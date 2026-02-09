الرياض، المملكة العربية السعودية- في خطوة بارزة تُعد من أكبر جولات تمويل البذرة كاملة بالملكية في تاريخ المملكة، أعلنت شركة صفقة المالية، الرائدة في مجال التقنية المالية والعقارية ومقرها الرياض، عن جمع 15.2 مليون دولار (57 مليون ريال سعودي) في جولة Seed Round. تهدف الشركة من خلالها إلى بناء البنية التحتية المستقبلية لدعم قطاع التطوير العقاري في المملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وشهدت الجولة مشاركة أكثر من 12 جهة استثمارية بارزة، بقيادة Shorooq و anb Seed Fund، وRua Growth Fund، وبمساهمة كلٍ من Sharaka Capital، وCOTU Ventures، وSadu Capital، وSuhail Ventures، و500 Global، وMEVP، وWaad Investment، وJOA Capital، إلى جانب عدد من المستثمرين. ويعكس هذا الإقبال الواسع من المستثمرين المحليين والعالميين تنامي الثقة في الدور المحوري الذي تلعبه صفقة المالية في دعم وتمكين قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.

في حين تتمركز الأنظار عالميًا حول المشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة، اختارت صفقة التركيز على معالجة تحدٍ جوهري يتمثل في تمكين آلاف المطورين العقاريين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول السريع والميسر إلى رأس المال الذي يحتاجونه. خلال 18 شهرًا فقط، تمكنت الشركة من تمويل أكثر من 70 مشروع تطوير عقاري بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات ريال سعودي، مع تحقيق سجل خالٍ من حالات التعثر، حيث يتم تأمين القروض بضمانات تزيد على 248% من قيمة التمويل، ويتم صرفها وفق آلية تعتمد على مراحل الإنجاز.

وأعرب عبدالله السبيعي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لصفقة، عن فخره بهذا الإنجاز، موضحًا أن "البنوك لم تُصمم لتلبية احتياجات المطورين العقاريين، ولكننا في صفقة صممنا نموذجًا يلبي هذه الاحتياجات. لقد طورنا منظومة متكاملة تُتيح للمطورين الوصول إلى رأس المال بسرعة أكبر، مع تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، مع تعزيز آليات المتابعة وضمانات إدارة المخاطر لجميع الأطراف المعنية."

تركز صفقة على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المطورين العقاريين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي شريحة طالما عانت من محدودية الوصول إلى خدمات البنوك التقليدية. وبدعم من هيئة السوق المالية في المملكة، توفر صفقة منصة متكاملة تُتيح الاستثمار في أدوات الدين، مما يسهم في تسهيل الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ للمشاريع العقارية.

في هذا السياق، أشاد شين شن، الشريك المؤسس في Shorooq، بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه صفقة في القطاع العقاري السعودي، مُشيرًا إلى أن "صفقة ليست مجرد منصة إقراض أخرى، بل هي بنية تحتية أساسية تدعم وتيرة التطوير السريعة في المملكة. لقد نجحت صفقة في بناء نموذج يتماشى مع متطلبات السوق المحلية ويلبي التوقعات التنظيمية والمستثمرين المؤسسيين، ما يجعلها جزءًا أساسيًا من منظومة التطوير العقاري السعودية."

وقد قدر حجم مشاريع القطاعين العقاري والبنية التحتية في المملكة بأكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي (4.1 تريليون ريال سعودي)، مما يبرز الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة وآليات تنفيذ فعالة لدعم هذا القطاع. إلا أن المطورين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، نتيجة فترات الموافقة الطويلة التي تشترطها البنوك التقليدية، إلى جانب الضمانات المرتفعة ومعايير الاكتتاب الصارمة. وتؤدي هذه العقبات إلى تأخير تسليم المشاريع، وضغوط على رأس المال العامل، وتراجع القدرة الإجمالية للسوق على تلبية الطلب المتزايد.

تسعى صفقة إلى معالجة هذه التحديات من خلال الجمع بين التقييم العقاري المتخصص، والتمويل الهيكلي، وبرمجيات مصممة خصيصًا للمطورين، في منصة واحدة. وتعد صفقة أكثر من مجرد جهة تمويلية، فهي تعمل على تطوير نظام تشغيل رقمي شامل لدعم دورة حياة المشروع العقاري بالكامل، بما يشمل التمويل، والمتابعة، وإدارة الوثائق، ودعم التنفيذ.

ويمتد طموح صفقة المالية إلى ما هو أبعد من التمويل. إذ تعتمد الشركة على تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز متابعة المشاريع، وتحسين جودة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية. فمن جانب المطورين، توفر صفقة بوابة مبسطة لإدارة المشاريع ورأس المال. كما تتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص المدعومة بدراسة فنية وائتمانية وتقييم خبراء وتقارير مدعومة بالبيانات.

صرّح خالد الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة anb Capital : "يسعدنا أن نشارك في قيادة هذا الاستثمار ، انطلاقًا من التزامنا بدعم المنصات المالية المعتمدة على التقنية، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تجمع صفقة بين الابتكار التقني والحوكمة الائتمانية القوية لتقديم حلول تمويل أكثر كفاءة وشفافية للمطورين العقاريين في المنطقة. ونعتقد أن الشركة في موقع متميز لدعم تطور قطاعي العقار والخدمات المالية، وتعزيز كفاءة أسواق رأس المال، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المملكة العربية السعودية.".

من جهته أضاف تركي الجعيد، الشريك الاداري في Rua " تعالج صفقة فجوة التمويل التي تواجه المطورين العقاريين الصغار والمتوسطين في المملكة، من خلال توفير حلول تمويل متوافقة مع الشريعة تُسرّع تنفيذ المشاريع السكنية وتوسّع نطاقها. ويسهم هذا النموذج في دعم المعروض السكني وتعزيز تملك المساكن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع إتاحة فرص استثمارية منظمة ومدعومة بأصول حقيقية في قطاع العقارات.".

الجدير بالذكر، يحمل مؤسسو صفقة مزيجًا متكاملًا من الخبرات. فعبدالله السبيعي، الرئيس التنفيذي رائد أعمال ومهندس برمجيات، سبق له تأسيس عدد من الشركات؛ ويشاركه التأسيس كلٌ من كريم مرعي رئيس تطوير الأعمال والذي يمتلك خبرة في الشركة الوطنية للإسكان؛ وعبدالملك العثمان الرئيس المالي الذي لعب دورًا محوريًا في الطرح العام الأولي لشركة علم؛ وعمر العيسى المدير التقني صاحب خبرة في شركات ناشئة عالمية امتدت بين وادي السيليكون ولندن.

تخطط صفقة لاستثمار رأس المال الجديد في تطوير منصتها الرقمية بشكل أكبر، مع التركيز على دمج تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحسين تقييم المخاطر ودعم اتخاذ القرار. كما تسعى الشركة إلى توسيع قدراتها التمويلية لتلبية الطلب المتزايد من المطورين، من خلال زيادة حجم وعدد المشاريع الممولة.

التواصل الاعلامي

أمنه الفرا – مدير التسويق

الإعلام: press@safqah.co

مباشر: amna.Alfarra@safqah.co

-انتهى-

#بياناتشركات