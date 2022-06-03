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مصر

سيمنز توقع العقد الأكبر في تاريخها لإنشاء سكة حديد فائقة السرعة في مصر

سيمنز توقع العقد الأكبر في تاريخها لإنشاء سكة حديد فائقة السرعة في مصر
سيمنز توقع العقد الأكبر في تاريخها لإنشاء سكة حديد فائقة السرعة في مصر
الإمارات

ارتفاع الطلب يقلص خسائر طيران الإمارات والشركة المالكة لها

ارتفاع الطلب يقلص خسائر طيران الإمارات والشركة المالكة لها
ارتفاع الطلب يقلص خسائر طيران الإمارات والشركة المالكة لها
شركات

أرباح "أجيليتي" الكويتية تقترب من مليار دينار

أرباح \"أجيليتي\" الكويتية تقترب من مليار دينار
أرباح \"أجيليتي\" الكويتية تقترب من مليار دينار
الكويت

الخطوط الجوية الكويتية تتسلم طائرة جديدة من إيرباص

الخطوط الجوية الكويتية تتسلم طائرة جديدة من إيرباص
الخطوط الجوية الكويتية تتسلم طائرة جديدة من إيرباص
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آخر التطورات: ترشيح ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي للفوز بجائزة نوبل للسلام

آخر التطورات: ترشيح ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي للفوز بجائزة نوبل للسلام
آخر التطورات: ترشيح ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي للفوز بجائزة نوبل للسلام
الكويت

بعد تحولها للخسارة.. نظرة على تطور نتائج شركة طيران الجزيرة الكويتية

بعد تحولها للخسارة.. نظرة على تطور نتائج شركة طيران الجزيرة الكويتية
بعد تحولها للخسارة.. نظرة على تطور نتائج شركة طيران الجزيرة الكويتية
الأردن

بعد تراكم خسائرها... كيف ستتعامل الحكومة مع شركة الخطوط الملكية الأردنية؟

بعد تراكم خسائرها... كيف ستتعامل الحكومة مع شركة الخطوط الملكية الأردنية؟
بعد تراكم خسائرها... كيف ستتعامل الحكومة مع شركة الخطوط الملكية الأردنية؟
قطر

نظرة سريعة على فائض ميزان قطر التجاري قبل وبعد كورونا

نظرة سريعة على فائض ميزان قطر التجاري قبل وبعد كورونا
نظرة سريعة على فائض ميزان قطر التجاري قبل وبعد كورونا
الأردن

انخفاض عجز الأردن التجاري بالأشهر ال8 الأولى من العام الحالي

انخفاض عجز الأردن التجاري بالأشهر ال8 الأولى من العام الحالي
انخفاض عجز الأردن التجاري بالأشهر ال8 الأولى من العام الحالي
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