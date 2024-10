دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت مجموعة AGI Palace Group، المشروع المشترك بين "أبو غزالة للاستثمارات" (AGI)، الشركة الاستثمارية العائلية التي تتّخذ من دبي مقرًا لها، والمطوّر العقاري الفاخر Palace Group، عن تعيين شركة الهندسة المعمارية الشهيرة "كون بيدرسون فوكس" Kohn Pedersen Fox التي تتّخذ من نيويورك مقرًا لها، لتُشرف على تصميم مشروعهما المشترك الأول على طول قناة دبي المائية، الذي يحمل اسم ".The Cliffs"

يُرسّخ تعيين شركة KPF الرائدة عالميًا طموحات مجموعة AGI Palace Group بتقديم مشروع سكني أيقوني، يعتمد نهجًا متطورًا وراقياً يضيف بُعداً جديداً إلى هذه الفئة في سوق دبي العقارية. وقد ذاعت سمعة KPF عالميًا بفضل بصمتها المميّزة في التصميم، حيث أبدعت في العديد من المشاريع البارزة في مدن رئيسية، بما في ذلك Atlantis The Royal في دبي، Zayed International Airport Terminal A في أبوظبي، فندق Rosewood Hong Kong، و. One Vanderbilt New York City

يتميّز مشروع The Cliffs بموقع مميّز في منطقة جميرا، على الجانب الجنوبي من قناة دبي المائية، لينضمّ إلى المعالم الدائمة التي تطبع أفق دبي. ويمتدّ المشروع على مساحة تبلغ 185,339 قدم مربّع، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية فائقة الفخامة وعالية المواصفات، بقيمة اقتصادية تُقدَّر بـ 1.1 مليار دولار أمريكي. ويضمّ المشروع ناديًا صحيًّا مجهّزًا بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، إلى جانب حدائق منسّقة بعناية تمتدّ على مساحة 250,000 قدم مربّع، ما يُساهم في تقديم مستوى معيشة لا مثيل له.

يستمدّ التصميم المعماري لمشروع The Cliffs الوحي من التكوينات الصخرية في الصحراء العربية، ليجسّد شكل قمّتَين جبليّتين يتخلّلهما وادٍ غنّاء، في تناغم تامّ وتباين مُلفت. تتميّز الواجهة الشبيهة بالمنحدر بخطوط أفقية قوية تتناغم مع أشكال انسيابية وناعمة، مع تدرّجات لونية دافئة مستوحاة من التكوينات الجيولوجية المحلية، تتخلّلها لمسات معدنية ساطعة. يُجسّد المشروع انسجامًا متقنًا بين الرفاه والفخامة، من خلال تصميم يدمج الطبيعة والمياه بسلاسة في جميع أنحائه.

تطلّ كل وحدة في مشروع The Cliffs مباشرةً على قناة دبي المائية وحديقة الصفا، لتوفّر إطلالات بانورامية تعزّز التواصل مع البيئة المحيطة. تتمتّع الوحدات بواجهات زجاجية مرتفعة وترّاسات خاصة تُشكّل امتدادًا لمساحات المعيشة نحو الخارج، مما يُضفي توازنًا متناغمًا بين الراحة الداخلية وجمال الطبيعة. يتغنّى المشروع بطابع حصري فريد، حيث تفتح المصاعد المصمّمة بعناية على بهو خاص أمام كل وحدة سكنية.

كما سيشتمل المشروع على مجموعة واسعة من وسائل الترفيه واللياقة البدنية، بما في ذلك سينما داخلية، ونادٍ للأطفال، وملعب للتنس، وملعب بادل داخلي، إلى جانب ترّاسات خاصة بالسكّان ونادٍ مع مسبح في كلا البرجَين.

بهذه المناسبة، قال أمير أبو غزالة، مؤسّس شركة "أبو غزالة للاستثمارات" ورئيس مجلس الإدارة: "بالتعاون مع شركائنا في Palace Group، نسعى إلى تحقيق استثمار نوعي يُحدث تغييرًا ملموسًا في المنطقة، ونرتقي بمستوى الفخامة على قناة دبي المائية إلى آفاق جديدة. نحن نتطلّع إلى مواصلة شراكتنا الموثوقة مع شركة KPF لتحقيق رؤيتنا الطموحة على أرض الواقع".

وأضاف وسام دمعة، مؤسّس مجموعة Palace Group ورئيسها التنفيذي: "نظلّ ملتزمين بإرساء معايير جديدة للفخامة السكنية في دبي. من خلال تعييناتنا الاستراتيجية، فإن شراكة AGI Palace Group مهيّأة لتحقيق التميّز المعماري والتصميمي. ومن المرتقب أن يُشكّل مشروعنا الأول، "The Cliffs"، أحد أبرز معالم قناة دبي المائية".

بدورها، قالت هنا قاسم، مُديرة تصميم في شركة KPF: "استلهمنا تصميم المشروع من طبيعته المحيطة، حيث يعكس شكله المنحوت وهيكله المتدرّج شكل المنحدرات، من وحي التشكيلات الصخرية الفريدة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات، وصُمم ليعزّز الإطلالات على الحديقة والواجهة المائية وأفق دبي الآسر." وأضافت: "تمثّلت مهمّتنا في ابتكار واحة حضرية وتجربة سكنية مصممة خصيصاً لأسلوب حياة يدمج بين الرفاهية والترفيه، ممّا يجعلها وجهة مرموقة بتصميم معماري خالد سيصبح أحد معالم المدينة البارزة. ونحن متحمسون لمواصلة العمل على هذا المشروع، ونهنّئ عميلنا AGI Palace Group وجميع الشركاء على هذا الإنجاز."

نبذة عن مجموعة AGI Palace

مجموعة AGI Palace هي مشروع عقاري مشترك ودولي، يهدف إلى تحقيق التميّز بكل ما للكلمة من معنى. يجمع هذا التعاون بين خبرات Palace Group في مجال العقارات الفاخرة، والقدرات المتينة التي تتميّز بها شركة "أبو غزالة للاستثمارات" بالإضافة إلى خبرتها في قطاعات متعدّدة، ما يُؤسس لشراكة مبنيّة على شغف لا حدود له ونزاهة راسخة.

تجمع مجموعة AGI Palace بين اسمَين استثنائيَين في رؤية موحّدة و فريدة.

الموقع الإلكتروني: www.thecliffsresidences.com

نبذة عن شركة "كون بيدرسون فوكس" Kohn Pedersen Fox

تلتزم شركة KPF بالارتقاء بالمدن من خلال هندسة معمارية مؤثّرة، حيث تتعاون عن كثب مع نخبة العملاء الرائدين عالميًا لابتكار مبانٍ ذات مواصفات عالية ومصممة بعناية لتتوافق مع سياقاتها البيئية والاجتماعية والفريدة.

تشمل محفظة الشركة الواسعة مشاريع متنوّعة في أكثر من 40 دولة، بدءًا من المباني التجارية والسكنية وصولاً إلى المساحات المدنية والثقافية، فضلاً عن مرافق التعليم والأبحاث والرعاية الصحية. تتّبع الشركة حلول تصميم مميّزة ومبتكرة بدلًا من أسلوب مُحدّد، وتسعى دائمًا إلى تصميم مبانٍ دائمة تُقلّل من أثرها البيئي وتُعزّز رفاهية المجتمعات التي تخدمها.

الموقع الإلكتروني: www.kpf.com

