كشفت شركة "إنجي"، الرائدة عالمياً في مجال حلول الطاقة منخفضة الكربون، عن تعاونها مع نيوم لتطوير حلول مبتكرة للاستفادة من مخلفات عملية تحلية المياه. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تعزيز الاستدامة المائية، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية.

بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً، ستعمل "إنجي" و"نيوم" على تبادل الخبرات والبيانات التجريبية لتحسين أساليب إدارة مخلفات تحلية المياه وتعزيز الاستفادة منها. كما تهدف الشراكة إلى تطوير حلول مبتكرة لاستخراج مواد قيمة من المحلول الملحي الناتج عن عملية التحلية، عبر استخدام تقنيات متقدمة مثل الأغشية المتطورة وأنظمة التبلور.

وفي هذا السياق، قال أوليفييه سالا، نائب رئيس قسم البحث والابتكار في "إنجي": "تعتبر إدارة المخلفات من التحديات الجوهرية المرتبطة بعمليات تحلية المياه. ومن خلال تعاوننا مع نيوم التي تتمتع بطموحات كبيرة في هذا المجال، نأمل في تطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق تحول مستدام يتماشى مع رؤيتنا الأوسع في قطاع المياه والطاقة".

من جانبه، قال غافين فان توندر، المدير التنفيذي لقطاع المياه في نيوم: "تلتزم نيوم بالعمل على تسريع التقدم العالمي في إدارة المياه المستدامة. ومن خلال تعاوننا مع (إنجي) فإننا نهدف إلى تطوير التقنيات اللازمة لتقليل الأثر البيئي لعمليات التحلية، والمساهمة في الوقت نفسه برؤية نيوم لمستقبل مستدام".

يمثل هذا التعاون خطوة نحو بناء منظومة مستدامة لإدارة الموارد المائية، مع إمكانية توسيع نطاق هذه الحلول لتشمل مناطق أخرى تواجه تحديات مماثلة في تحلية المياه.

نبذة عن "إنجي":

تعتبر "إنجي" لاعباً رئيسياً في تحول قطاع الطاقة، حيث يتمثل هدفها إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد محايد للكربون. مع 98 ألف موظف في 30 دولة، تغطي مجموعة انجي كامل قطاعات الطاقة المحايدة للكربون، بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى البنية التحتية والمبيعات. تزاول "إنجي" العديد من الأنشطة المتكاملة، تشمل إنتاج الكهرباء المتجددة والغاز الأخضر، والأصول المرنة (خاصةً البطاريات)، وشبكات نقل وتوزيع الغاز والكهرباء، والبُنى التحتية المحلية للطاقة (شبكات التدفئة والتبريد)، وإمداد الطاقة للأفراد والهيئات المحلية والشركات. كل عام تستثمر إنجي أكثر من 10 مليارات يورو لدفع عجلة تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرة تحقيق اهدافها للحياد المناخي بحلول عام 2045.

بلغ حجم الإيرادات 73.8 مليار يورو في عام 2024. المجموعة مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل (تحت الرمز ENGI) وفي المؤشرات المالية الرئيسية (مؤشر "كاك 40"، مؤشر "يورو نكست 100"، مؤشر "إف تي إس إي يورو 100"، مؤشر "إم إس سي آي" أوروبا) والمؤشرات غير المالية (مؤشر "دي جي إس آي وورلد"، مؤشر "يورو نكست فيجيو آيريس – أوروبا 120 / فرنسا 20، مؤشر "إم إس سي آي إي إم يو" المدقّق على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤشر "إم إس سي آي" أوروبا "إي إس جي يونيفيرسال سيليكت"، "ستوكس الأوروبي 600 إي إس جي- إكس").

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مركزاً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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