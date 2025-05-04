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أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخلال تعاملات الأحد، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4635 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3973 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5297 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الأحد، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.7 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.81 جنيه للشراء و51.66 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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