دبي، في إنجاز غير مسبوق يعكس طموح دبي الذي لا تحدّه حدود، ويجسد رؤيتها الراسخة في بناء حكومة رقمية عالمية المستوى تتسم بالريادة والتميّز، أعلنت هيئة دبي الرقمية عن حصولها على 24 شهادة أيزو دولية خلال عام واحد. يمثّل هذا الإنجاز علامة فارقة تؤكد مكانة دبي كعاصمة للثقة الرقمية ونموذج عالمي في تطبيق أعلى معايير الحوكمة، والابتكار، واستدامة الخدمات الرقمية.

وعلى الرغم من العدد غير المسبوق من الشهادات، إلا أن أهميتها الحقيقية تتجلى في القيمة التحولية العميقة التي يحملها هذا الإنجاز، إذ يمثل تتويجاً لمسيرة مؤسسية جعلت أفضل المعايير بمثابة أسلوب عمل يومي متجذّر وجزءاً لا يتجزأ من البيئة المؤسسية. فقد نجحت دبي الرقمية في تحويل الجودة والتميز والحوكمة والابتكار والأمن إلى ثقافة عمل تنعكس مباشرة على جودة حياة الناس، وثقتهم، وسلاسة تجربتهم الرقمية المتكاملة.

وقد اعتمدت الهيئة نهجاً شاملاً ومترابطاً يمزج بين الجودة، وحماية البيانات، واستمرارية الأعمال، والابتكار، في معادلة تجعل التحول الرقمي في دبي أكثر أماناً، وكفاءة، ومرونة واستدامة، وأكثر قدرة على الاستجابة لتحديات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل.

تعليقاً على هذا الإنجاز، صرحت الدكتورة مريم المحرزي، مستشار التميز والريادة المؤسسية في دبي الرقمية: "يعد حصول دبي الرقمية على 24 شهادة أيزو دولية خلال عام واحد إنجازاً يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه الهيئة، ويجسد التزامها الراسخ بتبنّي أفضل المعايير العالمية في الحوكمة والجودة والابتكار. ويأتي هذا التقدير الدولي تتويجاً لنهج عمل متكامل يقوم على التطوير المستمر، ورفع كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة التميز في مختلف العمليات والخدمات. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دبي الريادية في مجال التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية مستدامة تضع الإنسان في صميم أولوياتها. فالابتكار والجودة والتميز في دبي الرقمية ليست مبادرات مرحلية، بل جزء من أسلوب العمل والفكر المؤسسي الذي يحث الموظفين على التحسن المستمر والتعلم دون توقف، إنها ثقافة تنعكس آثارها إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمع، من خلال خدمات أكثر كفاءة وسلاسة وموثوقية."

سبق عالمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات

من ناحية أخرى، سجّلت هيئة دبي الرقمية سبقاً عالمياً بكونها أول جهة في المنطقة تحصل على اعتماد معايير حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي ISO/IEC 38507:2022، وحوكمة البيانات وISO/IEC 38505:2017-1 ، في خطوة تعكس التزام دبي بإدارة الذكاء الاصطناعي وفق نهج يقوم على المسؤولية والشفافية والعدالة، والتعامل مع البيانات باعتبارها مورداً استراتيجياً يخدم الإنسان ويحمي حقوقه.

وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أنه يضع دبي في طليعة المدن التي لا تكتفي بتبنّي التقنيات المتقدمة، بل تقود نهج الحوكمة الأخلاقية للتحولات الرقمية عبر تعزيز الثقة المجتمعية، وترسيخ نموذج متوازن يجمع بين الابتكار والمسؤولية، ويسهم في تسهيل حياة الناس وتعزيز سعادتهم.

منظومة متكاملة للأمن والجاهزية

وتشمل هذه المنظومة المتقدمة معايير محورية مثل ISO 27001 لإدارة أمن المعلومات، وISO/IEC 27701 لإدارة الخصوصية، وISO 22301 لاستمرارية الأعمال، وهي في مجملها تعكس ما تتمتع به الهيئة من قدرات في مجال حماية البيانات وضمان استمرارية وجاهزية الخدمات الرقمية في مختلف الظروف والطوارئ.

وفي جانب التميز المؤسسي والابتكار، تسهم معايير مثل ISO 9001 للجودة وISO 56001 للابتكار في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر وتطوير الخدمات الرقمية بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين ومستهدفات دبي المستقبلية.

تحول رقمي يقود الاستدامة

وفي إطار التزامها بالمسؤولية والاستدامة، اعتمدت الهيئة كذلك معايير مثل ISO 20400 للمشتريات المستدامة وISO 26000 للمسؤولية المجتمعية، تأكيداً على أن التحول الرقمي في دبي ليس هدفاً تقنياً بحد ذاته، بل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة وداعماً للأهداف الوطنية طويلة المدى.

إنجاز مؤسسي يعكس روح دبي

إن اعتماد 24 شهادة دولية خلال عام واحد ليس مجرد إنجاز إداري، بل هو تعبير صادق عن روح دبي التي تؤمن بأن الريادة تُبنى بالعمل المؤسسي، والرؤية الواضحة، والالتزام بأعلى المعايير العالمية. وهو يؤكد أن دبي الرقمية تمضي بثقة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الخدمات الرقمية الآمنة، والمبتكرة، والمستدامة، ومرجعية دولية للحكومات التي تطمح إلى صناعة المستقبل بثقة ومسؤولية.

