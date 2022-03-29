ضمن أعمال "منتدى المرأة في الحكومة" خلال القمة العالمية للحكومات 2022

دبي: شكلت التجربة الرائدة لجناح المرأة في "إكسبو 2020 دبي" موضوع جلسة ضمن "منتدى المرأة في الحكومة" في القمة العالمية للحكومات 2022، الذي جمع نخبة من القيادات النسائية والشخصيات الحكومية من دولة الإمارات والعالم.

وأشادت هند العويس نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي، خلال حديثها في الجلسة التي عقدت بعنوان "جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي: الدروس المستفادة"، بالتجربة المتميزة للجناح الذي عبر عن الصورة المشرقة لمكانة المرأة الإماراتية ودورها، وعكس ريادة دولة الإمارات عالميا في تمكين المرأة.

وقالت: "توفر القمة العالمية للحكومات منصة مثالية للتعريف بالتجربة المتميزة لجناح المرأة، والذي يعد الأول من نوعه في إكسبو على مدار أكثر من نصف قرن، في تركيزه على موضوع التوازن بين الجنسين".

واستعرضت هند العويس أبرز الدروس المستفادة من جناح المرأة، بما فيها أهمية التركيز على التغيير الإيجابي وتحديث السياسات لتمكين النساء، وتعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات، داعيةً إلى تمكين الفتيات من فرص تعليم نوعية في مختلف أنحاء العالم، لا سيّما في مجال الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير بما يعزز دورهن في تصميم المستقبل.

#بياناتحكومية

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