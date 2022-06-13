مواقع التواصل الاجتماعي

خدمات مالية

ليبيا

"إي فاينانس" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية

\"إي فاينانس\" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية
\"إي فاينانس\" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية
استحواذات واندماجات

عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية

عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية
عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية
شركات ناشئة

حوار: "جست كلين" الكويتية تتوسع في خدمات التنظيف بالسعودية

حوار: \"جست كلين\" الكويتية تتوسع في خدمات التنظيف بالسعودية
حوار: \"جست كلين\" الكويتية تتوسع في خدمات التنظيف بالسعودية
نتائج مالية

إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس

إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس
إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس
أسواق

فاليو لخدمات التقسيط المصرية ستتواجد في سوق خليجي قبل نهاية العام

فاليو لخدمات التقسيط المصرية ستتواجد في سوق خليجي قبل نهاية العام
فاليو لخدمات التقسيط المصرية ستتواجد في سوق خليجي قبل نهاية العام
السعودية

أرباح لازوردي للمجوهرات تقفز، ونمو الطلب في مصر

أرباح لازوردي للمجوهرات تقفز، ونمو الطلب في مصر
أرباح لازوردي للمجوهرات تقفز، ونمو الطلب في مصر
أخبار رياضية

انفستكورب البحرينية تعلق الاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي: مصادر للإعلام

انفستكورب البحرينية تعلق الاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي: مصادر للإعلام
انفستكورب البحرينية تعلق الاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي: مصادر للإعلام
السعودية

صندوق السعودية السيادي يشتري 5% من شركة ألعاب يابانية

صندوق السعودية السيادي يشتري 5% من شركة ألعاب يابانية
صندوق السعودية السيادي يشتري 5% من شركة ألعاب يابانية
نتائج مالية

أرباح أوراسكوم للتنمية مصر الفصلية ترتفع مع انتعاش السياحة والعقار

أرباح أوراسكوم للتنمية مصر الفصلية ترتفع مع انتعاش السياحة والعقار
أرباح أوراسكوم للتنمية مصر الفصلية ترتفع مع انتعاش السياحة والعقار
للمزيد
الأكثر مشاهدة
1.

مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل

2.

سؤال الساعة.. من هو ولي عهد أبو ظبي القادم؟

3.

شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟

4.

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

5.

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر

الأحدث في الأخبار
1

النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين

2

"إي فاينانس" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية

3

وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف

4

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

5

مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة