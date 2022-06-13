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أهم أخبار وتحليلات الأعمال

ليبيا

"إي فاينانس" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية

\"إي فاينانس\" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية
\"إي فاينانس\" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية
قطر

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم
قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم
السعودية

مجلس إدارة "الاتصالات السعودية" يوصي بزيادة رأس المال بـ 30 مليار ريال

مجلس إدارة \"الاتصالات السعودية\" يوصي بزيادة رأس المال بـ 30 مليار ريال
مجلس إدارة \"الاتصالات السعودية\" يوصي بزيادة رأس المال بـ 30 مليار ريال

طاقة

دبي

ديوا تستثمر نحو 150 مليون دولار في 3 مشروعات توسع

نفط

مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى اقتراض مبلغ قد يصل لمليار دولار

طاقة

جهاز قطر للاستثمار يدرس شراكات في قطاع الطاقة المتجددة في مصر

جهاز قطر للاستثمار يدرس شراكات في قطاع الطاقة المتجددة في مصر
جهاز قطر للاستثمار يدرس شراكات في قطاع الطاقة المتجددة في مصر

عقارات

ثقافة وفن

حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم

حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم
حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم
مصر

إعمار-مصر توافق بصورة مبدئية على المساهمة بـ25% في مشروع جديد بالساحل الشمالي

الإمارات

دريك آند سكل تتحول للخسارة في الربع الأول

نتائج مالية

أرباح أوراسكوم للتنمية مصر الفصلية ترتفع مع انتعاش السياحة والعقار

مشروعات

موانئ أبو ظبي تختار تحالف أردني لتخطيط مشروع مرسى زايد العقبة

موانئ أبو ظبي تختار تحالف أردني لتخطيط مشروع مرسى زايد العقبة
موانئ أبو ظبي تختار تحالف أردني لتخطيط مشروع مرسى زايد العقبة
دبي

دبي تعتمد حزمة إسكان جديدة بتكلفة 6.3 مليار درهم

دبي تعتمد حزمة إسكان جديدة بتكلفة 6.3 مليار درهم
دبي تعتمد حزمة إسكان جديدة بتكلفة 6.3 مليار درهم

خدمات مالية

استحواذات واندماجات

عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية

عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية
عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية
شركات ناشئة

حوار: "جست كلين" الكويتية تتوسع في خدمات التنظيف بالسعودية

حوار: \"جست كلين\" الكويتية تتوسع في خدمات التنظيف بالسعودية
حوار: \"جست كلين\" الكويتية تتوسع في خدمات التنظيف بالسعودية
أسواق

فاليو لخدمات التقسيط المصرية ستتواجد في سوق خليجي قبل نهاية العام

فاليو لخدمات التقسيط المصرية ستتواجد في سوق خليجي قبل نهاية العام
فاليو لخدمات التقسيط المصرية ستتواجد في سوق خليجي قبل نهاية العام

تكنولوجيا مالية

مصر

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر
حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر
الإمارات وإسرائيل

نظرة سريعة: رابيد الإسرائيلية تفتح فرع في الإمارات

نظرة سريعة: رابيد الإسرائيلية تفتح فرع في الإمارات
نظرة سريعة: رابيد الإسرائيلية تفتح فرع في الإمارات
مصر

مقابلة: "نقود القابضة" المصرية ترفع رأس مالها لـ 50 مليون جنيه نهاية العام

مقابلة: \"نقود القابضة\" المصرية ترفع رأس مالها لـ 50 مليون جنيه نهاية العام
مقابلة: \"نقود القابضة\" المصرية ترفع رأس مالها لـ 50 مليون جنيه نهاية العام
تكنولوجيا

الرئيس التنفيذي لشركة كريم: استخدام العملات المشفرة لا يزال غير اقتصادي

الرئيس التنفيذي لشركة كريم: استخدام العملات المشفرة لا يزال غير اقتصادي
الرئيس التنفيذي لشركة كريم: استخدام العملات المشفرة لا يزال غير اقتصادي

تكنولوجيا واتصالات

السعودية

الصندوق السيادي السعودي يستثمر مليار دولار جديدة في شركة ألعاب

الصندوق السيادي السعودي يستثمر مليار دولار جديدة في شركة ألعاب
الصندوق السيادي السعودي يستثمر مليار دولار جديدة في شركة ألعاب
مصر

اتفاقيات بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر بـ 17 مليار جنيه

اتفاقيات بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر بـ 17 مليار جنيه
اتفاقيات بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر بـ 17 مليار جنيه
المملكة العربية السعودية

زين السعودية تقترب من بيع أبراجها لصندوق الاستثمارات العامة وآخرين

زين السعودية تقترب من بيع أبراجها لصندوق الاستثمارات العامة وآخرين
زين السعودية تقترب من بيع أبراجها لصندوق الاستثمارات العامة وآخرين
السعودية

أدخلت الإنترنت السعودية.. "نسيج" وافد جديد في تداول

أدخلت الإنترنت السعودية.. \"نسيج\" وافد جديد في تداول
أدخلت الإنترنت السعودية.. \"نسيج\" وافد جديد في تداول

بنوك وتأمين

استحواذات

صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية استحواذ على نحو 24% من كابيتال بنك الأردني

صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية استحواذ على نحو 24% من كابيتال بنك الأردني
صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية استحواذ على نحو 24% من كابيتال بنك الأردني
بنوك إسلامية

بنك "الدولي الإسلامي القطري" يساهم في شركة تأمين بالمغرب

بنك \"الدولي الإسلامي القطري\" يساهم في شركة تأمين بالمغرب
بنك \"الدولي الإسلامي القطري\" يساهم في شركة تأمين بالمغرب
نتائج مالية

إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس

إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس
إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس

نقل

فيديو

فيديو: شركة مصرية لبيع وشراء السيارات تتحدى الظروف الاقتصادية وتجمع 12.6 مليون دولار

فيديو: شركة مصرية لبيع وشراء السيارات تتحدى الظروف الاقتصادية وتجمع 12.6 مليون دولار
فيديو: شركة مصرية لبيع وشراء السيارات تتحدى الظروف الاقتصادية وتجمع 12.6 مليون دولار
استثمارات

شركة كندية تستحوذ على 22% من 3 أصول في موانئ دبي

شركة كندية تستحوذ على 22% من 3 أصول في موانئ دبي
شركة كندية تستحوذ على 22% من 3 أصول في موانئ دبي
مصر

سيمنز توقع العقد الأكبر في تاريخها لإنشاء سكة حديد فائقة السرعة في مصر

سيمنز توقع العقد الأكبر في تاريخها لإنشاء سكة حديد فائقة السرعة في مصر
سيمنز توقع العقد الأكبر في تاريخها لإنشاء سكة حديد فائقة السرعة في مصر

تصنيع، تجارة وتجزئة

مصر

سومیتومو اليابانية تؤسس مصنع جديد في مصر

سومیتومو اليابانية تؤسس مصنع جديد في مصر
سومیتومو اليابانية تؤسس مصنع جديد في مصر
استثمارات

مجموعة الفطيم تستهدف مليار دولار استثمارات جديدة في مصر

مجموعة الفطيم تستهدف مليار دولار استثمارات جديدة في مصر
مجموعة الفطيم تستهدف مليار دولار استثمارات جديدة في مصر
مصر

ارتفاع الأسعار يهوي بأرباح النساجون الشرقيون رغم زيادة المبيعات

ارتفاع الأسعار يهوي بأرباح النساجون الشرقيون رغم زيادة المبيعات
ارتفاع الأسعار يهوي بأرباح النساجون الشرقيون رغم زيادة المبيعات
مصر

شركة إل جي تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في مصر

شركة إل جي تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في مصر
شركة إل جي تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في مصر

سياحة وسفر

السعودية

الصندوق السيادي السعودي من بين الأوفر حظا لشراء حصة في امتياز ستاربكس

الصندوق السيادي السعودي من بين الأوفر حظا لشراء حصة في امتياز ستاربكس
الصندوق السيادي السعودي من بين الأوفر حظا لشراء حصة في امتياز ستاربكس
ثقافة وفن

مشروع جديد استثماري للفنان عمرو دياب يضم فنادق في مصر ودبي - مصدر لزاوية عربي

مشروع جديد استثماري للفنان عمرو دياب يضم فنادق في مصر ودبي - مصدر لزاوية عربي
مشروع جديد استثماري للفنان عمرو دياب يضم فنادق في مصر ودبي - مصدر لزاوية عربي
الإمارات

انتعاشة قطاع السياحة بالإمارات في الربع الأول

انتعاشة قطاع السياحة بالإمارات في الربع الأول
انتعاشة قطاع السياحة بالإمارات في الربع الأول

صحة

الأردن

شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي تستثمر 400 مليون دولار في عمّان

شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي تستثمر 400 مليون دولار في عمّان
شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي تستثمر 400 مليون دولار في عمّان
الإمارات

أربع إصابات جديدة بجدري القرود في الإمارات

أربع إصابات جديدة بجدري القرود في الإمارات
أربع إصابات جديدة بجدري القرود في الإمارات

تعليم

الكويت

اتفاق مبدئي لاندماج تعليمية القابضة في بوبيان للبتروكيماويات

اتفاق مبدئي لاندماج تعليمية القابضة في بوبيان للبتروكيماويات
اتفاق مبدئي لاندماج تعليمية القابضة في بوبيان للبتروكيماويات
شركات

ماذا نعرف عن تعليم الإماراتية؟

ماذا نعرف عن تعليم الإماراتية؟
ماذا نعرف عن تعليم الإماراتية؟

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ليبيا

"إي فاينانس" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية

قطر

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

السعودية

مجلس إدارة "الاتصالات السعودية" يوصي بزيادة رأس المال بـ 30 مليار ريال

مصر

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر

السعودية

شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟

ثقافة وفن

حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم

الإمارات وإسرائيل

نظرة سريعة: رابيد الإسرائيلية تفتح فرع في الإمارات

دبي

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السعودية

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