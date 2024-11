أطلقت شركة SHP Portfolio، وهي شركة استشارية عقارية محلية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، أعمالها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في تقديم استراتيجيات عقارية مصممة خصيصاً للمالكين والمطورين والمشغلين، انطلاقاً من الحاجة المتزايدة إلى حلول عقارية مصممة خصيصاً لضمان النجاح المستدام في الدولة، وذلك في ظل الطلب والمنافسة المتزايدة التي تشهدها دولة الإمارات لاستضافة وجهات عالمية المستوى للأغذية والمشروبات في الفنادق ومراكز التسوق والمناطق المكتبية ووجهات الترفيه.

وتتوافق الخبرة المحلية والشاملة للشركة مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها كمركزًا عالميًا رائدًا في مجال الضيافة والسياحة والأعمال، من خلال خبرتها في تقديم حلول مخصصة ومبتكرة تعمل على دفع النمو للعلامات التجارية، وأصحاب، ومشغلي الأغذية والمشروبات.

كما تتمتع الشركة بمكانة جيدة لدعم المشغلين الدوليين لتعزيز مكانتهم في المنطقة وتوجيه العلامات التجارية المحلية حول كيفية تعظيم محفظتها الاستثمارية وفرص التوسع بشكل استراتيجي، تماشياً مع "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية رائدة وزيادة مساهمة القطاع إلى 450 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي.

تأسست شركة SHP Portfolio على يد ديفيد ريتشاردسون، بعد أن عمل كمدير سابق مسؤول عن وحدات التأجير في نخيل مولز.

وعمل ريتشاردسون على بعضاً من أنجح مشاريع العقارات في دبي، مثل بالم ويست بيتش وسانت ريجيس جاردنز، وغيرها من الوجهات البارزة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل SHP Portfolio على تلبية الطلب الواضح في السوق على الاستراتيجيات المصممة خصيصًا والتي تركز على دورة حياة العقارات الكاملة.

وقال ديفيد ريتشاردسون، مؤسس شركة SHP Portfolio: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً لقطاع الأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفير الفرص المعززة للمالكين والمشغلين والمطورين التي تسمح لهم بتعزيز حضورهم."

وأضاف: "هدفنا في SHP Portfolio هو دراسة المخاطر وتقليص التحديات وتعزيز الفرص لعملائنا، وذلك انطلاقاً من أهمية الاستراتيجيات العقارية التي تشكل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع على المدى الطويل. كما نعمل على ضمان تطبيق التفاصيل التي تدخل في إنشاء القائمة التي تدخل في القرارات العقارية."

وأكد ريتشاردسون بأن فريق SHP يتمتع بخبرة شاملة في تشكيل دورة حياة مشاريع الضيافة بالكامل، وعلى وعي ومعرفة كاملة بعوامل نجاحات الصناعة وإخفاقها والحقائق الدقيقة فيها، حيث قامت الشركة بتسليم 15 مليون قدم مربع من مساحات التجزئة والمطاعم القابلة للتأجير لأصحاب العلامات التجارية للأغذية والمشروبات.

وقد قدمت SHP Portfolio المشورة لمجموعة متنوعة من مجموعات المطاعم البارزة والمالكين والمطورين في أربع قارات رئيسية، ويشمل ذلك مجموعة Culinary Arts Group، بقيادة الشيف تريستون فارمر، الذي لعب سابقًا دورًا محوريًا في مطعم Zén الحائز على ثلاث نجوم ميشلان في سنغافورة.

كما تخطط المجموعة لإطلاق مشروعين جديدين هما Revolver وMaison Dali في The Opus by Omniyat في دبي في نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة مع The First Group و Permanently Unique Group، مؤسسي العلامة التجارية الشهيرة Tattu.

ومن المشاريع المهمة الأخرى توسعة مطعم Rowley’s Steakhouse الشهير في لندن إلى دبي، ومفاهيم Daikan Ramen و Daikan Izakaya الشهيرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المزيد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

للتواصل والاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: shp-portfolio.com

SHP Portfolio هي شركة استشارية عقارية مقرها الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات متخصصة في عمليات الاستحواذ والترخيص والامتياز والاستشارات المتعلقة بالإيجار والمعاملات والتأجير وتطوير المستخدم النهائي وإدارة المحافظ. تعمل الشركة على سد الفجوة من خلال تقديم المشورة للمطورين والملاك والمستأجرين لتحقيق قيمة طويلة الأجل في قطاع العقارات التجارية والأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة. وبفضل خبرتها التي تمتد إلى خمسة عشر عامًا في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، تعد SHP Portfolio الشريك الموثوق به لمالكي ومشغلي الأغذية والمشروبات الذين يتطلعون إلى تطوير استراتيجياتهم العقارية والتغلب على التحديات وتحقيق النجاح المستدام في المشهد التنافسي في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.