزم بالامتثال الكامل لأعلى المعايير والمواصفات المحلية والاتحادية والدولية في جميع مشاريعها وأعمالها، بما يرسخ منظومة بيئية متكاملة تحمي الموارد الطبيعية، وتحدّ من الهدر، وتحافظ على التنوع البيولوجي. ويجسّد هذا الالتزام نهج الهيئة الريادي في الاستدامة البيئية والعمل المناخي، انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية ودعماً لرؤية دولة الإمارات في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مشاريع ومبادرات رائدة

تنفذ الهيئة مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تعكس التزامها الراسخ بجعل الاستدامة البيئية جزءاً أصيلاً من نموذجها المؤسسي والتشغيلي، وتسهم في دعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بهدف توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

يُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، بقدرة إنتاجية ستتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتبلغ القدرة الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركّزة. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% في الخطة الأصلية، ما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

مشروع "الهيدروجين الأخضر"

يُعد مشروع "الهيدروجين الأخضر" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه وإعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، إلى جانب استخدامات أخرى. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين في الساعة، فيما يمكن لخزان التخزين استيعاب ما يصل إلى 240 كيلوغراماً. وتستخدم المحطة الهيدروجين عبر محرك بقدرة تقارب 300 كيلووات لإنتاج الكهرباء، وقد صُممت لتكون منصة مرنة لاختبار التطبيقات المستقبلية لمختلف استخدامات الهيدروجين.

المحطة الكهرومائية في حتّا

تعد المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة 250 ميجاوات، وستصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

"الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية

أطلقت الهيئة مبادرة "الشاحن الأخضر" عام 2014 لإنشاء بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بما يدعم التنقل الأخضر ويسهم في تحقيق رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. وتضم شبكة محطات شحن المركبات الكهربائية حالياً أكثر من 2,223 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، بالتعاون مع شركاء الهيئة. وتتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" أو غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال "خاصية الزائر". ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع المحطات من خلال التطبيق الذكي للهيئة أو موقعها الإلكتروني، أو من خلال 14 منصة رقمية أخرى.

المباني الخضراء

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيق أرقى المعايير المحلية والعالمية للمباني الصديقة للبيئة في جميع منشآتها، مع تركيز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد كالطاقة والمياه، خلال دورة حياتها الكاملة. ولدى الهيئة حالياً 10 مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

وتم تشييد "مبنى الشراع"، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي على مستوى العالم، مع تحقيق إيجابية الطاقة. كما صُمم المبنى ليلبي متطلبات الحصول على التصنيف البلاتيني وفق نظام "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي"(LEED)، بالإضافة إلى شهادة "WELL" الذهبية للمباني الصحية. ويعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أحدث حلول الطاقة المتجددة.

-انتهى-

#بياناتحكومية