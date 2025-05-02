دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "ماج"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربيّة المتحدة اتفاقيّة مع كل من "مجموعة ملتي بانك"، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم ومقرّها دبي، وشركة "Mavryk " المتخصّصة في تقنيات البلوكتشين، وذلك لترميز أصول العالم الحقيقي بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، في أكبر مبادرة لترميز أصول حقيقيّة على مستوى العالم.

وتسّلط هذه المبادرة الضوء على الإطلاق الوشيك لرمز $MBG، الذي يشكّل الركيزة الأساسيّة في منظومة مجموعة ملتي بانك المالية الرقمية من الجيل الجديد.

وتتيح هذه الشراكة إدراج مشاريع "ماج" المتميّزة، مثل " مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، و"كيتورا ريزيرف"، على منصة MultiBank.io الرقمية المُنظّمة لتداول الأصول الحقيقية المُرمّزة، ما يمنح المستثمرين حول العالم فرصة الوصول الرقمي إلى هذه العقارات. وبمجرد إطلاقها، سيتمكّن حاملو هذه الأصول من تحقيق عوائد يومية يتم توزيعها عبر المنصة.

وبموجب الاتفاقية، تقوم "ماج" بتوفير الأصول العقارية الفاخرة للترميز، فيما تقدم Mavryk البنية التكنولوجية المعتمدة على البلوكتشين لدعم إصدار الأصول رقمياً ودمجها مع خدمات التمويل اللامركزي (DeFi). من جانبها تتولى مجموعة ملتي بانك مسؤولية ضمان الامتثال التنظيمي، وتوفير السيولة في السوق الثانوية، وإدارة الحوكمة على المنصة، بدعم من الإمكانات المتعددة لرمز $MBG.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج : "لطالما كان التميّز والشغف محور رؤيتنا في ماج للمساهمة في تشكيل مشهد العقارات المستقبلي، وهذه الشراكة مع مجموعة ملتي بانك تمثل خطوة نوعيّة نحو توسيع نطاق الوصول إلى المشاريع العقارية المتميّزة، وتوفير السيولة عبر تقنيات بلوكتشين، مع الحفاظ على الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية."

وقال زاك طاهر، الرئيس التنفيذي لمنصة MultiBank.io: "هذه ليست مجرد صفقة عقارية، بل نموذج رائد لاستخدام رمز $MBG. فمن خلال إتاحة الوصول السلس إلى أصول عقارية مُرمّزة بقيمة 3 مليارات دولار، تصبح مجموعة ملتي البانك الجسر الذي يربط بين التمويل المنظم والبنية التحتية للاستثمار من الجيل الجديد".

ويوفر رمز $MBG مزايا متعددة تشمل خصومات على الرسوم، ومستويات عضوية VIP، وإمكانية الوصول إلى منصات الإطلاق، والانكشاف على الأصول الحقيقية، مما يجعله مصمماً لتحفيز المشاركة وتعزيز الطلب داخل المنظومة الرقمية.

وتبدأ المرحلة الأولى بترميز أصول بقيمة 3 مليارات دولار، مع جاهزية المنصة للتوسع لاحقًا إلى 10 مليارات دولار، ما يمهّد لعصر جديد من الملكية القابلة للبرمجة والاستثمار الرقمي المتوافق مع الأطر التنظيمية، انطلاقاً من البنية الأساسية التي يوفرها رمز $MBG.

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