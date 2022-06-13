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الدخل الثابت

مصر

مصر تبيع أذون وسندات خزانة أقل من المستهدف مع ارتفاع الفائدة

مصر تبيع أذون وسندات خزانة أقل من المستهدف مع ارتفاع الفائدة
مصر تبيع أذون وسندات خزانة أقل من المستهدف مع ارتفاع الفائدة
الإمارات

للمرة الأولى..الإمارات تصدر سندات اتحادية مقومة بالدرهم بـ408.4 مليون دولار

للمرة الأولى..الإمارات تصدر سندات اتحادية مقومة بالدرهم بـ408.4 مليون دولار
للمرة الأولى..الإمارات تصدر سندات اتحادية مقومة بالدرهم بـ408.4 مليون دولار
السعودية

السعودية تغلق طرح صكوك محلية بنحو 10 مليار ريال

السعودية تغلق طرح صكوك محلية بنحو 10 مليار ريال
السعودية تغلق طرح صكوك محلية بنحو 10 مليار ريال
فيديو

الصكوك المرتبطة بالاستدامة ... سوق صاعدة بقوة

الصكوك المرتبطة بالاستدامة ... سوق صاعدة بقوة
الصكوك المرتبطة بالاستدامة ... سوق صاعدة بقوة
فيديو

الصكوك: ماذا نتوقع في 2022؟

الصكوك: ماذا نتوقع في 2022؟
الصكوك: ماذا نتوقع في 2022؟
مصر

مصر تطرح أول إصدار لسندات الساموراي

مصر تطرح أول إصدار لسندات الساموراي
مصر تطرح أول إصدار لسندات الساموراي
سندات

إنفوجرافك: استثمارات العرب في سندات الخزانة الأمريكية

إنفوجرافك: استثمارات العرب في سندات الخزانة الأمريكية
إنفوجرافك: استثمارات العرب في سندات الخزانة الأمريكية
صكوك

أسعار النفط وإصدارات الصكوك في الخليج

أسعار النفط وإصدارات الصكوك في الخليج
أسعار النفط وإصدارات الصكوك في الخليج
السعودية

إنفوجرافك: الدين الخارجي السعودي بعد أزمة كوفيد

إنفوجرافك: الدين الخارجي السعودي بعد أزمة كوفيد
إنفوجرافك: الدين الخارجي السعودي بعد أزمة كوفيد
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