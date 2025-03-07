وائل عز: الموقع الاستراتيجي للمشروع في كيان سيتي يُمثِّل إضافة كبيرة؛ حيث يُعتبر من أبرز المواقع الواعدة التي تَضمن سهولة الوصول إلى أهم المناطق الحيوية في شرق القاهرة.

عبد الرحمن الجوهري: نتطلَّع إلى أن تكون تلك الشراكة بدايةً لتعاون مُثمر بين الشركتين في العديد من المشروعات الأخرى مستقبلًا.

وائل لطفي: نهدف من خلال تعاوننا مع STM للاستثمار إلى مواكبة احتياجات السوق المستقبلية وتطوير مشروع متميز يعتمد على أحدث معايير التصميم والتخطيط العمراني.

القاهرة، وقَّعت ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري اتفاقيةَ شراكة مع STM للاستثمار؛ بهدف تطوير مشروع جديد في شرق القاهرة بـ"كيان سيتي". يمتدُّ المشروع على مساحة 500 فدان، ويضمُّ أكثر من 1200 فيلا جاهزة للسكن الفوري بمساحات متنوعة. ويأتي هذا التعاون كخطوة استراتيجية ضمن خطة ماونتن ڤيو التوسُّعية في شرق القاهرة، ورؤيتها في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد على أعلى معايير الجودة العالمية.

أُقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لماونتن ڤيو، ووقَّعها المهندس/ وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو، والمهندس/ عبد الرحمن الجوهري، العضو المنتدب لشركة STM للاستثمار.

وبهذه المناسبة، صرَّح المهندس/ وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو، قائلًا: "تُمَثِّلُ شراكتُنا مع شركة STM للاستثمار خطوة استراتيجية هامة؛ حيث تلعب دورًا رائدًا في تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية قصيرة، مع الحفاظ على أعلى معدَّلات الجودة. ونحن فخورون بالتعاون مع STM للاستثمار، التي تتوافق رؤيتُها مع رؤيتنا في تطبيق تلك المعايير، والالتزام بمواعيد التسليم. كما أن الموقع الاستراتيجي للمشروع في كيان سيتي يُمَثِّل إضافة كبيرة؛ حيث يُعتبر من أبرز المواقع الواعدة التي تَضمن سهولةَ الوصول إلى أهم المناطق الحيوية في شرق القاهرة. ولدينا ثقة أن هذه الشراكة ستُساهم في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة في هذا الموقع المتميز، الذي يُعَدُّ نقطة محورية لمستقبل المنطقة".

من جانبه، قال السيد/ عبد الرحمن الجوهري، العضو المنتدب لشركة STM للاستثمار: "يُسعدنا التعاونُ مع شركة ماونتن ڤيو، إحدى أعرق وأبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري، في تطوير مشروعها الجديد في شرق القاهرة، والذي يُعَدُّ إضافةً نوعية لمسيرة STM للاستثمار في تقديم مشروعات عقارية تُحاكي أعلى معايير الجودة والتميز العالمية، ونَثِقُ في تحقيق إضافةٍ قَيِّمَة ومتبادَلة لسِجِلِّ الشركتين الحافل بالإنجازات الرائدة والخبرات المتميزة، ونتطلع لأن تكون بداية لتعاون مثمر في العديد من المشروعات مستقبلًا".



وأضاف المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "نهدف من خلال تعاوننا مع STM للاستثمار إلى تطوير مشروع سكني متميز يعتمد على أحدث معايير التصميم والتخطيط العمراني؛ ليُواكب احتياجات السوق المستقبلية، ويعكس التوجهاتِ الحديثةَ في القطاع العقاري. إن مشروعنا الجديد يتمتَّع بموقع استراتيجي في شرق القاهرة بكيان سيتي، ويُعَدُّ نقطة مِحورية للنمو العمراني المُسْتَدَام، ما يعكس رؤيتَنا الدقيقة لاختيار الأراضي ذات الإمكانات المستقبلية الواعدة. ونحن على يقين أن هذا المشروع سيكون نموذجًا للابتكار في قطاع التطوير العقاري، ويعزِّز مكانتَنا في السوق كإحدى الشركات الرائدة في تقديم مشروعات عالية الجودة".

تمتلك STM للاستثمار فريقًا من الخبراء يُديرون مشروعات متنوعة تشمل البناء، والتشطيبات المعمارية عالية الجودة، والهياكل المعدنية، والمشروعات الصناعية الجاهزة، ودُور السينما، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية ومعالجة المياه والمعالم السياحية. وتَلتزم STM للاستثمار بإرساء معايير التميز في كل مشروع تقوم به؛ حيث تحرص على تقديم أداءٍ عالي الجودة، مع الالتزام الصارم بالمواعيد المحدَّدة لإنجاز المشروعات، كما تعتمد على العمل الجماعي والتعاون مع مختلف الأطراف؛ لتحقيق أهداف المشروعات بكفاءة. وقد حصلت الشركة على شهادة ISO 9001، وهي شهادة عالمية تؤكِّد التزامَ STM للاستثمار بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في جميع عملياتها.

نُبْذَة عن شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسَّست عام 2005؛ بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تَبَنَّت الشركةُ رؤيةً فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد مَنْ حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشروعاتها، وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكَّنت "ماونتن ڤيو" (على مدار مسيرتِها في التنمية العمرانية الممتدَّة لـ 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة مُلْهِمَة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى") من تطوير 20 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة، وشرق القاهرة، والمناطق الساحلية المُطِلَّة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنَشْر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل هذا المفهوم وتطبيقه خارج حدود السوق المصري، ومن ثَمَّ قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024، بالتعاون مع كُبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية؛ لتحقيق رؤيتها التَّوَسُّعِيَّة، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفهومات المبتكرة؛ مثل The Lighthouse، أول مكان مخصَّص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة، ما يُتيح للعائلات "عَيْش السعادة".

-انتهى-

#بياناتشركات