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الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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مصر
سيمنز توقع العقد الأكبر في تاريخها لإنشاء سكة حديد فائقة السرعة في مصر
الإمارات
ارتفاع الطلب يقلص خسائر طيران الإمارات والشركة المالكة لها
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