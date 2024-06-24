ماستركارد تتعاون مع urpay لتوفير خدمات دفع آمنة ومريحة عبر الحدود

سيعمل الطرفان معًا من أجل تمكين المستهلكين من الحصول على خدمات تحويل ومدفوعات عابرة للحدود رفيعة المستوى من خلال محفظة urpay الرقمية

الرياض، المملكة العربية السعودية ، 24 يونيو، 2024– في سياق جهودها المستمرة لبناء اقتصاد رقمي شامل للجميع، وقعت ماستركارد اتفاقية استراتيجية مع شركة "urpay" لتزويد المستهلكين من عملائها في المملكة بباقة متقدمة من حلول الدفع العابرة للحدود.

ويسهم التعاون في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية في السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وسوف تستفيد urpay من مجموعة حلول وخدمات ماستركارد الشاملة لتحويل الأموال، بما في ذلك ماستركارد Move والتقنيات الطرفية الرائدة، لتمكين قاعدة عملائها من الاستفادة من خدمات تحويل الأموال وحلول الدفع العابرة للحدود التي تقدمها شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة.

تقدم ماستركارد Move مجموعة من ميزات تحويل الأموال التي تدعم تجارب الدفع المتنوعة ، بما يشمل المدفوعات بين الأفراد والمدفوعات الخاصة بالشركات والمصروفات الجارية. وتشمل هذه المحفظة أيضًا خدمات ماستركارد العابرة للحدود وخدمة ماستركارد Send لتحويل الأموال. وتهدف urpay للارتقاء بالخدمات والمزايا التي تقدمها لعملائها بالاستفادة من خدمات ماستركارد العابرة للحدود.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف يستفيد عملاء urpay من مجموعة المنتجات والخدمات، التي تشمل تحصيل النقد، والودائع المصرفية وتحويلات المحفظة الرقمية، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. كما يسهم هذا التعاون في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قدرة العملاء على الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير مزايا أكثر راحة وموثوقية. كما يمكّن عملاء urpay من إجراء المدفوعات الدولية لأكثر من 180 دولة حول العالم، وسيكون باستطاعتهم الوصول إلى هذه الخدمات من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالشركة.

وبهذه المناسبة، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "نحن نشهد اليوم نقلة نوعية في طريقة تعامل الناس والشركات مع الخدمات العابرة للحدود بكل سرعة وسهولة، وبكبسة زر واحدة، وقد صممت خدماتنا العابرة للحدود لخدمة هذا الاتجاه. ونهدف من خلال التعاون مع urpay لتمكين المستهلكين في جميع أرجاء المملكة من إجراء مدفوعات دولية أكثر راحة وأمانًا، بالاستفادة من مجموعتنا الشاملة من الخدمات والمنتجات".

من جانبه قال عبدالله البراهيم، الرئيس التنفيذي في "نيوليب": "نتطلع للمساهمة في تعزيز قطاع الخدمات المالية في السعودية وإرساء الأسس لتحقيق الازدهار والنجاح المستدام، وذلك من خلال تطوير باقة شاملة ومتكاملة من الخدمات التي تمكّن المستهلكين من إجراء معاملاتهم المالية دون أي عناء. ويتيح لنا التعاون مع ماستركارد تقديم عروض متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتسهم في تسريع التحول الرقمي للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية".

وتضطلع urpay بدور محوري في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة، مدفوعة بالتزامها الراسخ بتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي ترتقي بمستويات الأمان والراحة التي يحصل عليها المستهلكون عند إجراء المعاملات. وفي غضون أقل من عامين، نجحت شركة التكنولوجيا المالية في استقطاب أكثر من 5 ملايين عميل.

وتسهم الاتفاقية في تحقيق الهدف المشترك لكل من ماستركارد وurpay المتمثل في بناء اقتصاد رقمي أكثر ازدهارًا. ويأتي التعاون كاستجابة للطلب المتزايد على الحلول المعاصرة المصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات المواطنين والمقيمين. لاسيما في وقت يبحث فيه المستهلكون بشكل متزايد عن طرق فعالة وآمنة لتحويل الأموال على مستوى العالم.

ويشير أحدث تقارير ماستركارد حول "المدفوعات العابرة للحدود" إلى أن ثلاثة أرباع المستهلكين يرغبون بإجراء المدفوعات الدولية بسرعة أكبر، بينما يرغب واحد من كل ثلاثة في توفر خيارات دفع أكثر، تلبي تفضيلات المستلمين. وتوفر ماستركارد Move مجموعة واسعة من حلول تحويل الأموال التي تلبي احتياجات المستهلكين، وتتيح لهم إجراء المدفوعات في كل مكان بسرعة وموثوقية، وبالطريقة التي يفضلونها.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن المحفظة الرقمية urpay

urpay هي محفظة رقمية بدعم من شركة نيوليب، إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، والتي أثبتت في وقت قصير منذ إطلاقها في عام 2021، مكانتها كواحدة من أولى المحافظ الرقمية في المنطقة. وفي غضون عامين فقط، استطاعت المحفظة جذب أكثر من 5 ملايين مستخدم بفضل مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي جميع شرائح المجتمع، بداية من الخدمات الأساسية مثل شحن رصيد المحفظة والحوالات إلى إعادة شحن أرقام الهواتف وخدمة استلام الطعام بالإضافة إلى ما تقدمه المحفظة من الخدمات الأخرى المتنوعة. وتضم المحفظة الرقمية حالياً أكثر من 50 خدمة، وتعمل مستمرة في توسيع نطاق عملها، مما يعزز استمرارية راحة المستخدم وتلبية احتياجاته والرقابة المالية.

توفر محفظة urpay الرقمية عروض مستمرة تشمل الاسترداد النقدي (كاشباك)، مضيفاً بذلك قيمة كبيرة لمستخدميها ويجعلها خيارّا أولاً لمستخدميها.

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