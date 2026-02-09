يقدّم نوفاياس وحدات سكنيّة بتصميم مدروسة ضمن موقع استراتيجي يضمن سهولة الوصول لأبرز المعالم الترفيهيّة والثقافيّة في العاصمة.

أبوظبي، أطلقت نورد للتطوير العقاري رسميّاً مشروع نوفاياس، وهو مشروع عصري متعدّد الاستخدامات تبلغ قيمته التقديريّة نحو 300 مليون درهم مما يشكّل إضافة جوهريّة لمشهد التطوير العقاري المتنامي في أبوظبي. ويجمع نوفاياس بين الهندسة المعماريّة الراقية، والتصاميم التي تتناغم مع أسلوب الحياة والقيمة الاستثماريّة طويلة الأجل في واحدة من أكثر الوجهات المفضلة في الإمارة.

يقع نوفاياس على بُعد خطوات قليلة من مشروع ديزني لاند المرتقب، وعلى مسافة دقائق من عالم فيراري وأبرز معالم جزيرة ياس، ليحتل موقعاً استراتيجياً يضمن للسكان حياة يومية مريحة وسهولة التنقل بين أمتع الوجهات. كما يوفّر المشروع وصولاً سلساً إلى وسط مدينة أبوظبي ودبي، مما يعزّز جاذبيته لدى كل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن أصول سكنيّة في مواقع استراتيجيّة.

إلى جانب المساحات التجارية المخصّصة، يضم مشروع نوفاياس 96 وحدة سكنية تتنوّع مساحاتها بين 41 متر مربع للاستوديوهات، و75 متر مربع للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و120 متر مربع لشقق غرفتي نوم، و305 متر مربع لشقق ثلاث غرف نوم مع غرفة خادمة، إضافةً إلى بنتهاوس حصري من أربع غرف نوم مع غرفة مساعدة منزلية في الطابق الثامن. ويُطرح المشروع بنظام التملّك الحر بأسعار تبدأ من 1.25 مليون درهم إماراتي، مع خطة دفع منظّمة تتضمّن 40٪ خلال فترة الإنشاء و60٪ عند التسليم، ما يعزّز من جاذبية المشروع ضمن سوق جزيرة ياس.

من الناحية المعمارية، يتميّز مشروع نوفاياس بتصاميم معاصرة وخطوط انسيابية وواجهات متدرجة تعزّز الإحساس بالانفتاح البصري وتسمح بتدفق وفير للضوء الطبيعي. وتوفّر الشرفات الواسعة والواجهات الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف تواصلاً متناغماً بين المساحات الداخلية والخارجية، فيما تسهم المساحات الخضراء المحيطة ومسارات المشاة السلسة في خلق بيئة سكنية هادئة ومرحّبة. كما تتمتّع بعض الوحدات بإطلالات مميّزة على ديزني لاند ومعالم جزيرة ياس المحيطة.

أما المساحات الداخلية، فقد تم تصميمها مع التركيز على العمليّة، والوضوح، والإحساس بالدفء. وتتميّز مساحات المعيشة بإضاءة طبيعيّة وفيرة، وألوان حياديّة، وتوزيع ذكي يلبي متطلبات أسلوب الحياة العصري مع الحفاظ على الطابع السكني الراقي. كما تشمل المرافق مسابح مخصّصة للبالغين والأطفال، ونادي رياضي متكامل التجهيز، وسينما خارجية، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومواقف سيارات مخصّصة مزوّدة بمحطات شحن للمركبات الكهربائية، ما يعزّز تركيز المشروع على الراحة اليومية وجودة الحياة.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال ماهر الرحبي، الرئيس التنفيذي لشركة نورد للتطوير العقاري: "يعكس مشروع نوفاياس رؤيتنا في ابتكار مجتمعات سكنية تتناغم مع أسلوب الحياة وتقدّم قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومع استمرار جزيرة ياس في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي، يأتي هذا المشروع استجابةً لهذا الزخم من خلال طرح سكني يتميّز بأسلوب حياة راقٍ وجودة تصميم مدروسة وملاءمة طويلة الأمد. وبقربه من عالم الترفيه وعلى بعد 300 متر فقط من مشروع ديزني لاند المرتقب، يفتح نوفاياس آفاقاً لا حصر لها لتجارب استثنائية تصبح جزءاً من الحياة اليوميّة. وبدمج كل تلك المزايا تترسخ مكانة نوفاياس كعنوان سكني مرغوب يتمتع بعائد استثماري مرتفع بالنسبة للمستثمرين وقيمة معيشية استثنائيّة للسكان المستقبليين."

ومع إطلاق مشروع نوفاياس، تواصل شركة نورد تعزيز مكانتها كمطوّر عقاري يحتفي بالتصميم ويقدّم مشاريع سكنيّة تتماشى مع التوقعات وسط مواقع استراتيجية تضمن قيمة مستدامة على المدى الطويل.

شركة نورد للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري مقرها أبوظبي، وإحدى الشركات الرائدة التابعة لمجموعة جولدفيلد القابضة. تأسست الشركة برؤية واضحة وطموحة لإنشاء مجتمعات سكنيّة مستدامة يتكامل فيها التصميم مع الجودة والقيمة طويلة الأجل. وبتركيزها على المشاريع السكنيّة الفاخرة، تنظر نورد إلى العقارات كفنّ يُتقن ومسؤولية تُحترم وتجسد ذلك من خلال تقديم بيئات معيشيّة تلبي توقعات الحياة العصريّة وتصمد أمام تحديات الزمن.

وانطلاقاً من مشروعها الرائد هينج ريزيدنسز من نورد في جزيرة السعديات، اكتسبت الشركة سمعة متميزة عكست رقي تصاميمها المعماريّة واهتمامها بأدق التفاصيل، وفق معايير إنشائيّة صارمة. كما تتعاون نورد بشكل وثيق مع نخبة من كبار الاستشاريين وشركاء القطاع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، لضمان أعلى مستويات التميّز في التصميم والكفاءة وجودة التنفيذ.

وبفلسفة قائمة على التطوير ومحفظة مشاريع متنامية في أبوظبي، تواصل نورد تعزيز مكانتها كمطور عقاري موثوق، مانحةً السكان والمستثمرين على حد سواء الثقة والمصداقية والالتزام بإنشاء منازل ذات قيمة مستدامة.

