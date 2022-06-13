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أخبار المسؤولين

الإمارات العربية المتحدة

أمانات تعيّن السيد خلف سلطان الظاهري عضواً في مجلس الإدارة

أمانات تعيّن السيد خلف سلطان الظاهري عضواً في مجلس الإدارة
أمانات تعيّن السيد خلف سلطان الظاهري عضواً في مجلس الإدارة
مصر

تعيين محمد رحال رئيسا للقطاع التجاري بشركة أمازون للتطوير العقاري

تعيين محمد رحال رئيسا للقطاع التجاري بشركة أمازون للتطوير العقاري
تعيين محمد رحال رئيسا للقطاع التجاري بشركة أمازون للتطوير العقاري
الإمارات

"آب لابز" تتوسع في الإمارات والمنطقة، وتعين مديراً إقليمياً جديداً

\"آب لابز\" تتوسع في الإمارات والمنطقة، وتعين مديراً إقليمياً جديداً
\"آب لابز\" تتوسع في الإمارات والمنطقة، وتعين مديراً إقليمياً جديداً
شركات

شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تعين بابلو مارتينيز مديراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط

شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تعين بابلو مارتينيز مديراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط
شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تعين بابلو مارتينيز مديراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط
مصر

تعيين هشام الفولى رئيسا للقطاع التجارى بشركة " سكاى واى للتطوير العقارى

تعيين هشام الفولى رئيسا للقطاع التجارى بشركة \" سكاى واى للتطوير العقارى
تعيين هشام الفولى رئيسا للقطاع التجارى بشركة \" سكاى واى للتطوير العقارى
الشرق الأوسط

مجموعة حياة للفنادق تعيّن رئيسًا جديدًا لها في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

مجموعة حياة للفنادق تعيّن رئيسًا جديدًا لها في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط
مجموعة حياة للفنادق تعيّن رئيسًا جديدًا لها في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط
شركات

شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تعين بابلو مارتينيز مديراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط

شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تعين بابلو مارتينيز مديراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط
شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تعين بابلو مارتينيز مديراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط
بنوك ومؤسسات مالية

المشرق يعيّن خبيراً بارزاً لقيادة الخدمات المصرفية للأعمال ومنصة "NEOBiz" الرقمية

المشرق يعيّن خبيراً بارزاً لقيادة الخدمات المصرفية للأعمال ومنصة \"NEOBiz\" الرقمية
المشرق يعيّن خبيراً بارزاً لقيادة الخدمات المصرفية للأعمال ومنصة \"NEOBiz\" الرقمية
السعودية

بدر الماضي مديراً إقليمياً لـ Google Cloud في المملكة العربية السعودية

بدر الماضي مديراً إقليمياً لـ Google Cloud في المملكة العربية السعودية
بدر الماضي مديراً إقليمياً لـ Google Cloud في المملكة العربية السعودية
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