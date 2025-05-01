تعتزم مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات المصرية، افتتاح فندقين في الساحل الشمالي للبحر المتوسط ومدينة مرسى علم بالبحر الأحمر العام المقبل، حسب كامل أبو علي، رئيس المجموعة لزاوية عربي على هامش معرض سوق السفر العربي المقام بدبي.

تكثف شركات الضيافة جهودها لرفع طاقتها الاستيعابية من الغرف الفندقية في مختلف المناطق بمصر الساعية لمضاعفة عدد السائحين الوافدين. وتسلط الأضواء على الساحل الشمالي منذ الإعلان عن تطوير مدينة رأس الحكمة، فيما تشهد مدن البحر الأحمر زخم مؤخرا مع اهتمام السعودية بتطوير الجانب الآخر من ساحل البحر.

تأسست بيك الباتروس، وهي إحدى أكبر المجموعات السياحية في مصر، في عام 1992. وتمتلك فنادق في الغردقة، مرسى علم، سهل حشيش، شرم الشيخ، بالإضافة إلى فنادق في المغرب.

تفاصيل

تعتزم المجموعة افتتاح فندوق رويال باراديس في شرم الشيخ بنهاية العام الجاري، حسب أبو علي، على أن يتم خلال النصف الأول من 2026 افتتاح فندق كراون في مرسى علم بطاقة 914 غرفة.

كما تعتزم المجموعة افتتاح فندق تؤسسه بالشراكة مع مجموعة بالم هيلز للتطوير العقاري في الساحل الشمالي بحلول صيف 2026 بطاقة 350 غرفة، وفق أبو علي.

ويتوقع أن يرتفع عدد الغرف التابعة للمجموعة في مصر إلى 16 ألف غرفة العام المقبل، حسب أبو علي، مشيرا إلى أن المجموعة تدرس التوسع في شرم الشيخ، الغردقة، والقاهرة، والبحث عن فرص أخرى في مرسى علم.

أما في المغرب، ستفتتح المجموعة فندقين جديدين هذا العام، أولهما خلال الشهر الجاري في مدينة أغادير بـ 427 غرفة، والثاني في يوليو المقبل بمراكش بـ 350 غرفة، بحسب رئيس المجموعة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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