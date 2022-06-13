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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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سيمنز توقع العقد الأكبر في تاريخها لإنشاء سكة حديد فائقة السرعة في مصر
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ارتفاع الأسعار يهوي بأرباح النساجون الشرقيون رغم زيادة المبيعات
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قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم
السعودية
مجلس إدارة "الاتصالات السعودية" يوصي بزيادة رأس المال بـ 30 مليار ريال
مصر
حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر
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شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟
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حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم
الإمارات وإسرائيل
نظرة سريعة: رابيد الإسرائيلية تفتح فرع في الإمارات
دبي
ديوا تستثمر نحو 150 مليون دولار في 3 مشروعات توسع
السعودية
الصندوق السيادي السعودي يستثمر مليار دولار جديدة في شركة ألعاب
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